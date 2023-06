Übergriffe auf Schiedsrichter: „Selbst die kleinsten Entscheidungen müssen diskutiert werden“

Frau Vester, jedes Wochenende gibt es bei Fußballspielen, auch im Profibereich, Diskussionen um Schiedsrichterentscheidungen. Teilweise greift mit Manuel Gräfe sogar ein ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter seine Kollegen an. Was ist da los?

Es ist einiges im Aufruhr. Auch wenn man versucht, den Fokus auf die positiven Aspekte zu setzen, mag es nicht so ganz gelingen. Entscheidungen werden auseinandergenommen, alles wird auf die Goldwaage gelegt. Das ist gerade sehr, sehr extrem. Man hatte die Hoffnung, dass das Thema Videoschiedsrichter die Diskussion auf den richtigen Weg lenkt, aber das hat eher zum Gegenteil geführt.

Haben wir verlernt, als Gesellschaft mit vermeintlichen menschlichen Fehlern umzugehen?

Ja – und auch generell mit der Akzeptanz von bestimmten Dingen. Da übernehmen Personen Verantwortung, und dann werden sie dafür angegriffen. Menschen sind nicht fehlerlos. Es gibt immer Entscheidungen, bei denen man sagen könnte: „Hätte man jetzt vielleicht auch anders entscheiden können.“ Aber irgendwann muss eben eine Entscheidung her. Wenn es mir zugutekommt, ist der Schiri gut, und wenn nicht, beanstande ich. Selbst die kleinsten Entscheidungen müssen diskutiert werden.

In einer Studie untersuchen Sie, warum im Amateurfußball Spiele gewaltbedingt abgebrochen werden. Ein Grund liegt in empfundenen Fehlentscheidungen des Schiedsrichters. Wie häufig war das denn der Fall?

Meine Studie basiert auf Sportgerichtsakten und Spielberichten. Ich kann nur auswerten, was auch schriftlich festgehalten wurde. Aber diese vermeintlichen Fehlentscheidungen waren mit der häufigste Grund. Manchmal verstehen die Spieler die Regeln selbst nicht und sind nach ihrem eigenen Regelverständnis der Meinung, dass das ein indirekter Freistoß oder ein Freistoß sein müsste. Die fühlen sich im Recht, sind es objektiv gesehen aber nicht. Außerdem sind Fehlentscheidungen vor allem im Amateurbereich unumgänglich, weil eine Einzelperson nicht aus jeder Perspektive beispielsweise ein Abseits erkennen kann. Das wird aber nicht akzeptiert, weil man den Anspruch hat, dass der Schiedsrichter fehlerfrei ist.

Als ungerecht empfundene Schiedsrichterentscheidungen sorgen immer wieder für Konflikte auf dem Fußballplatz.

Von einer Unzufriedenheit über eine Schiedsrichterentscheidung bis zum Spielabbruch ist es ein Stück. Was passiert, dass Konflikte derart eskalieren?

Wir haben in jedem Spiel unzählige Situationen, die Ausgangspunkt für einen Konflikt sein könnten, bei denen aber nichts passiert. Es gibt verschiedene Eskalationsstufen. Ich habe zwei gegensätzliche Ansichten, entweder gibt einer nach oder nicht. Wenn keiner nachgibt, sucht man sich Verbündete. Im Fußball vollzieht sich das rasend schnell, weil ich mein Team direkt hinter mir habe, sogar farblich markiert, und dann unterstützen die Zuschauer das noch. Das heißt, der Konflikt weitet sich blitzschnell aus. Dann kommt es zur Rudelbildung, es wird unübersichtlich und dadurch brandgefährlich. Das muss dann sofort durchbrochen werden, etwa durch den Schiedsrichter. Wenn aber die eigentlich unabhängige Stelle, der Schiedsrichter, nicht mehr der Dritte sein kann, weil er selbst in den Konflikt verwickelt ist, weil es um seine Entscheidung geht, dann kann sich das schnell hochschaukeln. In der letzten Phase, also der höchsten Eskalationsstufe, schaltet bei vielen das Gehirn endgültig ab, man will dem anderen nur noch maximal schaden, auch wenn man selbst damit untergeht.

Welche Parameter machen es wahrscheinlicher, dass ein Spiel eskaliert?

Im Saisonverlauf gibt es eine Wellenbewegung. Wenn man die Saison viertelt, passiert am Anfang relativ wenig. Dann gibt es den großen Peak im Spätherbst, am Ende der Hinrunde. Im März passiert am wenigsten, nach hinten raus baut es sich wieder auf. Ich habe den Eindruck, dass die Ausschläge in der Saison 2022/2023 ein bisschen extremer waren, aber es ist noch zu früh, um das abschließend zu bewerten.

Eigentlich würde man solche Emotionen ja eher im Saisonendspurt erwarten, wenn es schwieriger ist, fehlende Punkte noch aufzuholen. Gibt es eine Erklärung, warum es gerade im Spätherbst so oft eskaliert?

Es gibt verschiedene Erklärungsansätze. Früher war es in der Bundesliga traditionell die Zeit der Trainerentlassungen, da hatte es mit enttäuschten Erwartungen zu tun, auf die reagiert wird. Aber es ist sehr schwierig zu messen. Wir fragen uns, ob es einen Wettereffekt gibt. Wenn ich bei strahlendem Sonnenschein gefoult werde, ist es vielleicht nicht so schlimm, dann nehme ich die Entschuldigung von meinem Gegner eher an, als wenn ich im Matsch liege.

Im Moment bekommen wir diese Gewalt stark mit. Haben wir vorher nicht hingeschaut oder hat die Gewalt zugenommen?

Wir waren zuletzt wieder an einem Punkt im Saisonverlauf, wo es eine statistische Häufung gibt, deshalb hat man auch das Gefühl, es passiert jedes Wochenende etwas. Allerdings: Das derzeitige Lagebild kann keinen vollumfänglichen Aufschluss geben, da es sich ausschließlich auf Spiele stützt, in denen auch ein elektronischer Spielbericht ausgefüllt wurde. Darüber hinaus gibt es Spielabbrüche und vor allem Gewalt- und Diskriminierungsfälle, die aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht auf diese Art und Weise dokumentiert werden. Es gibt im Lagebild auch nur eine aggregierte Zählweise, weshalb die tatsächliche Anzahl von Einzelvorkommnissen dadurch nicht abgebildet wird. Ich kann logischerweise nur einen Spielabbruch pro Spiel haben, aber bei Gewalt und Diskriminierungsvorfällen ist das anders. In der Saison 2021/2022 wurde bei 3544 Spielen angeklickt, dass es zu Gewalt gekommen ist. Das heißt aber nun nicht, dass es genau 3544 einzelne Gewalthandlungen gab, vielmehr ist es die absolute Untergrenze, da hinter jeder Meldung mehrere Vorfälle stecken können.

Wieso werden einige Fälle nicht gemeldet?

Je schwerwiegender der Vorfall ist, desto häufiger findet er Eingang in die Statistik. Aber es gibt insbesondere im Bereich der verbalen Gewalt sehr viele Dinge, die unterm Radar bleiben, vor allem, wenn sie aus dem Zuschauerbereich kommen, weil Aussagen nicht zuordenbar sind. Übrigens sind auch die Vergleiche zum Vorjahr schwierig, weil das Meldeverhalten auch von anderen Faktoren beeinflusst wird. Es gab kürzlich eine Kampagne des DFB mit Eliteschiris, die für die Basis erklären, was eine Diskriminierung ist und wo die Abgrenzung zur Beleidigung zu ziehen ist. Wenn die Schiris das verinnerlichen, haben wir bald mehr gemeldete Diskriminierungen. Dann könnte man sagen: „Oh Gott. Die Zahl schnellt hoch. Es wird immer schlimmer.“ Aber in diesem Fall hätten wir nur eine Verschiebung vom Dunkel- ins Hellfeld. Da muss man aufpassen, nicht dem Gedanken zu erliegen: „Wenn es nicht gemeldet wird, ist es auch nicht passiert.“ Nicht, dass diejenigen, die offen damit umgehen und dokumentieren, vermeintlich das Gewaltproblem haben und die, die weggucken, nicht.

Sie haben die Zuschauenden angesprochen. Welche Rolle spielen sie in solchen Konfliktsituationen?

Die Konfliktursprünge passieren in der Regel auf dem Platz. Das sind Auseinandersetzungen zwischen zwei Spielern oder Schiri, Spieler, Trainer geraten aneinander. Aber das Ganze wird von außen befeuert. Es wird immer wieder von Schiedsrichtern geschildert, dass die Aggressionen eher von außen nach innen getragen werden.

Ist es manchmal sinnvoll, über eine Beleidigung oder Diffamierungen hinwegzuhören, damit es nicht eskaliert?

Das ist eine Frage des berühmten Fingerspitzengefühls, dass man vielleicht auch mal weghört, um nicht in die totale Konfrontation zu gehen. Es gibt schon den Anspruch, besondere Vorkommnisse zu melden oder auch zu sanktionieren. Aber es gibt öfter Schiedsrichter, die sagen, man hätte ein Spiel abbrechen müssen, sie haben es aus Furcht, dass es dann erst recht eskaliert, aber nicht gemacht.

Ist denn der Ton auf dem Platz rauer geworden oder wird nur mehr hingehört?

Empirisch kann man das schlecht belegen. Eine Frage ist: An wie viel gewöhnt man sich? So gut wie alle beschweren sich und sagen, man geht extrem unhöflich miteinander um auf dem Fußballplatz. Das kommt aber nicht von heute auf morgen, das war ein schleichender Prozess. Das geht stellenweise so weit, dass in Sportgerichten darüber gestritten wird, ob das im Fußball normal ist oder nicht. Dann muss man sich fragen, wohin wir uns da entwickelt haben. Das kann aber nicht die Einzelperson richten. Bei Schiedsrichtern, die durchgreifen, heißt es, der würde kleinlich pfeifen und andere seien viel besser, weil sie Dinge laufen lassen.

Zuschauerinnen und Zuschauer können die Konflikte, die auf dem Platz auftreten, befeuern oder gar erst auslösen. © Quelle: Wolfram Steinberg/dpa

Wie kann dagegengewirkt werden?

Es muss eine absolut klare Linie her, man muss bestimmte Dinge konsequenter ahnden, wenn wir ein gewisses Verhalten nicht wollen. Da müssen alle an einem Strang ziehen. Wenn man nicht weiß, welcher Zuschauer beleidigt hat, muss man mittelbar die Vereine in Haftung nehmen. Das muss jetzt nicht einmal eine hohe Strafe sein, aber dass es zumindest dokumentiert ist und dem Verein nahegelegt wird, den Zuschauerbereich besser zu beobachten.

Wenn Fans in der Bundesliga Pyrotechnik zünden, muss der Verein zahlen. Kann so etwas im Amateursport zielführend sein?

Wenn es um Pyrotechnik in der Bundesliga geht, hat man das Gefühl, die Strafe ist einkalkuliert. Das hat null abschreckende Wirkung. Da müsste man an die Punkte gehen, wenn man wirklich ein Umdenken erreichen möchte. Im Amateurbereich geht es auch darum, zu reagieren, bevor es eskaliert. Wenn auch kleinere Verstöße und Pöbeleien aus dem Zuschauerbereich vermerkt sind, kann man beim dritten Mal eine Verbandsaufsicht hinschicken oder sagen, dass keine Zuschauer erlaubt sind. Man hat einen großen Strafrahmen zur Verfügung, der wird aber nur selten ausgeschöpft. Bei einer Diskriminierung und im Wiederholungsfall ist in vielen Fällen Punktabzug möglich.

Was kann denn der DFB machen, was können die Landesverbände machen?

Wir haben mehr Landesverbände als Bundesländer, die haben alle ihre eigene Rechts- und Verfahrensordnung. Das macht es schwierig, da eine einheitliche Linie zu fahren. Der DFB kann Rahmenvorgaben machen, aber im Prinzip sind die Landesverbände unabhängig. Ich habe an vielen Stellen den Eindruck, dass da parallel vor sich hin gewurschtelt wird und es immer noch zu wenig Austausch darüber gibt, was es überhaupt an Möglichkeiten gibt. Man müsste das noch stärker bündeln und der DFB muss Leitplanken vorgeben. So gravierend unterscheiden sich die Probleme im Schwarzwald und in Flensburg nicht voneinander, also warum sollten beide parallel eigene Antigewaltkonzepte entwickeln?

Fühlen sich Schiedsrichter im Amateurbereich ausreichend geschützt?

Jein. Ich habe bei meiner Dunkelfeldumfrage die Messzeitpunkte 2011/2012, 2016/2017 und jetzt neu 2022/2023, da sind die Ergebnisse aber noch nicht publiziert. Immer mehr Schiedsrichter sagen, dass sie sich nicht gut darauf vorbereitet fühlen. Sie werden auch gefragt, ob sie sich mehr Fort- und Ausbildung in dem Bereich wünschen würden. Da haben zu den ersten beiden Zeitpunkten 70,9 und 71,3 Prozent Ja gesagt und jetzt sind wir bei 79,2 Prozent. Es passiert zwar viel im Bereich Ausbildung, da wird Deeskalation schon berücksichtigt, aber vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie es erforderlich ist. Was auch interessant ist in dem Bereich: Die persönlichen Belastungswerte bezüglich körperlicher Angriffe auf Schiedsrichter sind gleichgeblieben, trotzdem verschlechtert sich das subjektive Sicherheitsgefühl. Das kann damit zu tun haben, dass ein Schiedsrichter von Kollegen oder durch die Medien mitbekommt, dass ständig Schiris angegangen werden. Das wirkt sich auf das Sicherheitsempfinden aus, unabhängig davon, wie groß die objektive Bedrohungslage ist.