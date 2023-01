﻿Zwischen Banken und Ballern

Crack ist seit Jahren die dominierende Droge in Frankfurt – was zum Problem für Hilfseinrichtungen wurde.

Ein Mann im grauen Anzug sitzt auf der Moselstraße in Frankfurt. Er umklammert eine dunkle Aktentasche und beobachtet das Umfeld. Männer und Frauen, die laut miteinander streiten. Männer, die die nächste Crackpfeife anzünden. Frauen, die auf dem Boden nach Resten von Kokain suchen. Ein weißer Ferrari fährt vorbei. Eine Frau winkt, der Fahrer ist ein potenzieller Kunde. Er ignoriert sie.

Ein Mann sitzt unauffällig zwischen jenen Menschen. Er hat die Hose bis zu den Knien heruntergezogen und erledigt seine Notdurft an der Hauswand. Daneben schläft eine Person, im Schlafsack versunken. Ein Mann tanzt abwesend auf der Straße. Eine Frau redet laut mit sich selbst. Ein Mann spritzt sich Heroin, während ein anderer die Einstichstelle markiert. Ein junges Paar geht an den Menschen vorbei, er sagt: „Was für Gestalten hier.“ Es ist Dienstagmittag, kalter Sprühregen, knapp über 0 Grad. Es ist ein sehr alltägliches Bild im Frankfurter Bahnhofsviertel, jenem Ort, an dem die Drogenszene so groß, so öffentlich – und, ja, so elendig – ist wie wohl nirgends sonst in Deutschland.

Das Bahnhofsviertel hat eine eigene Dynamik

In zwei, drei, vier Wochen wird der Anzugträger den Anzug abgelegt haben. Zumindest, wenn er hier bleibt. So ist das im Frankfurter Bahnhofsviertel. Wer erst einmal hier gelandet ist, kann sich der Dynamik nur schwer entziehen. Thomas Holz hat Menschen wie ihn schon zu oft gesehen. Menschen, auf die die Gesellschaft binnen Tagen herabschaut. Menschen, die zuletzt deutlich sichtbarer wurden, weil während der Pandemie viele Einrichtungen schließen mussten und der Rückzugsort am Hauptbahnhof wegen Umbauarbeiten keinen Platz mehr für die Szene bietet.

18 Jahre hat Holz in der Drogenhilfe im Bahnhofsviertel gearbeitet. Auch wenn er sich vor drei Jahren zurückzog, kennt er die Szene, bietet aktuell Führungen an, um für mehr Sensibilität zu werben. Manuel* kommt auf ihn zu. Er ist 58 Jahre alt, seit mehr als 30 Jahren konsumiert er Crack. Er ist so etwas wie das Urgestein der Szene, es gibt Realitydokus im Privatfernsehen, in denen er Protagonist ist. Dafür, vor der Nation vorgeführt zu werden, erhielt er ein bisschen Geld für Drogen. Manuel spricht mit brüchiger Stimme. Er möchte in die Räume der Integrativen Drogenhilfe, heute ist dort eine medizinische Versorgung. Doch er wird nicht reingelassen, weil er seinen Zugangsausweis nicht dabei hat. Holz kann ihm nicht helfen, Manuel zieht weiter.

Manuel gehört zu den Menschen, die Holz über die Jahre ans Herz gewachsen sind. „Er hat so viel drauf, viel mehr als ich“, sagt er. Doch Manuel kam nie weg von den Drogen. Immer mal wieder schaffte er es, mal kürzer, mal länger. „Es gab Phasen, wo man ihn ein paar Monate, ein Jahr nicht gesehen hat“, erzählt Holz, „da war er bei seinen Kindern, bei seiner Familie.“ Aber Manuel kehrte immer wieder zurück ins Elend.

Wer in gewissen Straßen in Frankfurt unterwegs ist, wird mit Drogen konsumierenden Menschen konfrontiert. © Quelle: RND RedaktionsNetzwerk Deutschla

Szenestudie: 87 Prozent konsumieren täglich Crack

Das Bahnhofsviertel gilt schon seit rund zwei Jahrzehnten als Brennpunkt. Geht es nach Statistiken, hat sich die Lage nur wenig verändert. Rund 4000 Menschen versorgen sich dort mit Drogen. Rund 250 bis 300 haben ihren Lebensmittelpunkt auf den Straßen des Viertels. Die Zahlen sind seit Jahren stabil. Doch der Konsum hat sich verändert. Statt Heroin dominiert inzwischen Crack: 2020 haben 87 Prozent der Szeneanhänger innerhalb der letzten 24 Stunden Crack konsumiert, in den letzten 30 Tagen sind es 98 Prozent.

Doch die Menschen sind sichtbarer geworden – und damit auch die Probleme. Die Corona-Pandemie hat die Szene hart getroffen. Hilfseinrichtungen mussten schließen oder Öffnungszeiten und Kapazitäten reduzieren. Die Bindung von Streetworkern und Suchtkranken wurde geschwächt. Hilfsangebote wurden nicht weiterentwickelt, es gab nur eine Notbetreuung. Weil weniger Menschen unterwegs waren, kam es zu Versorgungsengpässen – denn der Drogenkonsum wird über Prostitution und Kleinkriminalität finanziert.

Weniger Platz für Suchtkranke in Frankfurt

Hinzu kamen weitere Faktoren: Das 9-Euro-Ticket schaffte eine neue Mobilität und brachte neue Suchtkranke in die Stadt. Die Gentrifizierung schreitet seit Jahren voran; 2020 war die Obdachlosigkeit innerhalb der Szene so hoch wie nie seit Erfassung der Daten. Und nun wird seit Kurzem auch noch der Hauptbahnhof umgebaut, die unterirdische B-Ebene, auf der sich viele Suchtkranke aufhielten, ist gesperrt. All das setzt die Szene unter Druck, schafft neue Probleme und macht bereits bestehende in der Öffentlichkeit präsenter.

Frankfurt hat aufgrund seiner Funktion als internationales Drehkreuz und seiner progressiven Drogenpolitik schon Jahrzehnte einen besonderen Stellenwert in der Szene. Nur ein Drittel der 4000 Menschen kommt aus dem eigentlichen Frankfurter Einzugsgebiet. Doch weil Suchtkranke in Frankfurt in ihrem Dasein mehr oder minder toleriert werden, sich mit Stoff versorgen können, ein hygienischer Konsum möglich und Drogenhilfe vorhanden ist, kommen sie aus ganz Deutschland ins Bahnhofsviertel.

Vor dem Konsumraum in der Niddastraße versammeln sich tagein, tagaus Drogenkranke. © Quelle: picture alliance/dpa

Frankfurt als Anlaufstelle für Süchtige aus Deutschland

„Frankfurt hat eine Magnetfunktion“, sagt Bernd Werse, Mitbegründer des Centre for Drug Research (CDR) an der Goethe-Universität Frankfurt. Und auch Sozialarbeiter Andreas Henke, Leiter des Projekts Offensive Sozialarbeit, Sicherheit, Intervention und Prävention (Ossip), weiß: „Man umgibt sich gerne mit Menschen, die so sind wie man selbst. Da ist ein Wunsch nach sozialer Nähe.“

Die Forschung geht davon aus, dass die Dynamik innerhalb der Szene eine große Rolle spielt, sie ist wie eine zweite Sucht nach der Drogensucht. „Viele können nicht sagen, warum, aber sie sind enorm getriggert, sobald sie ins Bahnhofsviertel kommen oder daran denken. Sie haben sofort den Wunsch zu konsumieren“, sagt Werse.

Würdeloses Leben im Bahnhofsviertel

Es wird lauter auf der Niddastraße, vor einem der vier Konsumräume der Stadt. Ein Tourist hatte versucht, mit der Spiegelreflexkamera unauffällig ein Foto zu machen – von den Suchtkranken, die auf dem Gehweg sitzen, liegen, stehen. Das finden sie nicht gut. „Viele sagen, es ist das Schlimmste, nicht mehr als Mensch wahrgenommen zu werden. Werden sie unwürdig behandelt, werden sie aggressiv“, sagt Henke.

Diese Menschen sitzen nicht draußen, weil sie es wollen. Sie können die Angebote einfach nicht annehmen. Sie konsumieren nicht aus Spaß, sie müssen konsumieren.“ Andreas Henke, Leiter Ossip Frankfurt

Die Würde des Menschen ist unantastbar. So steht es im Grundgesetz. So steht es am Gebäude der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt. Doch keine zwei Kilometer weit reicht dieser Satz. „Keiner hier würde sagen, dass er keine Würde mehr hat“, sagt Henke. Aber er weiß aus der täglichen Arbeit, wie viel Entwertung diese Menschen erleben.

Suchtkranke haben oft auch andere psychische Erkrankungen

In den vergangenen Jahren hat der Elendstourismus zugenommen. Da kommen Youtuber und halten die Kamera drauf. Da mieten sich Menschen in die Hotels im Viertel ein, um aus den Fenstern zu fotografieren. Da schlendern Schaulustige mit Kameras und Kaffee to go durch die Straßen. Da lässt RTL Szenen inszenieren, in denen sich Suchtkranke gegenseitig Heroin in den Hals spritzen.

Dabei ist die Verwahrlosung ein Zeichen der Sucht, die Scham ein ständiger Begleiter. Manches wirke befremdlich, sagt Artur Schroers, Leiter des städtischen Drogenreferats, aber man müsse bedenken, dass die Menschen oft nicht nur suchtkrank, sondern auch psychisch krank seien, Traumatisierung und Armut erlebt hätten.

Andreas Henke leitet das Projekt Offensive Sozialarbeit, Sicherheit, Intervention, Prävention (Ossip) im Frankfurter Bahnhofsviertel. © Quelle: RND RedaktionsNetzwerk Deutschla

Frankfurts Drogenszene: Haschwiese, Taunusanlage, Bahnhofsviertel

Schon seit den 70er-Jahren ist die Drogenszene in Frankfurt Thema. Damals war es vor allem Haschisch, doch vermutlich durch amerikanische Soldaten kam sodann Heroin in die Stadt. Gingen die Kiffer noch arbeiten und waren sozial integriert, war das bei schwer heroinabhängigen Menschen nicht mehr möglich. 1980 wurde die sogenannte Haschwiese geräumt, die Szene verlagerte sich in die Taunusanlage, wo heute die Bankentürme emporragen.

In den 1990er-Jahren erreichten in Frankfurt sowohl die HIV-Quote als auch die Zahl der Drogentoten ihren Höchststand. 1992 wurde die Taunusanlage geräumt. Einige Szenekenner vermuten, dass auch das Ziel, die Europäische Zentralbank in die Taunusanlage zu lotsen, eine Rolle spielte. Die Szene verlagerte sich erneut, dieses Mal ins Bahnhofsviertel. Die Stadt startete das Programm „Frankfurter Weg“, das auf Toleranz statt Repression setzt. 1994 wurde der erste Drogenkonsumraum eröffnet, in dem Heroinsüchtige steriles Besteck und Spritzen bekommen, um sich unter Aufsicht einen Schuss zu setzen.

Frankfurter Weg: Toleranz statt Repression

Von Push- und Pull-Faktoren spricht man in Frankfurt, „und wir brauchen mehr Pull als Push“, sagt Schoers. Push-Faktoren sind repressive Maßnahmen, mehr Polizei, mehr Kontrollen. Die sollen die Menschen auf der Straße bewegen und für ein Sicherheitsgefühl bei der Bevölkerung sorgen. Pull-Faktoren sind Angebote für die Szene, Unterkünfte, Drogenräume, Sozialarbeit. Viele Städte setzen vor allem auf Push – was keine Sucht heilt, aber Menschen verdrängt. „Diese Menschen sitzen nicht draußen, weil sie es wollen. Sie können die Angebote einfach nicht annehmen. Sie konsumieren nicht aus Spaß, sie müssen konsumieren“, appelliert Henke.

Nirgendwo in Deutschland kennt man die Drogenszene besser als in Frankfurt. Sie ist öffentlich, 3192 Menschen sind aktuell für die Nutzung der Konsumräume registriert, es gibt alle zwei Jahre eine Szenestudie mit Befragung der Suchtkranken, unter der Leitung von Werse. Trotz der Datenlage ist die Stadt ratlos, wie es weitergehen kann.

Nahezu alle Drogenkranken im Frankfurter Bahnhofsviertel sind von mehr als einer Substanz abhängig. © Quelle: RND RedaktionsNetzwerk Deutschla

Frankfurt als Zentrum des Crackkonsums

Ist der Frankfurter Weg gescheitert? Das Modell ist auf Heroinsüchtige abgestimmt, nicht auf Crack. Konsumräume, Substitutionsprogramme etwa mit Methadon oder die Abgabe von synthetischem Heroin sind für Crackkonsumenten uninteressant. Sie brauchen zum Rauchen der Kokainmischung keine Konsumräume, es gibt kein Substitutionsmittel und eine kontrollierte Abgabe ist gesetzlich unmöglich. „Wir müssen prüfen, ob unsere Angebote noch zeitgemäß sind“, sagt Schroers – dabei stoße man immer wieder an juristische Grenzen.

Die einen sehen ein Scheitern des Frankfurter Wegs, weil es nur wenige aus den Substitutionsprogrammen heraus geschafft haben. Die anderen sehen es als Erfolg, dass viele durch Methadon vom viel gesundheitsschädlicheren Heroin weggekommen sind. Die einen setzen sich für eine kontrollierte Crackabgabe ein, wie es sie auch beim Heroin gibt, um sauberen Stoff anzubieten und die Beschaffungskriminalität einzudämmen. Die anderen verweisen darauf, dass im Heroinprogramm viele Plätze frei sind, weil die bürokratischen Hürden für Betroffene zu hoch sind.

„Ich erinnere mich an viel schlimmere Zeiten im Bahnhofsviertel“, sagt Nazim Alemdar. Seit 42 Jahren lebt er dort, betreibt den Kultkiosk Yok Yok, der von der „New York Times“ einst zum „Place to be“ benannt wurde. Er spricht über Zeiten, in denen bis zu 70 Prozent Leerstand verzeichnet wurden, in denen es keinen Supermarkt gab und ausländische Lebensmittelläden angehalten wurden, „deutsche Waren“ ins Sortiment aufzunehmen.

Nicht nur im Bahnhofsviertel, auch in der Drogenszene ging es in den 80er- und 90er-Jahren ganz anders zu. „Die Situation in der Taunusanlage war katastrophal, das waren ganz andere Zustände als heute“, sagt Henke. Auch wenn viel an der aktuellen Situation nicht gut ist – wer lange genug mit dem Bahnhofsviertel und der Szene zu tun hat, weiß um die Verbesserungen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte.

Viele Interessen: Konfliktpotenzial im Bahnhofsviertel ist groß

Dennoch: Die Probleme sind offensichtlich. Jeder, der durch Taunus-, Nidda-, Elbe-, Moselstraße geht, sieht die Verelendung, sieht, was die Sucht aus Menschen macht. „Ich kann immer wieder beobachten, wie junge Menschen hier auf der Straße kaputtgehen. Ich sehe das und es tut mir weh“, sagt Alemdar, der auch Vorsitzender des Gewerbevereins ist.

Immer wieder kommt es zu Konflikten, im Bahnhofsviertel treffen viele Interessen aufeinander: Gastronomen, Gewerbetreibende, Anwohner, Kulturschaffende, Hilfseinrichtungen, Drogensüchtige. Wenngleich Alemdar nachvollziehen kann, dass manche Gewerbetreibenden im Viertel verärgert sind über die Situation – jüngst engagierten einige öffentlichkeitswirksam einen privaten Sicherheitsdienst –, nimmt er sie in die Pflicht: „Armut löst Kleinkriminalität aus. Jeder Geschäftsmann muss da selbst Vorsorge treffen.“ Ossip ist darum bemüht, bestimmte Stellen, über die sich häufig beschwert wird, aufzusuchen und zu sensibilisieren – noch ehe die Polizei ausrückt.

Mut fordern einige, darunter Ex-Streetworker Holz. Die Stadt müsse mehr machen, innovativer denken, ausprobieren. Die Stadt müsse auch unkonventionelle Wege gehen, vielleicht sogar juristische Grenzen überschreiten, sagen einige. Die Crackabgabe legalisieren. Cannabis als Substitut für Crack untersuchen. Kokainhaltige E-Zigaretten verteilen. Den Kleinhandel in den Einrichtungen zulassen, um die Menschen von der Straße wegzuholen.

Frankfurt will wieder Impulse in der Drogenpolitik setzen

Die Stadt sieht den Handlungsbedarf, ist aber teils machtlos. Aktuell werden Akteure besser vernetzt, mehr Schnittstellen geschaffen, zwei neue Streetworker bei Ossip eingestellt – es werden dann 9,5 Stellen sein – und mit dem Nachtcafé gibt es ab dem 1. Januar ein 24-Stunden-Angebot. Es sind Anfänge, denn auch Schroers weiß: „Frankfurt hat in den 1990er-Jahren viele Impulse gesetzt, da wollen wir wieder hin.“

Die Gesellschaft produziert nicht nur Gewinner. Mir ist klar, dass es keine schönen Bilder sind auf der Straße. Aber es wäre wichtig, dass die Gesellschaft die Hilfsbedürftigkeit vor dem Störfaktor sieht. Andreas Henke, Leiter Ossip Frankfurt

Zuletzt versuchte die Stadt, das „Züricher Modell“ in Frankfurt zu implementieren, das auf den Säulen Prävention, Therapie, Schadensminderung und Repression besteht. Doch Zürich hat 2003 rund 20 Millionen Euro gezahlt, den gleichen Betrag entrichteten andere soziale Träger. Geld, das die Stadt Frankfurt nicht aufbringt. Alemdar sagt: „Jeder da auf der Straße hat eine Geschichte. Wir reden über Menschen. Natürlich kostet das viel Geld, aber das darf bei Menschenleben keine Rolle spielen.“ Es sei für viele unverständlich, dass der Frankfurter Hauptbahnhof für 375 Millionen Euro umgebaut werden kann, aber kein Geld für öffentliche Toiletten da sei. „Dann darf man sich auch nicht beschweren, dass es im Viertel stinkt“, sagt er.

Zürich hat Wohnraum für alle und Therapieplätze geschaffen, lässt einen kontrollierten Handel zu: Innerhalb überwachter Räume können Kleindealer agieren. Einen Dealerraum, ein wichtiger Baustein, um Menschen von der Straße zu holen, kann Frankfurt nicht legal umsetzen. Und die Bundesregierung hat bereits kundgetan, das Gesetz nicht anpassen zu wollen.

Frankfurt kann Süchtigen keinen Wohnraum anbieten

„Housing First“ ist ein Konzept, das viele Einrichtungen der Drogenhilfe verfolgen. „Wir wünschen uns mehr betreutes Wohnen, wo wir die Menschen erst aufnehmen können und dann Formulare ausfüllen, einen Ausweis und eine Mitgliedschaft in der Krankenkasse beantragen“, sagt Henke. Das derzeitige System sei zu bürokratisch für die Realität auf der Straße – Cracksüchtige haben oft nur ein kleines Zeitfenster, in dem sie bereit für Veränderungen sind. Bis sie dann aber mit einem Streetworker auf dem Amt sind, um Papiere zu beantragen, ist das Zeitfenster vorbei.

Unterstützung erhält Henke von der Wissenschaft. Werse sieht im Housing-First-Ansatz eine Möglichkeit, wieder Alltagsstrukturen zu etablieren. Man sehe in den Studien, dass Menschen ohne Wohnungen vielschichtigere Probleme haben. „Eine Wohnung kann eine große Hilfe sein“, sagt er, „dann können sie vielleicht ein, zwei Stunden arbeiten und so den Absprung schaffen.“ Auch Drogenreferatsleiter Schroers stimmt zu – bloß, es fehlt an Wohnraum in der Bankenmetropole.

Sozialarbeit ist nur einer von vielen Bausteinen, die Drogensüchtigen helfen sollen. © Quelle: RND RedaktionsNetzwerk Deutschla

Das Suchen einer Lösung

Es gibt keine Lösung, kein Patentrezept, für die in Deutschland einmalige Situation im Frankfurter Bahnhofsviertel. Frankfurt appelliert seit Jahren an andere Städte des Landes, sich einer progressiveren Drogenpolitik zu verschreiben – um Frankfurt zu entlasten. Bislang erfolglos. Frankfurt hat die einzigen Konsumräume in Hessen, sonst gibt es nur noch in Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Westerstede, Karlsruhe, Saarbrücken und in elf Städten in Nordrhein-Westfalen welche. Eine Drogenszene gibt es trotzdem in jeder Stadt – nur eben nicht so öffentlich wie in Frankfurt. Sie werden nicht aufgefangen in ihren Orten – und landen irgendwann in Frankfurt.

Bis zum nächsten Vorstoß arbeiten die Menschen im Bahnhofsviertel an einem besseren Miteinander, an mehr Verständnis, am Hervorheben der positiven Aspekte des Viertels. „Die Gesellschaft produziert nicht nur Gewinner“, sagt Henke. Und selbst wenn: Von den Bankentürmen bis zur Drogenszene liegen in Frankfurt 200 Meter. Er wisse, dass das keine schönen Bilder seien auf den Straßen, sagt Henke, aber: „Es wäre wichtig, dass die Gesellschaft die Hilfsbedürftigkeit vor dem Störfaktor sieht.“

* Der Name von Manuel wurde zu seinem Schutz und zur Wahrung der Anonymität geändert. Der Redaktion ist der korrekte Name bekannt.