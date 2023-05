Ermittlungen gehen weiter

Gasexplosion auf Rügen: Was hat den Millionenschaden verursacht?

Eine Gasexplosion in einem Ferienhaus hat am Freitag die Insel Rügen in Schock versetzt. Verletzt wurde niemand. Trümmer beschädigten mehr als ein Dutzend Nachbarhäuser. Ein Gutachter geht von einem technischen Defekt aus, die Polizei ermittelt aber auch in eine andere Richtung.