1500 ältere DHL-Packstationen werden auf Bluetooth umgerüstet

Wer künftig an einer Packstation von DHL etwas abholen oder versenden will, könnte mit einem ungewohnten Anblick konfrontiert werden: Weil ältere Stationen nach und nach für die ausschließliche Benutzung mit einer App umgerüstet werden, lässt der Paketdienstleister bei rund 1100 Geräten Display, Scanner, Eingabefeld und Drucker ausbauen. Das berichtet das Technik-Portal „heise online” unter Berufung auf einen DHL-Sprecher.

Die App, die sowohl für Geräte mit iOS als auch für Android-Telefone zur Verfügung steht, nimmt per Bluetooth Kontakt mit der Packstation auf, wie es in dem Artikel heißt. Damit können Nutzerinnen und Nutzer dann Pakete abholen und verschicken.

Umgerüstet werden die rund 1100 älteren Packstationen, weil sie – im Gegensatz zu neueren Modellen – nicht so einfach mit neuen Funktionen ausgestattet werden können.

Großteil der Geräte weiter mit Bildschirmen

Die Umstellung der Packstationen auf App-Betrieb läuft seit 2021. Kundenkarte und Nummerncodes wurden hinfällig. Wie „heise online” erklärt, generiert die App seitdem einen QR-Code, der temporär als „Türöffner” dient und per Scanner die Freigabe des Fachs in die Wege leitet. Es gab allerdings ältere Stationen, bei denen diese Funktion hakte, so dass man einen zehnstelligen Code eingeben musste, der ebenfalls nur kurzzeitig gilt. Der Vorteil war, dass man mit diesem Code auch für jemand anderen etwas abholen konnte, Freunde oder Familie etwa, ohne, dass man deren Mobiltelefon benötigt.

Das wird nach dem Umbau der älteren Geräte nicht mehr funktionieren. Künftig muss man mit Bluetooth an den displaylosen Panels den Befehl zum Öffnen geben. Dafür ist es nötig, dass die Bluetooth-Funktion am Smartphone aktiviert und in der App eingestellt ist, dass diese Bluetooth verwenden darf.

Mehr als 19 Millionen Deutsche nutzen Packstationen

Das Bluetooth-Verfahren wird aber nicht für alle Packstationen Standard. Es gehe ausschließlich um die älteren Automatentypen und rund 1100 Automaten. Der Großteil der insgesamt mehr als 11.500 Automaten soll weiterhin mit Bildschirmen ausgestattet sein.

Warnstreik sorgt für Verspätung bei Millionen Paketen und Briefen Eine Million Pakete und drei Millionen Briefe werden ihre Empfänger wohl erst mit einiger Verspätung erreichen. © Quelle: dpa

Wie „heise online” berichtet, sollen bis Ende des Jahres deutschlandweit 15.000 Automaten in Betrieb sein. Mehr als 19 Millionen registrierte Kundinnen und Kunden nutzen die Packstationen.

RND/dad