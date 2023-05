﻿„Die Personalknappheit in den Kliniken macht es den Tätern noch leichter“

Berlin. Der Münchner Pfleger Mario G. soll Patienten getötet haben, einfach um seine Ruhe zu haben - an diesem Montag fällt das Urteil gegen ihn. Ein Kardiologe der Charité ist wegen Patiententötungen gerade festgenommen worden. Beides sind aktuelle Fälle, die zentrale Fragen neu aufwerfen: Warum werden Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte zu Mördern? Wie viele Fälle bleiben unentdeckt? Und wie lassen sie sich verhindern?

Der Wissenschaftler, der sich in Deutschland wohl am intensivsten mit diesen Fragen beschäftigt hat, ist Professor Dr. med. Karl H. Beine. Der Nervenarzt war bis zu seiner Pensionierung Lehrstuhlinhaber für das Fach Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Witten/Herdecke. Seit mehr als 30 Jahren forscht er zum Thema Tötungen in Kliniken und Heimen und hat zum Tatort Krankenhaus mehrere Bücher verfasst. Dafür beobachtet er auch intensiv Prozesse – wie zuletzt den gegen den Pfleger Mario G. in München.

Herr Beine, warum töten Ärzte und Pfleger?

Bisher sind zwei Motivlagen erkennbar. Die erste besteht darin, dass sich Täterinnen und Täter auf Mitleid berufen und behaupten, sie hätten Menschen erlöst von ihrem Leiden.

Ist das glaubwürdig?

Nein, einer näheren Überprüfung hält das nicht stand. Meistens sind die Opfer ja nahezu unbekannt für die Täter: Sie kennen sie kurz, sie wissen nichts über sie und sie töten dennoch. In Wahrheit geht es aber eher um verschobenes Selbstmitleid: Die Täter projizieren ihre eigene Ohnmacht und Hilflosigkeit auf ihre Opfer und wehren diese ab, indem sie sie töten.

Psychiater Prof. Dr. med. Karl H. Beine. © Quelle: dpa

Woher soll diese Ohnmacht stammen? Aus Stress, Überforderung …

… in Verbindung mit einer bestimmten Prädisposition, ja. Man darf nicht vergessen, dass das Sozialprestige dieser Berufe sehr groß ist. Meistens sind die späteren Täter sehr unsicher und wollen etwas abbekommen vom Glanz, der auf diese Berufe fällt und der in Sonntagsreden gerne beschworen wird. Die Realität dieser Berufe ist dann aber etwas ganz anderes. Wenn sich dann diese Selbstunsicherheit paart mit Verschlossenheit, also der Unfähigkeit, mit anderen in Kontakt zu treten, dann kann es passieren, dass man das eigene Leiden an der Situation gleichsam verwechselt mit dem Leiden des Patienten – und dessen Tod dann für Erlösung hält.

Mario G., der Pfleger, der in München zwei Morde und sechs Mordversuche gestanden hat, scheint aber, seinen Auftritten im Gerichtssaal nach, aber nicht unter besonderer Unsicherheit zu leiden.

Nein, er gehört vermutlich, ebenso wie Niels Högel …

… der sogenannte Todespfleger von Oldenburg, der mindestens 80 Patienten getötet hat, weil er seine Reanimationskünste zeigen wollte …

… zu der deutlich kleineren Gruppe, die sich – abgestumpft und verroht – nur noch um ihr eigenes Ego kümmert und im Mittelpunkt stehen will. Mario G. hat mit Frauengeschichten geprahlt, mit seinem Alkohol aber auch mit Reanimations­erfahrungen, die es gar nicht gab. Im Prozess hat er sich auf eine erschreckende Weise empathielos, kaltherzig und unbeeindruckt gezeigt. Er hat auch offen zugegeben, dass er den Beruf des Altenpflegers nur ergriffen hat, weil er gerne mit möglichst wenig Anstrengung möglichst viel Geld verdienen wollte. Auffällig war er schon in der Schule, später hatte er Schwierigkeiten, überhaupt einen Job zu finden. Als Altenpfleger hat er dann in einer Zeitarbeitsfirma angeheuert und binnen kürzester Zeit an 19 oder 20 verschiedenen Stellen gearbeitet. Und immer sei es ihm – so hat er selber gesagt – darum gegangen, möglichst wenig zu tun, möglichst wenig zu arbeiten.

Und doch hat er es auf die Aufwachstation, eine medizinisch anspruchsvolle Station, einer der renommiertesten deutschen Universitätskliniken geschafft. Was sagt das über das deutsche Gesundheitssystem?

Die Klinik behauptet, über Mario G. nichts gewusst zu haben, weil er von einer Zeitarbeitsfirma kam – aber offensichtlich hat man auch nicht genau nachgefragt. Natürlich spiegelt diese Konstellation auch die Personalknappheit in deutschen Kliniken: Wer ein halbwegs plausibles Zeugnis vorlegt und nicht wegläuft, der wird eingestellt. Das führt dazu, dass Menschen in Verantwortung kommen, die diese Verantwortung besser nicht bekommen sollten. Im Prozess hat eine Zeugin gesagt: Man hat nicht immer die Mitarbeiter, die man sich wünscht.

Das hat sie in diesem Prozess, in diesem Zusammenhang gesagt?

Ja, das habe ich mir aufgeschrieben, das hat mich sehr beeindruckt. Und es wirft natürlich auch ein Schlaglicht auf die Personalsituation in Kliniken, wenn jemand betrunken erscheint und nach Hause geschickt wird und sonst passiert nichts. Er hatte auch Zugang zu betäubungs­mittel­pflichtigen Medikamenten, konnte diese selbst bestellen, hat sie selbst genommen und auch eigenmächtig Patienten gegeben, ohne dass da jemand interveniert hätte. Die Situation im Gesundheitswesen ist so zugespitzt, dass all das einfach möglich ist. Der einzige Maßstab, so scheint es manchmal, sind die Erlöse, für die der Betrieb auf jeden Fall aufrechterhalten werden muss.

Noch größerer Personalmangel

Die Pandemie hat die Situation für das Personal in Kliniken noch mal zusätzlich verschärft. Hat sie dadurch Fälle wie den jetzt in München wahrscheinlicher gemacht?

Die Bereitschaft, einen pflegerischen Beruf zu ergreifen, ist in der Pandemie noch mal gesunken. Noch mal drastisch angestiegen ist der Anteil von Leiharbeiterinnen und ‑arbeitern. Der Personalmangel ist also noch größer geworden. Unsere Bereitschaft, genauer hinzugucken und auch unsere Kapazitäten, genauer hinzugucken, sinken mit zunehmendem Stress. Unsere Fehleranfälligkeit steigt. Man kann sicher sagen, dass es die Personalknappheit den Tätern noch leichter macht als ohnehin schon.

Was wissen wir über die Häufigkeit von Patiententötungen?

Ich habe zuletzt 2020 eine Studie publiziert, für die wir 2507 Ärztinnen und Ärzte sowie 2683 Krankenschwestern und ‑pfleger in deutschen Kliniken befragt haben. Das Ergebnis war, dass 1,83 Prozent der Ärzte sowie ein Prozent der Pflegefachkräfte aktive Sterbehilfe geleistet haben, um die die Patienten nicht gebeten hatten.

Hohe Dunkelziffer

Politiker und Patientenschützer haben Sie für Ihre sehr hohen Zahlen kritisiert – und betonen, dass es sich um Einzelfälle handele.

Die Studie ist nicht repräsentativ. Deshalb lässt sich nicht sagen: Es gibt pro Jahr so und so viele Patiententötungen in Deutschland. Aber es war eine große Untersuchung, sie ist erschienen in einem führenden Wissenschaftsjournal, der „Deutschen Medizinischen Wochenschrift“, und wurde auch positiv begutachtet. Ich hoffe, dass Fälle wie der in München oder auch der des Kardiologen zuletzt in Berlin, Einzelfälle sind. Wissen tun wir es nicht. Die angegebenen Fälle von unerbetener Sterbehilfe sind natürlich nicht alles Serienmorde. Die Dunkelziffer dürfte aber hoch sein. Wenn man meine Studie als Ausgangspunkt nimmt für eine Schätzung, dann kommt man jedenfalls zu erschreckenden Zahlen.

Es fällt auf, dass in Ihrer Studie Ärztinnen und Ärzte sogar häufiger Tötungen einräumen als Pflegekräfte. Vor Gericht stehen Ärztinnen und Ärzte dann aber weit seltener als Pflegepersonal. Fälle wie der des Charité-Kardiologen, der zuletzt wegen des Verdachts der Tötung zweier Patienten festgenommen wurde und nun in Untersuchungshaft sitzt, sind die große Ausnahme. Woran liegt das?

Da kann ich nur spekulieren. Es stimmt jedenfalls, dass „Ärztefälle“ auch international deutlich seltener vor Gericht landen. Es liegt nahe anzunehmen, dass das mit einem schwierigeren Nachweis zu tun hat: Ein Arzt, der ein Medikament gibt, erregt natürlich keinerlei Verdacht. Wie man ja überhaupt vom Krankenhaus etwas zynisch als einem idealen Tatort sprechen kann: Nirgends sonst ist es normaler, hochwirksame, aber bei Überdosierung tödliche Mittel zu verabreichen – und nirgends sonst sind wir als Patienten wehr- und argloser.

Wegen Mordes in 85 Fällen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt: der frühere Krankenpfleger Niels Högel. © Quelle: Hauke-Christian Dittrich

Sind die Motive denn ähnlich?

Ja, es gelten die gleichen Motivlagen. Der jüngste Prozess gegen einen deutschen Arzt, den ich verfolgt habe, war der gegen Andreas B. in Essen …

… den das Landgericht dort im vergangenen Jahr zu dreieinhalb Jahren Haft wegen der Tötung zweier Covid-Patienten verurteilt hat …

… der ganz eindeutig nicht in der Lage war, sich aus einer Situation zurückzuziehen, die ihn überfordert hat, zum Beispiel, indem er sich krank meldet und professionelle Hilfe sucht. Das ist im Grunde ein klassischer Fall: Er hat versucht, seine eigene Ohnmacht zu überwinden, in dem er das Leiden der Patienten beendet. Und da unterscheidet er sich zum Beispiel auch nicht von Irene B., die als Krankenschwester in der Charité 2005 und 2006 mindestens fünf Menschen getötet hat.

Positive Tendenz

Herr Beine, Sie weisen nun schon seit mehreren Jahren ausdauernd auf das Phänomen der Patiententötungen hin und dringen auf stärkere Prävention. Sehen Sie Erfolge Ihres Mahnens?

Das ist schwer zu sagen. Aber nehmen Sie die drei Fälle, über die wir jetzt gesprochen haben: Da gibt es in allen zumindest auch positive Zeichen einer erhöhten Aufmerksamkeit. Die Charité hat den Kardiologen, der jetzt verhaftet wurde, bereits 2022 gleich freigestellt, nachdem die ersten anonymen Hinweise eingegangen waren. Das Klinikum in Essen hatte den Arzt ebenfalls freigestellt, nachdem ein mutiger Pfleger den Fall gemeldet hatte. Und im Falle des Münchner Pflegers ist die Aufdeckung einem jungen und sehr aufmerksamen Assistenzarzt zu verdanken, dem unter anderem bei Hans Magnus Enzensberger, als der als Patient in der Klinik war, ein Muster von unerklärlicher Bewusstseinstrübung und Elektrolytstörung aufgefallen war. Er ist dem nachgegangen, hat das mit den Dienstplänen verglichen und dann seinen Oberarzt informiert. Gut möglich, dass dadurch weitere Fälle verhindert wurden. Das sind die drei jüngsten Fälle, die ich überblicke – und mit etwas gutem Willen lässt sich daraus vielleicht ja eine positive Tendenz herauslesen. Das lief jedenfalls alles besser als damals in Oldenburg und Delmenhorst bei Niels Högel.

Was müsste denn passieren, um künftig noch mehr solcher Fälle zu verhindern?

Das Wichtigste ich sicher, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter es für möglich – nicht für wahrscheinlich, aber für möglich – halten müssen, dass so etwas an ihrem Arbeitsplatz passiert. Darüber hinaus brauchen Sie eine Führung, die sich mehr der Sicherheit des Patienten verpflichtet fühlt als dem Ruf des eigenen Hauses. Und schließlich muss Schluss sein damit, dass Krankenschwestern und ‑pfleger primär als Kostenfaktor betrachtet werden. Sie brauchen Wertschätzung und Respekt – und der drückt sich nicht nur aus im Beifall zu Pandemiezeiten, sondern in täglich gelebter Wertschätzung und einer angemessenen Bezahlung.