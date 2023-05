﻿„Dieses Bild werde ich nie vergessen“: Wo ein Polizeiseelsorger an seine Grenzen kam

Rostock. Es gibt Situationen, die auch einen gestandenen Polizeiseelsorger an Grenzen bringen, wo professionelle Distanz schwerfällt. „Wir kommen mit der Polizei in Situationen, in denen für Menschen die kleine persönliche Welt in Trümmer zerfällt“, sagt Polizeiseelsorger Hanns-Peter Neumann. Einen seiner schwersten Einsätze erlebte Neumann, zugleich auch Notfallseelsorger, an einem Heiligabend. Der Tod eines Kindes. „Ein plötzlicher Kindstod ist das Schrecklichste, was einer Familie passieren kann“, erinnert sich der 65-Jährige. Rettungskräfte hatten das tote Kind ins Wohnzimmer gebracht, um es zu reanimieren. Neben den geschmückten Weihnachtsbaum, unter dem bereits die Geschenke für das Kind lagen. „Dieses Bild werde ich nie vergessen.“

Wie steht man in einer solchen unvorstellbar erscheinenden Situation den Eltern bei? Jeder Mensch ohne professionelle Ausbildung wäre überfordert. „Das Einzige, was man tun kann, ist das Schreckliche, das Unabänderliche gemeinsam auszuhalten. Da gibt es kein Trösten, keine Erklärung“, erzählt er. Auch für Neumann, der den Eltern für ein paar Stunden ersten Halt gab, ist dieses Erlebnis eine Grenzerfahrung.

Wenige Stunden später muss der Seelsorger eine Christvesper halten, vom gerade geborenen Kind in der Krippe berichten, das Freude, Frieden und Licht bringt – mit dem toten Kind unter dem Weihnachtsbaum im Hinterkopf. „Das war für mich schwer auszuhalten“, erzählt er. Sein Glauben habe ihm geholfen. Psalm 84: Der Herr, mein Gott, ist Sonne und Schild. Sonne und Schild, das sind die Symbole, die das Emblem auf der Jacke eines Polizeiseelsorgers vereint.

Hanns-Peter Neumann war seit 2015 Polizeiseelsorger in MV. Jetzt geht er in Ruhestand. © Quelle: Ove Arscholl

Sicherheit schaffen, wo Unsicherheit herrscht

In zwei Wochen hängt Neumann diese Jacke an den Nagel. Für Polizisten war er acht Jahre lang der Fels in der Brandung: Unmittelbar dabei in schweren Lagen oder in der Nachsorge von besonders belastenden Einsätzen, die Polizisten an die Grenzen ihrer psychischen Belastbarkeit bringen: Anti-Corona-Demonstrationen, Proteste gegen die Russland-Politik Deutschlands. Die Einsatzzahlen und Belastungen sind gestiegen. Der Polizist als Repräsentant des Staates wird Ziel des Protestes. Nachvollziehbar, dass die Haut von Polizisten dann dünner werde, so Neumann.

Der neue Polizeiseelsorger Thomas Cremer. © Quelle: Ove Arscholl

Ein Polizist will Sicherheit schaffen, wo Unsicherheit herrscht. Ordnung herstellen, wenn das Chaos regiert. Und wie ist es, wenn ein Polizist es dann nicht mehr schafft, in seinem persönlichen Bereich die Stabilität und Sicherheit herzustellen? „Für Polizisten ist das unsagbar schwer.“ Neumann erinnert sich: Ein schwerer Unfall, ein Mann stirbt in den Armen einer Polizistin. Die Beamtin ist verzweifelt, dass sie nichts für ihn tun konnte. „Für Polizisten ist Hilflosigkeit das Schlimmste“, sagt Neumann.

In Gesprächen eröffnet der Polizeiseelsorger der Beamtin einen Perspektivwechsel: Du hast nicht nichts getan. Du warst in den letzten Minuten eines Menschen bei ihm. Das ist das Größte, was man tun kann. „Reden hilft“, sagt Neumann. „Aber manchmal bleibt nur das gemeinsame Schweigen.“ Ein Polizeiseelsorger wird gerufen, wenn es ans Eingemachte geht. „Wir können das Geschehene nicht ungeschehen machen“, sagt er. „Aber ich kann helfen, bei den ersten Schritten hin zu einer gelingenden Verarbeitung.“

Erhöhtes Suizidrisiko bei der Polizei

Ein Schwerpunkt, der Neumann auch künftig besonders wichtig sein wird, ist die Suizidprävention. Das Suizidrisiko ist bei Polizisten und Rettungskräften laut Studien zwei- bis dreimal höher als in der Normalbevölkerung. Die Belastungen im Beruf gepaart mit dem schnellen Zugriff auf Tötungsmittel seien wesentliche Ursachen für die erhöhte Suizidrate, sagt Neumann, der bundesweit als Dozent Kurse gibt. Er will das Thema auch in seinem Ruhestand als Lehrkraft weiter in den Fokus rücken. „Viele Polizisten denken noch immer von sich, sie seien die harten, abgeklärten Kerle.“ Aber Hilfe von außen anzunehmen, so Neumann, sei ein Ausdruck von Stärke.

Als besonders erfüllende Aufgabe habe er seine Arbeit an der Fachhochschule Güstrow empfunden. Mit jungen motivierten Menschen zu arbeiten, sie zu stärken und vorzubereiten auf schwierige ethische Fragen sei eine sinnvolle Aufgabe. „Ein Höchstmaß an Empathie und Mitgefühl zeigen, aber selbst nicht mitleiden“, das gibt er den jungen Menschen mit auf den Weg, um in diesen schwierigen Situationen nicht selbst Teil des Leids zu werden. Todesnachrichten so schonend wie möglich, aber klar in der Sache zu überbringen, das lehrt er den jungen Menschen zu Beginn ihrer Polizeikarriere.

Und was wünscht er sich von seinem Nachfolger? „Das Wichtigste ist eine dem Menschen zugewandte Persönlichkeitsstruktur.“ Um die Polizeiseelsorge ist Neumann deshalb nicht bange. Pastor Thomas Cremer aus Wismar erfülle diese Voraussetzungen. „Ich bin absolut überzeugt, dass er der richtige Kollege für diese Aufgabe ist.“

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Ostsee-Zeitung“.