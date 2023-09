„Der Mann hat Angst bekommen“: Helfer beendet Attacke auf 30-Jährige und hilft bei Festnahme von Andreas B.

Dem mutigen Eingreifen eines jungen Mannes ist es offenbar zu verdanken, dass eine 30-jährige Frau im niedersächsischen Sulingen (Landkreis Diepholz) die Messerattacke von Andreas B. überlebt hat. Das berichtet die Zeitung „Die Harke“ und beruft sich dabei auf das Medienportal „Nonstopnews“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Tatverdächtige Andreas B. soll eine 17-Jährige mit einem Messer in Barenburg getötet und danach die 30-Jährige auf einem Parkplatz in Sulingen schwer verletzt haben. Mohamed Ibrahim sei der Frau blitzschnell zu Hilfe geeilt, sodass sie die Messerattacke überlebt hat, berichtet „Die Harke“.

„Der Mann hat richtig Angst bekommen, das hab’ ich bemerkt“

Er habe mit einem Freund im Auto auf dem Parkplatz einer benachbarten Tankstelle gesessen, als er plötzlich Hilfeschreie aus der Nähe hörte. Zunächst habe er an einen Spaß gedacht. Er sei jedoch instinktiv losgerannt, um der Sache auf den Grund zu gehen. Als er die Frau auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants entdeckt habe, sei ihm bewusst geworden, dass die Situation ernst war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Andreas B. habe ihn entdeckt und daraufhin von der Frau abgelassen, berichtet Mohamed Ibrahim. „Der Mann hat richtig Angst bekommen, das hab’ ich bemerkt“, so der Zeuge. Sofort sei er der Frau zu Hilfe geeilt. „Sie hatte viele Schnittverletzungen am Hals und am Knie.“

B. habe indes die Flucht ergriffen. Ibrahim und sein Freund merkten sich jedoch das Kennzeichen. So konnte die Polizei nach dem Wagen des Mannes fahnden. Gegen 19 Uhr wurde sein Auto am Mittwochabend (13. September) nach Information der Polizei an der A7 entdeckt. Kurze Zeit später ließ sich Andreas B. laut Polizei schließlich widerstandsfrei festnehmen.

17-Jährige in Barenburg neben einer Straße entdeckt

Die getötete 17-Jährige war am Sonntag, 10. September, in Barenburg neben einer Fahrbahn entdeckt worden. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war die Jugendliche zuvor auf Inlineskates zwischen den Feldern unterwegs. Ein Radfahrer fand die leblose Schülerin und alarmierte die Polizei, die sofort mit der Spurensuche am Tatort begann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Obduktion bestätigte, dass die junge Frau einer Gewalttat zum Opfer gefallen war. Die Polizei schloss sowohl einen Verkehrsunfall als auch ein Sexualdelikt aus. In der Nacht zu Mittwoch wurde dann vor einem Fast-Food-Restaurant in Sulingen die 30-jährige Frau angegriffen und schwer verletzt.

RND/lni