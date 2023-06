Die zehn berühmtesten Schiffswracks der Welt

Um die Titanic ist es nie ruhig geworden. Schon vor 111 Jahren, nach der Tragödie, füllten die Berichte Überlebender weltweit Illustrierte und Zeitungen. Bücher und Filme folgten. Der Schauder, dargestellt im Text, Bildformat oder Film, zog Millionen in seinen Bann. Das steigerte sich noch, als 1985 das Wrack entdeckt wurde. Fortan begann ein regelrechter Titanic-Tourismus, geborgene Artefakte aus dem Rumpf des Schiffes gingen weltweit auf Tournee.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Titanic ist mit Abstand das berühmteste einer ganzen Reihe von Wracks großer Passagierschiffe weltweit, die zu Pilgerstätten von Spurensuchern geworden sind. Es gibt ganze Küstenabschnitte wie die Skeleton Coast im Norden Namibias oder etwas weiter südlich die südafrikanische Westcoast, da reihen sich Schiffswrack an Schiffswrack, weil Winde und Strömungen die Schiff auf die Klippentrieben.

Hier eine Auswahl zehn berühmtester Schiffswracks rund um den Globus und die kurzen Geschichten ihres Schicksals.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

10. Die Queen Anne‘s Revenge vor der Küste North Carolinas

Gesunkene Piratenschiffe gibt es unter der Wasseroberfläche wie den sprichwörtlichen Sand am Meer. Nur blieb zumeist von ihnen nicht viel übrig, weil Holz eben vergänglich ist. Die Queen Anne‘s Revenge ist so etwas wie die Königin der untergegangen Piratenschiffe - denn das Kriegsschiff aus dem 18. Jahrhundert gehörte dem legendären Piraten Blackbeard (Edward Teach).

Der hatte es aber auch nur gestohlen, zuvor war es Teil der britischen Marine. 1717 wurde es zunächst von Franzosen erobert, die verloren es alsbald an die Piraten unter Blackbeard, der das Schiff aber nur gut ein Jahr nutzen konnte. 1718 versenkte er die Queen Anne‘s Revenge und entkam so der Gefangennahme durch die Briten. 1996 wurden die Überreste des Schiffswracks etwa einen Kilometer vor North Carolina, USA, entdeckt. Bislang wurden 31 Kanonen und mehr als 250.000 Artefakte vom Schiff geborgen.

9. Die Endurance im antarktischen Weddellmeer

Mehr als 100 Jahre lang lag die Endurance des Entdeckers Sir Ernest Shackleton unter den Eisschollen des antarktischen Weddellmeeres. Die transantarktische Expedition hatte sich 1914 auf den Weg gemacht, um den antarktischen Kontinent über den Südpol zu überqueren. Die Endurance erreichte jedoch nie Land.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie blieb im Packeis stecken und konnte sich nicht lösen. Somit driftete das Schiff nach Norden, bis es schließlich 1915 zwischen Eisschollen zerquetscht wurde und sank. Die 28 Besatzungsmitglieder der Expedition strandeten auf dem Eis. Ihre Heimreise dauerte über zwei Jahre. Sie marschierten über das Eis, setzten auf mehrere kleine Inseln über, wurden mehrmals gerettet und schafften es 1916 in die britische Heimat. 107 Jahre später, im Februar 2022 wurde die Endurance lokalisiert. Das Schiffswrack liegt in einer Tiefe von 3008 Metern, etwa vier Meilen südlich der ursprünglich aufgezeichneten Position.

Das Wrack der Endurance. © Quelle: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Weddell Sea

8. Die Sultana südlich von Memphis

Der Untergang des Dampfschiffs The Sultana ist die schlimmste Seekatastrophe in der Geschichte der USA. Zunächst für den Mississippi-Baumwollhandel gebaut und konstruiert, wurde das Schiff am Ende des amerikanischen Bürgerkriegs als Truppentransporter verwendet. Obwohl das Schiff nur für eine 376 Passagiere ausgelegt war, befanden sich an jenem verhängnisvollen 27. April 1865 unfassbare 2137 Menschen an Bord - aus der Gefangenschaft der besiegten Südstaaten heimkehrende ehemalige Soldaten der Union.

Um etwa zwei Uhr nachts explodierte ein Dampfkessel 13 Kilometer flussaufwärts von Memphis. Wie Geschosse durchschlugen Stahlteile der mit schlafenden Soldaten überfüllten Decks. Das löste eine Kettenreaktion aus, zwei weitere Kessel explodierten. Hunderte Menschen sprangen ins Wasser, wo einige von den umstürzenden Schornsteinen erschlagen wurden. Zwischen 1200 und 1800 Menschen sollen gestorben sein.

1982 wurden angesengte Teile aus dem Wrack des Schiffes in einem Sojabohnenfeld etwa sechs Kilometer von Memphis entdeckt, wo wahrscheinlich der Mississippi einst durchfloss. Weil die Richtung des Mississippi in den vielen Jahrzehnten wechselte, liegt das Wrack nicht unter Wasser, sondern unter festem Boden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Restaurator Paul J.W.M. Schulten aus Holland untersucht den Anker des 1883 gesunkenen Linienschiffes Cimbria, der 2001 von Tauchern aus 25 Metern Tiefe aus der Nordsee aus dem Wrack des Hapag-Lloyd-Linienschiffes geborgen wurde. dfunk +++ © Quelle: picture-alliance / dpa/dpaweb

7. Die Cimbria nahe Borkum

Ein buntes Volk von Auswanderern, aus Russland, dem deutschen Kaiserreich und Österreich-Ungarn stammend befand sich an Bord der Cimbria, die am 19. Januar 1883 Hamburg mit Ziel Amerika verlassen hatte. Wenige Stunden später kollidierte das Schiff nahe Borkum bei dichtem Nebel mit dem englischen Dampfschiff Sultan. Die Cimbria begann unmittelbar danach zu sinken, da die Bordwand unter der Wasserlinie aufgerissen worden war.

Die Sultan hatte durch den Aufprall selbst große Probleme, sodass deren Besatzung den Menschen auf der Cimbria nicht helfen konnte. 401 Passagiere und 35 Besatzungsmitglieder der Cimbria starben im eiskalten Wasser - darunter auch 72 Frauen und 85 Kinder. Kaum jemand konnte schwimmen. Auch eine Gruppe in die USA zurückreisende Chippewa-Indianer starben.

Weil das Wrack in nur 25 Metern Tiefe liegt, werden seit 2001 immer wieder Tauchgänge zur Bergung verschiedener Artefakte durchgeführt, darunter auch viele Gegenstände aus Meißner Porzellan. In diversen Ausstellungen, zum Beispiel auf der Insel Borkum, sind die bereits gehobenen Funde zu besichtigen. Den vermeintlich größten Schatz, einen prall gefüllten Safe des Industriellen Moritz Strauss, hat man hingegen noch nicht gefunden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

6. Die Republic vor der amerikanischen Ostküste

Gebaut wurde die Republic im Jahr 1903. Sechs Jahre später, am 23. Januar 1909 um 5:30 Uhr, kollidierte sie mit einem italienischen Passagierschiff im dichten Nebel und ging vor der Küste von Nantucket in Massachusetts unter. Sechs Menschen kamen bei dem Untergang ums Leben - doch die Ladung des Schiffes umtreibt Schatzsucher bis heute.

An Bord sollen sich 15 Tonnen Goldbarren sowie amerikanische Goldmünzen befunden haben, weswegen das Schiff auch „The Billion Dollar Wreck“ genannt wird. Der Entdecker des Schiffswrack, Martin Bayerle, meint, dass der Schatz aus Goldmünzen besteht, der an das damalige russische Zarenreich als Teil eines Darlehens über 240 Millionen gehen sollte. Experten schätzen, dass der Verkauf der Münzen annähernd fünf Milliarden Dollar einbringen könnte. Allerdings müsste die RMS Republic erst einmal gehoben werden - was schwerer ist als gedacht.

Am 30. April 2000 wurde die MS World Discover vor Honiara (Salomonen) auf Grund gesetzt und kenterte. © Quelle: World Discoverer

Gefunden wurde das Wrack 1981. Es steht aufrecht in etwa 80 Metern Tiefe. In den 1980er-Jahren fanden zwei Bergungsunternehmungen statt, die darauf abzielten, das Gold zu finden. Allerdings scheiterten die Versuche und es wurde kein Gold entdeckt. Dazu kam, dass Martin Bayerle vor Gericht um das Bergungsrecht kämpfen musste, was ihm 2005 zugesprochen wurde. Das heißt auch, dass er alles behalten darf, was er von Bord holt.

5. Die MS World Discoverer auf den Salomonen

Die MS World Discoverer wurde 1975 als Kreuzfahrtschiff in Dienst gestellt. Das ursprünglich unter dem Namen Bewa Discoverer gebaute Schiff war eines der ersten, die speziell für Expeditionsreisen konstruiert wurden. In ihrer 25 Jahre andauernden Laufbahn wurde die World Discoverer zu einem Vorreiter der Expeditionskreuzfahrt. So beförderte sie ihre Passagiere an Orte, die zuvor noch kein Kreuzfahrtschiff angelaufen hatte. Unter anderem bewältigte die World Discoverer 1985 als erstes Passagierschiff die Nordwestpassage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am 30. April 2000 wurde das Schiff vor Honiara (Salomonen) auf Grund gesetzt und kenterte, nachdem es auf das zur damaligen Zeit noch unkartierte Mid-Reef auflief. Bergungsversuche scheiterten. Keiner der 192 Passagiere oder der Crew wurden verletzt. Es gab mehrere Versuche, das Schiffswrack zu bergen, aber keiner war erfolgreich. Das Wrack liegt seitdem in Roderick Bay und ist heute eine beliebte Touristenattraktion.

Am 7. Mai 1915 gegen 14 Uhr wurde die .Lusitania vom deutschen U-Boot U20 unter Kommandant, Kapitänleutnant Walther Schwieger torpediert und versenkt. © Quelle: imago/United Archives International

4. Die Lusitania vor der südirischen Küste

Der britische Ozeandampfer RMS Lusitania stach 1906 erstmals in See und absolvierte bis Mai 1915 202 transatlantische Überquerungen. Am 7. Mai 1915 gegen 14 Uhr wurde das Schiff vom deutschen U-Boot U20 unter Kommandant, Kapitänleutnant Walther Schwieger torpediert und versenkt. Von den 1962 Passagieren und Besatzungsmitgliedern an Bord verloren 1191 Menschen ihr Leben. Der Angriff sorgte weltweit für Empörung, gilt als Kriegsverbrechen und war auch ein Grund, warum die Vereinigten Staaten zwei Jahre später auf Seiten der Entente in den Weltkrieg eintraten.

Das Schiffswrack liegt knapp 18 Kilometer vor Kinsale an der irischen Küste und ist in keinem guten Zustand. Es gab verschiedene Bergungsversuche der Lusitania, die alle missglückten. Einzelne Gegenstände konnten geborgen werden, die sich in Museen auf der ganzen Welt befinden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

3. Die Wilhelm Gustloff vor der polnische Ostseeküste

Der Passagierdampfer „Wilhelm Gustloff“ gehörte zur Flotte der nationalsozialistischen Freizeitorganisation „Kraft durch Freude“ (KdF). Nach ihrem Stapellauf im Jahr 1937 unternahm sie Kreuzfahrten in der Nordsee, im Mittelmeer und im Atlantischen Ozean.

Gegen Ende des Krieges fungierte sie als Flüchtlingsschiff und nahm an der größten Seerettungs-Aktion der Geschichte teil: der Evakuierung deutscher Flüchtlinge über die Ostsee in den Westen Deutschlands. Am 30. Januar 1945 verließ das Schiff das ostpreußische Gotenhafen mit Kurs Kiel. Schätzungsweise 8000 Menschen drängten sich auf engstem Raum zusammen: Offiziere und Soldaten der Kriegsmarine, Besatzungsmitglieder, Marinehelferinnen, Verwundete und mehrere tausend Flüchtlinge, mehr als die Hälfte davon Kinder.

Um 21.15 Uhr geschah die Katastrophe: Aus nur 700 Metern Entfernung feuerte ein russisches U-Boot vier Torpedos ab, drei davon trafen die Wilhelm Gustloff. Das Schiff sank nur eine Stunde später zwölf Seemeilen vor Stolpmünde zwischen Danzig und Köstlin. Nur 1252 Menschen konnten gerettet werden. Denkmalschützer Ulrich Restemeyer entdeckte das Wrack im Jahr 1991. Es liegt bis heute als Seekriegsgrab vor Bergungen geschützt, an der Unglücksstelle in 42 Metern Tiefe.

Teile der Estonia wurden 2019 geborgen. © Quelle: AP

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2. Die Estonia vor der finnischen Ostseeküste

Der Untergang der Fähre Estonia gilt als Europas größte Schiffskatastrophe seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Das Schiff befand sich am 28. September 1994 mit 989 Menschen an Bord auf dem Weg von Tallinn nach Stockholm, als es vor der finnischen Südküste sank. Weil es Nacht war, schliefen viele Passagiere in ihren Kabinen, so dass sich über 800 Menschen nicht retten konnten. Lediglich 137 Passagiere überlebten die Katastrophe. Offensichtlich konnte das 55 Tonnen schwere Bugvisier, die schwenkbare Luke am Fahrzeugdeck, bei extrem schwerer See nicht trotzen und riss aus der Verankerung.

Viele Menschen erfrieren in dem etwa 13 Grad kalten Wasser der Ostsee. Da viele der Toten bisher nicht geborgen werden konnten, stand das Schiffswrack bis Anfang der 20er Jahre als Ruhestätte unter Schutz. Tauchen zum Schiffswrack war verboten. Durch eine Gesetzesänderung wurde der Weg frei für Untersuchungen aber freigemacht.

„Titanic“-Tauchboot vermisst: Britischer Milliardär Harding mit an Bord Im Juni 2022 flog der Brite ins All. „Action Aviation“ hatte am Sonntag in den sozialen Medien mitgeteilt, dass Harding an der „Titanic“-Expedition teilnimmt. © Quelle: Reuters

1. Das Wrack der Titanic im Nordatlantik

Die wohl bekannteste Schiffskatastrophe der Menschheitsgeschichte ist der Untergang der Titanic in der Nacht vom 14. auf den 15. April 1912. Der Ozeanriese war der größte seiner Art und galt als unsinkbar. Die Titanic befand sich auf ihrer Jungfernfahrt vom britischen Southampton in Richtung New York. Obwohl Kapitän Edward J. Smith über Funk Eisbergwarnungen erhalten hatte, fuhr das Schiff mit voller Kraft auf der ruhigen See. Um 23.40 Uhr sah der im Ausguck sitzende Matrose Frederick Fleet etwas im Wasser schwimmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Bug der Titanic in knapp 4000 Metern Tiefe auf dem Grund des Atlantiks. © Quelle: Uncredited/Atlantic/Magellan/AP/

Von den mehr als 2200 Menschen konnten nur 711 gerettet werden. Die Titanic liegt in etwa 3800 Metern Tiefe etwa 300 Seemeilen südöstlich von Neufundland. Dort schlief es in einer Art Dornröschenschlaf, bis es der amerikanische Meeresforscher Robert Ballard und sein französischer Kollege Jean Louis Michel am 1. September 1985 Dank ihres Unterwassertauchroboters Argo entdeckten.

Erst vor wenigen Wochen waren hochauflösende 3D-Bilder der Titanic erschienen, die als die bisher genaueste Darstellung des Wracks gelten.

RND/stu