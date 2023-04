﻿Schwesig und Woidke warnen vor neuem Fischsterben in Oder

Potsdam. Angesichts einer erneut drohenden Umweltkatastrophe in der Oder haben Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und die Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns Manuela Schwesig (SPD) die Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) um Unterstützung gebeten. Sie fordern die Bundesministerin auf, eine deutsch-polnische Oderkonferenz einzuberufen. Das geht aus einem Brief hervor, welcher der MAZ exklusiv vorliegt.

Die Ministerpräsidenten erinnerten an die Oder-Katastrophe im August 2022, bei der rund 350 Tonnen Fische und ein Großteil des Bestandes von Muscheln und Schnecken verendete. Experten gehen davon aus, dass hoher Salzgehalt, Niedrigwasser, hohe Temperaturen und Gift einer Algenart, die sich aufgrund von Salzeinleitungen ausbreiten konnte, wesentliche Ursachen für das Fischsterben in der Oder im vergangenen Sommer waren.

Woidke und Schwesig fordern Oderkonferenz

Das Ereignis hatte „schwerwiegende und langfristige Auswirkungen“ auf das lokale Ökosystem, so Woidke und Schwesig. Auch Fischer und Tourismusanbieter in der Region würden die wirtschaftlichen Folgen der Umweltkatastrophe noch immer spüren. „Wir müssen unbedingt dafür Sorge tragen, dass sich so etwas nicht wiederholen kann“, heißt es in dem Brief.

Die Salzfracht in der Oder sei immer noch sehr hoch und es sei nicht absehbar, dass sich daran auf absehbare Zeit etwas ändert. „Sobald im Sommer die Temperaturen steigen und die Pegelstände sinken, besteht die Gefahr einer erneuten Katastrophe“, warnten Woidke und Schwesig. Es sei deshalb unbedingt erforderlich, dass der Bund gemeinsam mit den Ländern Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern und Polen noch vor dem Sommer auf einer Konferenz zusammenkommen.

Die deutsch-polnische Oderkonferenz, die am 27. März stattfand, hat nach Ansicht von Woidke und Schwesig einen wichtigen Beitrag zum Prozess geleistet. Ausrichter der Oderkonferenz waren die Fraktionen der Grünen im brandenburgischen Landtag und im Bundestag. Auch polnische Politiker sowie Vertreter von Umweltorganisationen waren anwesend. Nach Ansicht von Woidke und Schwesig sei es dringend geboten, in einer weiteren Veranstaltung auch die polnische Regierung einzubinden.