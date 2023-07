Disney-Erbin bei Klimaprotesten in den USA festgenommen

Die Disney-Erbin und Filmproduzentin Abigail Disney ist am Freitag bei Klimaprotesten im US-Bundesstaat New York festgenommen worden. Zusammen mit weiteren Aktivistinnen und Aktivisten blockierte die 63-Jährige einen Flughafen auf Long Island, der von Privatjets genutzt wird, wie zuerst der US-Sender Fox News berichtete. Mit der Aktion sollte gegen die „Exklusivurlaube wohlhabender Investoren in fossile Brennstoffe und Umweltverschmutzer, die die Klimakrise vorantreiben“ protestiert werden, hieß es in einer Mitteilung der beteiligten Gruppen.

Die Großnichte von Walt Disney sagte laut einer Mitteilung, sie wisse als Person, die das Privileg hatte, Privatjets zu nutzen, dass es schwer sei, auf diesen besonderen Luxus zu verzichten. „Aber ich weiß auch, dass die Zeit vorbei ist, solche Treibhausgase nur zu unserem persönlichen Komfort auszustoßen.“

Mit Blick auf Allzeittemperaturrekorde in den vergangenen Wochen, Dürre und tödliche Hitzewellen im ganzen Land dürften alle Zweifel an der Bedrohlichkeit der Lage beseitigt sein. „Das reichste ein Prozent verbraucht genauso viel Treibhausgas wie die gesamten unteren 50 Prozent. Es ist Zeit für echte Veränderungen und dies ist der naheliegendste Ansatzpunkt“, so Disney.

Disney-Erbin: „Einfach so falsch“

In der Nacht zu Samstag meldete sich die Disney-Erbin auch bei Twitter und teilte dort einen Artikel über ihre Festnahme. Sie scherzte, sie habe mit 63 zuvor noch nie ihre Fingerabdrücke geben und ein Polizeifoto machen müssen, „also habe ich das jetzt gemacht. Denn das Letzte, was dieser Planet braucht, sind Milliardäre, die Treibhausgase ausstoßen, um zu ihren palastartigen Strandhäusern zu gelangen. Einfach so falsch.“

Abigail Disney machte sich in der Vergangenheit als Produzentin von Filmdokumentationen einen Namen, für „The Armor of Light“ über Waffengewalt in den USA erhielt sie einen Emmy. Für Schlagzeilen sorgte ihre Kritik am Management der Walt Disney Company, das 2020 während der Corona-Pandemie 220.000 Mitarbeiter in den Zwangsurlaub schicken und sich selbst Bonuszahlungen in zweistelliger Millionenhöhe auszahlen wollte.

