Deutschland genießt den ersten sommerlichen Tag

Offenbach. Viele Menschen in Deutschland haben am Sonntag einen sommerlichen Tag genießen können. „Für viele der erste in diesem Jahr“, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). „Grundsätzlich kann man sagen, dass der Osten wärmer war als der Westen.“ Landauf, landab nutzten die Menschen das warme Wetter zum Eisessen, Sonnenbaden, Grillen und für Ausflüge zum See oder ins Schwimmbad. Mancherorts gab es Gewitter - und weitere könnten folgen.

Besonders warm sei es bis zum Nachmittag mit 28 Grad im brandenburgischen Baruth gewesen, deutlich kühler seien die Temperaturen in Schleswig-Holstein ausgefallen, hieß es vom DWD. „Der Sommertag beschränkt sich dort auf den äußersten südlichen Zipfel.“ Auch die Nordseeinseln seien vom Sommer weit entfernt gewesen. „Heiß war es nirgends, denn heiß, das ist ab 30 Grad und das haben wir nirgendwo erreicht.“

Im östlichen Erzgebirge und über dem Hochschwarzwald gab es am Sonntag Gewitter, hieß es vom DWD. „Im übrigen Gebiet ist es trocken geblieben.“ Im späteren Tagesverlauf können demnach aber durchaus noch weitere Gewitter auftreten, am wahrscheinlichsten im Bergland. Über der Schwäbischen Alb braue sich gerade etwas zusammen, sagte die Meteorologin am Nachmittag. „Da hat es eben den ersten Blitz gegeben.“

RND/dpa