﻿Die Kirche und der Krieg - Schuldig macht man sich sowieso

Nürnberg. Als Pawlo Schwarz das Podest betritt, schweigt die Gemeinde in St. Sebald andächtig. Die imposante Kirche in der Nürnberger Altstadt erlebt an diesem Donnerstagmorgen einen der vielleicht eindrucksvollsten Programmpunkte des 38. Deutschen Evangelischen Kirchentags. Dabei geht es weniger darum, was hier inhaltlich gleich passiert. Bibelarbeit, Hochzeit zu Kana. Schöner Stoff, eine Wundererzählung, aber das ist zweitrangig. Es geht darum, wer dieser Herr da oben am Pult ist. Pawlo Schwarz, blaues Kurzarmhemd, Kollar, mildes Lächeln, ist Bischof der Deutschen Evangelisch-Lutherischen Kirche der Ukra­i­ne. Ein Mann aus dem Krieg. Unter Gläubigen, die sich nach dem Frieden sehnen.

Wasser zu Wein, Krieg zu Frieden

Als der Bläserchor loslegt, erfasst eine der vielen Ukra­i­ne­rin­nen auf den Kirchenbänken die Trauer. Eine Träne rollt ihr die Wange herunter. Vorne nimmt Schwarz die Gemeinde mit. Jesus, sagt Schwarz, der in seiner simultan übersetzten Muttersprache predigt, habe Wasser zu Wein gemacht. „Wer hätte auch gern diese Kraft?“ Die Hände gehen nach oben, es wird gekichert. Dann kehrt wieder Stille ein, als würde ihnen schlagartig gewahr: Mehr noch hätten sie hier am liebsten die Kraft, Krieg zu Frieden zu machen. Aber die Sache ist komplizierter.

Kirchenmann aus dem Kriegsgebiet: Pawlo Schwarz, Bischof der Deutschen Evangelisch-Lutherischen Kirche der Ukraine. © Quelle: Marco Nehmer

Seit mehr als 15 Monaten wehrt sich die Ukra­i­ne gegen den russischen Überfall. Und seit mehr als 15 Monaten ringt die Evangelische Kirche um eine Haltung dazu. „Das Selbstverteidigungsrecht der Ukra­i­ne im Blick auf die gegen sie gerichteten Aggressionen ist unbestritten“, hieß es zwar schon im März 2022 in einer Erklärung der Kirchenkonferenz der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), aber der Beitrag Deutschlands dazu – Waffenlieferungen – sorgt bis heute für Kon­tro­ver­sen unter Gläubigen. Nürnberg 2023 wirft ein Schlaglicht auf ein Dilemma: Schuldig im Sinne der christlichen Ethik, das ist die allgemeine Lesart unter Christen, macht man sich sowieso.

Kurschus hat Corona, Käßmann abgesagt

Natürlich, es gibt sie, die Stimmen, die die Lieferung von Kriegsgerät an die Ukra­i­ne auf Grundlage der Friedensethik als „Ultima Ratio“ legitimieren, als letztes Mittel. Die EKD-Vorsitzende Annette Kur­schus etwa – in Nürnberg fehlt sie wegen einer Corona-Infektion – hat wiederholt ihr Verständnis für die Bewaffnung der Ukra­i­ner ausgedrückt, auch wenn sie jedes Mal aufs Neue mit sich ringt und den Krieg und den Umgang mit ihm als „ethische Zumutung“ beschreibt.

Und dann gibt es die, die dagegen sind, trotz allem. Gewaltverzicht, Verhandlungen, am besten sofort, um das Sterben zu beenden. Margot Käßmann, frühere EKD-Ratsvorsitzende, überzeugte Anhängerin der Friedensbewegung, ist so eine Stimme. In Nürnberg fehlt sie, Käßmann hat abgesagt. Man liegt – kein Wortspiel – über Kreuz, angeblich wegen einer beim Kirchentag geplanten Konzertlesung von Käßmann mit Liedermacher Konstantin Wecker unter dem Titel „Entrüstet euch! – Von der bleibenden Kraft des Pazifismus“, die der Programmausschuss der EKD abgelehnt haben soll. Viel Konjunktiv, klar ist nur: Käßmann, die zu den Erstunterzeichnern des umstrittenen „Manifests für den Frieden“ von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer gehört, ist nicht dabei.

Zum Auftakt des Ostermarsches 2023 spricht die ehemalige Landesbischöfin Margot Käßmann in der Aegidienkirche in Hannover. Auf dem Kirchentag in Nürnberg fehlt sie. © Quelle: Christian Behrens

Trotzdem sind sie zu hören, die Töne derer, die jede militärische Hilfe kategorisch ablehnen.

Auch ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich einmal sagen würde: Es ist auch Zeit für Waffen. Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident

Mittwochabend, Auftritt Frank-Walter Steinmeier. Der Bundespräsident, dessen Zeit in der Regierung Merkel und Schröder im Rückblick der Makel anhaftet, die Energieabhängigkeit Deutschlands von Russland befördert zu haben, hält bei der Kirchentagseröffnung auf dem Hauptmarkt eine flammende Rede. Steinmeier nimmt Bezug auf die Losung des Kirchentags „Jetzt ist die Zeit“ und sagt mit wuchtiger Stimme: „Auch ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich einmal sagen würde: Es ist auch Zeit für Waffen.“ Es gibt viel Applaus, aber eben auch „Kriegstreiber“-Zwischenrufe, Signalhörner grätschen schrill in Steinmeiers Worte.

Es ist ein Kirchentag der Konfrontation. Gerungen wird um nicht weniger als die Zukunft der evangelischen Friedensethik. Oder anders: Wie gerecht darf‘s denn sein mit dem Frieden? Der „gerechte Frieden“, wie ihn sich der Rat der EKD in seiner Denkschrift von 2007 als Leitbild allen Handelns vorstellt, scheint in seiner aktuellen Form überholt. Kritiker, auch innerkirchliche, fordern eine größere Berücksichtigung des Einsatzes von Waffengewalt. Die Haltung zu Krieg und Frieden muss, so scheint es, neu verhandelt werden. Die EKD jedenfalls will, das hat sie im Herbst 2022 beschlossen, eine „Friedenswerkstatt“ ins Leben rufen, um die eigene Friedensethik weiterzuentwickeln – oder komplett neu aufzusetzen. Angelegt ist der Prozess auf zwei Jahre.

Raketenbeschuss, Drohnenangriffe, Stellungskrieg

Unter den ukra­i­ni­schen Glaubensbrüdern und -schwestern ist man da, notgedrungen, schon etwas weiter. Täglicher Raketenbeschuss, nächtliche Drohnenangriffe, Stellungskrieg im Osten, da ist man dann geradezu gezwungen, die Dinge schneller für sich neu zu sortieren. „Wir nehmen mit Tapferkeit und der Hilfe Gottes die Wirklichkeit so an, wie sie ist. Und in dieser Wirklichkeit waren Krieg und Gewalt immer präsent“, sagt Pawlo Schwarz. Mittlerweile hat er seine Bibelarbeit beendet und wendet sich den existenziellen Fragen des Glaubens und Kämpfens zu. „Wir müssen unseren Nächsten schützen“, sagt er. „Wir müssen an andere denken. Und manchmal verstehen Täter keine andere Sprache als die der Gewalt.“

Lasst uns den Ukrainern keine Waffen geben, dann sterben sie, und wir können in Ruhe weiterleben. Pawlo Schwarz, Bischof der Deutschen Evangelisch-Lutherischen Kirche der Ukraine

Was er denkt, wenn Christen von Christen fordern, die Waffen ruhen zu lassen? Wenn Christen fordern, Christen die militärische Unterstützung zu versagen? Schwarz, der Ehefrau und Töchter in Nürnberg dabeihat, sagt: „Aus unserer Perspektive klingen solche Rufe nach: Lasst uns den Ukra­i­nern keine Waffen geben, dann sterben sie und wir können in Ruhe weiterleben. Sie haben keine Empathie für Menschen, auf die täglich geschossen wird, auf die Bomben niedergehen. Sie haben kein Verständnis dafür, wie schwer es ist, unter der Besatzung zu leben.“ Er sei, sagt der Bischof, „überrascht, wenn Völker, die für Freiheit stehen, uns anflehen, auf Freiheit zu verzichten.“

Schwarz kommt aus Charkiw, der Metropole im Nordosten des Landes, eine Frontstadt, die russische Grenze ist nicht weit, vor allem in der Anfangsphase des Krieges feuerte die Artillerie des Feindes nahezu rund um die Uhr. Große Teile der zweitgrößten Stadt sind vom Beschuss gezeichnet, ihre Kirche aber hat keinen einzigen Kratzer abbekommen. „Gelobt sei Gott, dass er unsere Kirche geschützt hat“, sagt Schwarz und lächelt, während seine Töchter draußen vor St. Sebald nach der Hand ihres Vaters greifen. Fühlt sie sich so an wie vor dem Krieg? Schwarz hat seine Familie nach dem Beginn der Invasion nach Polen bringen lassen, in Sicherheit. Er selbst dient in Charkiw seiner Gemeinde, seinem Gott. Er würde, sagt er, auch an der Waffe seinem Land dienen. Aber er wird halt woanders gebraucht. Als Verbindungsmann nach oben.

Die Suche nach dem ethischen Kompass

Ein Kirchentag im Zeichen des Ringens um Haltung. Krieg und Frieden und mittendrin eine Institution, die nach ihrem ethischen Kompass sucht, nach Antworten auf Fragen über Leben und Sterben durch die Waffe. Mancher fühlt sich dabei an 1981 erinnert, an den Kirchentag von Hamburg, der konstituierend war für einen bis heute nachwirkenden Teil des Selbstverständnisses der Friedensbewegung der Evangelischen Kirche. Unter dem Eindruck der Nachrüstungsdebatte war er der wohl politischste Kirchentag von allen, es gab heftige Kontroversen, das Kommen von Verteidigungsminister Hans Apel (SPD) etwa galt als hochumstritten, sein Auftritt wurde von massiven Störungen begleitet. Am 20. Juni dann gab es unter dem Motto „Ge­gen das atomare Wettrüsten in West und Ost“ eine Friedensdemonstration in bisher ungekanntem Ausmaß mit 100 000 Teilnehmern. Der Durchbruch für die Friedensbewegung.

Auch in Nürnberg ist eine Friedensdemonstration geplant, am Samstag in der Innenstadt. Der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland wird sprechen, Friedrich Kramer, zugleich EKD-Friedensbeauftragter – und entschiedener Gegner von Waffenlieferungen. Einen Tag zuvor, am Freitag, diskutiert Kramer im Rahmen der Veranstaltung „Welchen Frieden wollen wir?“ unter anderem mit dem Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, Deutschlands oberstem Soldaten. Soll niemand sagen, dass die Kirche den Disput scheut.

Konfrontation in der Messehalle

In den Messehallen stehen sie sich an diesem Donnerstagmittag sogar direkt gegenüber, die kaum miteinander versöhnlichen Positionen. Auf dem „Markt der Möglichkeiten“ stellen sich Friedensgruppen vor. Und Frieden, das wird deutlich, ist unter deutschen Protestanten ein weit gefasster Begriff. Hier Pfarrer Rainer Schmid von der „Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen“, der sagt: „Die Kirche befindet sich in der Krise, und in dieser Krise sollte sie sich zurückbesinnen. Jesus hat nie zur Waffe gegriffen.“ Dort Valentyna Sobetska von der „Kinderhilfe Ukra­i­ne – Rhein-Neckar für No­vo­grad-Vo­lyns­kij“. Sie sagt, während sie auf die Trennwand hinter sich deutet: „Die Kinder, die diese Bilder gemalt haben, haben ihre Väter im Krieg verloren. Wir haben ein Recht darauf, uns zu schützen.“

Dieser Kirchentag in Nürnberg ist einer, der das Dilemma nicht auflösen wird, aber er kann ein Meilenstein sein auf dem Weg zur ethischen Neuvermessung eines wirklich gerechten Friedens. Der deutsche Protestantismus jedenfalls hat diese Diskussion bitter nötig.

Pawlo Schwarz, der Bischof aus Charkiw, wird sich an dieser Diskussion nicht mehr beteiligen, für ihn geht es weiter, er will polnische und litauische Partnergemeinden besuchen, dann bricht er wieder in die Ukra­i­ne auf. Aber eines, das hat er noch zu sagen, es richtet sich an die, die im Zweifel auch eine gewaltlose Kapitulation seines Heimatlandes in Kauf nehmen würden: „Wenn jemand meint, es sei in Ordnung, un­ter Besatzung zu leben, dann laden wir Sie herzlich zu uns ein. Wir haben immer einen Platz frei für solche Leute, damit jeder es selbst erleben kann.“