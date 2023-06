Die Zeit wird knapp für die Tauchbootbesatzung – „Am Ende ist man der Situation entrückt“

Herr Elbert, was passiert Ihrer Meinung nach jetzt gerade auf dem Tauchboot – gesetzt den Fall, dass das Tauchboot intakt ist, das mit fünf Mann an Bord auf dem Weg zur Titanic war, seit Sonntag vermisst wird und für maximal 96 Stunden Sauerstoff an Bord hat?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir wissen das nicht genau. Aber die klaustrophobische Angst, also die Platzangst, ist etwas, das biologisch so tief in uns sitzt wie die Angst vor Schlangen. Zwar wäre es heute angemessener, solche Angst vor Autos zu haben, aber die Schlange ist uns geblieben. Und unsere Biologie sagt uns auch: Vor dem Eingesperrtwerden in zu engen Höhlen und Gängen muss man sich hüten. Bei einem Profi, der sich an solche Situationen gewöhnt hat, bleibt die Erregung, das Angstniveau niedriger. Zu hoffen ist im Fall der „Titan“, dass dies bei der U-Boot-Crew der Fall ist.

Solange die anderen sehen, dass der Profi noch etwas probiert, ist auch noch ein gewisses Vertrauen da.

Es ist nur ein Kapitän an Bord der „Titan“ und ein „Titanic“-Experte. Der britische Milliardär hat schon eine private Weltraumfahrt hinter sich. Über den Umgang der restlichen zwei Personen an Bord mit Extremsituationen ist wenig bekannt. Diese fünf sind plötzlich in der Tiefe verloren gegangen und sie müssen jetzt mit ihrer Verlorenheit umgehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Anfang werden sie, wenn alles soweit intakt ist und die Leute atmen können, nach Handlungslösungen suchen, rational sein. Der Kapitän wird alles durchdenken, was er in der Situation machen kann, alle Optionen prüfen. Und solange die anderen sehen, dass der Profi noch etwas probiert, ist auch noch ein gewisses Vertrauen da. In dem Moment aber, in dem dieser Profi mit seinen Versuchen aufhört und Sorge zeigt, bekommen die anderen zunehmend und letztlich unermessliche Angst. Es wird zu einem Erregungsanstieg kommen, zu Alarmreaktionen, bei denen alle körperlichen Systeme auf Fluchtversuche aus der Lebensbedrohung eingestellt werden: Blutdruck und Puls steigen an, die Atmung wird schwerer, die Verdauung wird eingestellt und so weiter, bis es schließlich zur Erschöpfung kommt. Ein dissoziativer Zustand von Trägheit und Apathie. Man sitzt da erst in einem Stupor und dann zunehmend der Situation entrückt – lässt alles über sich ergehen.

Banal, aber: Wie ist es mit dem Schamgefühl, wenn aus der überschaubaren Zeit des Ausflugs eine nicht absehbare Dauer wird und beispielsweise eine Toilette fehlt?

Dafür fehlt mir natürlich die wissenschaftliche Evidenz. In dieser Situation wäre mir das im wahrsten Sinn des Wortes scheißegal. Das ist das kleinste Problem, das kann man irgendwie lösen. Schamgefühl bedeutet ja, es wirken „die Augen der anderen“. In dem Moment, in dem die anderen sagen, es ist okay in eine Flasche zu pinkeln oder anderes zu tun, verschwindet das Schamgefühl.

Menschen sind wütend, werfen vielleicht dem Kapitän vor, dass der sie in die Lage gebracht hat.

Beschleunigt ein Missverhältnis von Profis und Nichtprofis den sozialen Zerfall an Bord? Wenn mehr Leute Angst haben als ruhig mit der Situation umgehen können?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der emotionale Aufruhr ist am Anfang hoch. Menschen möchten heraus aus der Situation, sind wütend, werfen vielleicht dem Kapitän vor, dass der sie in die Lage gebracht hat. Sie erwarten, dass der die Suppe wieder auslöffelt, haben ihre Vorstellungen: Warum klappt das nicht, dass man sich Auftrieb verschafft, indem man Tanks auspumpt, wie man das in Filmen gesehen hat? Da muss nur noch jemand einen Spruch machen, dann kann es zu Gefühlsausbrüchen kommen.

Gibt es so etwas wie eine Kettenreaktion der Verzweiflung? Der, der am wenigsten mit der Situation umgehen kann, dreht durch und am Ende gibt es einen Gewaltausbruch?

Das ist vorstellbar. In einer derartigen Ausnahmelage sind alle Varianten menschlichen Verhaltens denkbar.

Wie kann man sich überhaupt auf eine klaustrophobische Situation vorbereiten, dass man nicht sofort in Panik gerät?

Gar nicht erst an Bord gehen. Das ist ja keine Notsituation, diese „Titanic“-Fahrt ist vielmehr gesuchte Gefahr, in der man, wie der Volksmund weiß, umkommen kann. Hätte ich irgendeinen richtigen Grund – wenn ich etwa eine Versorgung oder eine Rettung durchführen muss – müsste ich mich vorher mit der Enge des Bootes und seiner Konstruktion vertraut machen. Bestenfalls müsste ich in einer Trockenübung so lange drin bleiben, bis ich ganz ruhig bin. Jedem, der schon mal in einem Weltkriegs-U-Boot wie dem war, das in Kiel ausgestellt ist, dem war mulmig, wie eng das darin ist. Sich darin einzufinden braucht Zeit. Manche schaffen das schnell, andere brauchen länger. Hat man Leute auf einer Tauchfahrt dabei, die noch nie in einem U-Boot waren, muss man damit rechnen, dass ein Teil in Panik gerät. Denken Sie an die „Röhrenangst“ bei medizinischen Aufnahmen: ein Sechstel aller Personen muss sediert werden, damit eine MRT-Aufnahme gelingt. Und ob jemand in Panik gerät, hängt davon ab, welche früheren Erfahrungen er oder sie mit klaustrophobischen Situationen gemacht hat.

Unter Bedrohung cool bleiben gelingt nur dem professionellen Kämpfer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gefahren im normalen Raum begegnet man mit Kampf oder Flucht. Beides funktioniert hier nicht.

Und trotzdem werden die körperlichen Verteidigungssysteme immer wieder aktiviert werden – der Drang, mit Fluchtkampf aus der schrecklichen Situation zu entkommen. Wenn wir Stresshormone ausschütten, mehr Blut in die Muskeln pumpen, unsere Pupillen weiten, et cetera, ist das aber in einem technischen Umfeld eher störend. Aber unter Bedrohung cool bleiben gelingt nur dem professionellen Kämpfer. Den anderen droht Erschöpfung.

Wie wirkt sich das Gefühl der Tiefe aus? Man ist vielleicht in der Nähe der Titanic, fast 4000 Meter unter der Wasseroberfläche. Um einen herum ist endloses Meer, ein Lebensraum, in dem Menschen nicht bestehen können.

Das hat weniger mit der Tiefe zu tun als mit der Umwelt, in der man nicht überleben könnte. Ähnlich wie Astronauten, die auch nicht einfach ihr Raumschiff verlassen können, wenn etwas schiefläuft. Schon in weit weniger Tiefe kann eine solche Umwelt zu einer angstbesetzten Situation führen. Ich habe einmal diese Tauchübung gemacht, bei der man seine Sauerstoffflasche in zehn Metern Tiefe ablegt und zu einem anderen Taucher hinschwimmt, der seine Flasche ebenfalls abgelegt hat. Man tauscht Flaschen. Eine angstbesetzte Übungssituation, um im Ernstfall Ruhe bewahren zu können. Natürlich ist diese Situation insofern anders, als man auftauchen kann. Aber Sie glauben nicht, wie lange es sich anfühlt, bis man zehn Meter hoch getaucht ist, wobei man die Luft nicht anhalten darf. Unendlich lange – und es kommt einem der Gedanke: Jetzt schlägt mir das letzte Stündlein. Man ist nahe der Situation, nichts mehr machen zu können und sich dem hinzugeben, wenn man schließlich doch an die Oberfläche kommt.

Die Astronauten an Bord der beschädigten Apollo-13-Kapsel hatten 1970 den Kontakt zur Ground Control in Houston. Anleitende Stimmen von außen, die die Besatzung der Titan nicht hat. Hier ist das Gefühl der Einsamkeit überwältigend, oder?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Stille, das Schweigen ist schwer zu ertragen. Schon das kleinste Geräusch gäbe dagegen Hoffnung: „Man hat uns geortet. Man versucht, uns zu helfen.“ Das würde die Besatzung aus der Apathie reißen in eine positivere Verfassung, Hoffnung geben.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Alle Welt hofft jetzt auf die Rettung der Tauchfahrer, auf ein Wunder wie im Bergwerk von Lengede 1963, in der überfluteten thailändischen Tham-Luang-Höhle, aus der 2018 ein Jungenfußballteam gerettet wurde oder erst vor ein paar Tagen im Fall der vier kolumbianischen Kinder, die nach 40 Tagen im Dschungel gefunden wurden. Wenn die fünf Männer der Titan gerettet werden sollten – wie überwindet man ein solches Trauma? Geht das überhaupt, oder wird einen das zeitlebens verfolgen?

Eine einzige Lebensbedrohung reicht nicht aus, dauerhafte seelische Schäden zu produzieren. Wenn diese Menschen nun aber tagelang immer wieder ihr Verteidigungssystem hochfahren, sich permanent in dieser Todesangst befinden, brennt sich das schon tief ins Gedächtnis ein. Es käme zu körperlichen Anspannungen, zu bleibenden Schlafstörungen und zu unterschiedlich schlimmen Albträumen. Zu posttraumatischen Belastungsstörungen dürfte es erst kommen, wenn noch weitere derartige traumatische Erfahrungen hinzukommen oder schon früher gemacht worden waren.

Bangen Sie um die Leute auf der Titan?

Es gibt so viele Millionen Menschen, die täglich in lebensgefährlichen Situationen sind, für die sie nichts können. Denken Sie nur an die Menschen, die nach dem Staudammdesaster um ihr Leben kämpfen müssen. Denken Sie an die Bedrohten im Ostkongo oder im Jemen. Die kommen bei mir alle vorher – bevor ich mir Gedanken um die Tauchfahrer mache. Mein Mitleid mit diesen Menschen, die ihre Ressourcen nicht nutzen, um den Planeten oder die Menschheit zu retten, sondern sie in solche Abenteuer stecken, ist nicht besonders groß.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wenn diese Menschen nun aber tagelang immer wieder ihr Verteidigungssystem hochfahren, sich permanent in dieser Todesangst befinden, brennt sich das schon tief ins Gedächtnis ein“ – Der Psychologe und Traumaforscher Thomas Elbert über das Erleben und die Folgen einer langen klaustrophobischen Situation, wie sie die Besatzung des U-Boots „Titan“ durchmacht. © Quelle: Imka Reiter/Universität Konstanz

Thomas Elbert (72) ist ein deutscher Neuropsychologe. Sein Spezialgebiet ist die Erforschung der Folgen von sozialem und traumatischem Stress sowie die Behandlung von traumabedingten Erkrankungen. Besonders zeichnet ihn aus, Feldstudien und Versorgungsprojekte direkt in Konfliktgebieten durchgeführt zu haben. Elbert ist Mitglied der Gelehrtenakademie Leopoldina sowie der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Er erhielt den Hector-Wissenschaftspreis sowie – gemeinsam mit Maggie Schauer – den renommierten Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Preis, mit dem ein Beitrag zur wissenschaftlichen Bearbeitung gesellschaftlich wichtiger Problembereiche gewürdigt wird. 2019 erhielt er den Deutschen Psychologiepreis, der herausragende Leistungen in der psychologischen Forschung prämiert.