E. Jean Carroll und Elle: Eine Frauenzeitschrift mit doppelter Moral?

Ein Gericht hat Donald Trump in einem Zivilverfahren zu einer Zahlung von fünf Millionen US-Dollar verurteilt, weil es als bewiesen ansah, dass Trump die Kolumnistin E. Jean Carroll in den Neunziger Jahren sexuell missbraucht hat. So oder ähnlich lauten die Zeilen vieler Nachrichtenseiten am Dienstagabend. Doch ein Twitter-Profil hat andere Themen: das des US-Magazins Elle. „‚Yellowjackets‘ Cast Reacts To The Most Absurd Fan Theories“ (Die Besetzung von „Yellowjackets über die absurdesten Fantheorien) postet die Zeitschrift. Oder „Want to Get Hailey Bieber‘s Latest Glow-in-the-Dark Nails? Here‘s How.“ (Willst Du Hailey Biebers neuesten im Dunkeln leuchtenden Nägel? So geht es). Nun, man könnte jetzt argumentieren, dass ein tagesaktueller Gerichtsprozess vielleicht keine Priorität hat bei einem monatlich erscheinenden Frauen-Magazin. Aber erstens würde das die Arbeit von Frauenmagazinen klein machen - denn wer kann denn über sexualisierte Gewalt sprechen, wenn nicht Frauen? Und zweitens thematisiert die Konkurrenz wie die Vogue dies es Thema genau dort.

Dazu kommt: E. Jean Carroll war jahrelang Kolumnistin bei Elle. Auch Mitte der Neunziger, als Trump sie in der Umkleidekabine eines Kaufhauses angegriffen hat. Sie war auch noch Kolumnistin 2019, als sie mit den Vergewaltigungsvorwürfen gegen den damaligen Präsidenten Donald Trump erstmals an die Öffentlichkeit ging. Trump wies die Vorwürfe von sich - in der Trump-Art. Er sagte zunächst, er kenne E. Jean Carroll überhaupt nicht. Dann behauptete er, sie sei nicht ihr Typ. Er warf Carroll wiederum vor, Geld von seinen Gegner genommen zu haben und den sexuellen Missbrauch erfunden zu haben. Er bezeichnete sie, in seinem Amt als Präsident ebenso wie noch während des Prozesses, als Lügnerin. Zunächst stand das Elle-Magazin hinter seiner Kolumnistin - es veröffentlichte die Geschichte und Reaktionen darauf. In einer Kolumne in der Print-Ausgabe, aber nicht online, erklärte Carroll darüber hinaus, warum sie mehr als 20 Jahre nach dem Vorfall ihr Schweigen gebrochen hat.

Warum entzog Elle E. Jean Carroll plötzlich die Unterstützung?

Doch dann änderte sich die Haltung des Magazins. Der bekannten Kolumnistin wurde gekündigt. Wie die „New York Times“ (NYT) damals berichtete, wurden ihre letzten bereits geschriebenen vier Kolumnen nicht mehr veröffentlicht, ihr wurde mitgeteilt, dass ihr auslaufender Vertrag nicht mehr verlängert werden würde. Warum? Einige vermuteten in den sozialen Medien, dass das Elle-Magazin vor Trumps Einfluss eingeknickt sei. Schließlich habe das Magazin unter der Chefredakteurin Nina Garcia bei politischen Themen herunter- und bei Modethemen aufgedreht. Bei Twitter kursierte das Hashtag #BoycottElleMagazine. Der Vorwurf: Das Frauenmagazin stehe nicht auf der Seite von Frauen. Das Magazin selbst sagte der NYT, dass es sich bei der Kündigung um eine geschäftliche Entscheidung gehandelt habe und diese nichts mit Politik zu tun habe.

Mitarbeitende der Zeitschrift zeichneten gegenüber der NYT aber ein anderes Bild: Carroll veröffentlichte 2019 Auszüge aus ihrer Biografie „What Do We Need Men For?“ erstmals im New Yorker, und nicht bei Elle. Dort waren auch erstmals die Vergewaltigungsvorwürfe gegenüber Donald Trump nachzulesen. Das soll die Führungsetage ihrer Kolumnistin extrem übel genommen haben. Dazu sei gekommen, dass Carroll als freie Mitarbeiterin doppelt so viel wie üblich verdient habe. Doch die Journalistin sagte, dass sie auch weniger Geld in einem neuen Vertrag akzeptiert hätte.

26 Jahre hat E. Jean Carroll monatlich für Elle geschrieben. In ihren Kolumnen hat sie eine unerschütterliche moralische Haltung an den Tag gelegt. Frauen in toxischen Beziehungen hat sie geraten, sich auf sich selbst zu konzentrieren, die Männer aus der Rechnung zu streichen. In ihrer Biografie schreibt Carroll, dass ihre Kolumnen Eines eine: Das größte Problem im Leben der meisten Frauen seien Männer.

Ein Urteil? Welches Urteil?

Das Elle-Magazin hat das Gerichtsurteil vom Dienstag nirgends erwähnt. Zwischen Nagelpolitur und den besten Tipps für ein Muttertagsgeschenk (Was E. Jean Carroll wohl davon halten würde?) findet sich dann doch ein ganz bestimmter Text. Ein ganz wichtiger für das Elle-Magazin. So wichtig, dass das Magazin den Tweet zu diesem Text ganz oben im Twitter-Profil angeheftet hat. Dieser Text ist das Titelthema der Mai-Ausgabe. In diesem Text spricht eine berühmte Frau darüber, dass sie einem berühmten Mann Gewalt vorgeworfen hat. „Jahrelang lachte und scherzte mein Angreifer über mein Trauma. Jahrelang hat mein Angreifer falsche Narrative darüber verbreitet, was in der Nacht passiert ist. Jahrelang hat mein Angreifer versucht, soziale Medien zu nutzen, um mir die Macht zu nehmen. Stellen Sie sich vor, wie es sich anfühlt, jeden Tag als Lügner bezeichnet zu werden?“

Auch wenn es fast so klingt: Es ist nicht Carroll, die über Trump spricht. Sondern die Rapperin Megan Thee Stallion. Sie schreibt darüber, dass der kanadische Rapper Tory Lanez sie angeschossen hat. Für diese Tat wurde er bereits von einem Gericht schuldig gesprochen. Die Rapperin schreibt weiter: „Als am 23. Dezember 2022 der Schuldspruch fiel, war das mehr als nur eine Rechtfertigung für mich, es war ein Sieg für jede Frau, die jemals beschämt, entlassen und für ein gegen sie begangenes Gewaltverbrechen verantwortlich gemacht wurde.“ Carroll äußerte sich in dieser Woche fast wortgleich: „Dieser Sieg ist nicht nur für mich, sondern für jede Frau, die gelitten hat, weil ihr nicht geglaubt wurde.“

Ist diese Titelgeschichte von Elle eine Art Entschuldigung? Ein Versuch dem Thema männlicher Gewalt Raum zu geben, ohne sich selbst angreifbar zu machen? Die Rechnung scheint nicht aufzugehen: In den sozialen Medien werden die Vorwürfe gegen Elle wieder laut. Denn während das Magazin der einen Frau, Megan Thee Stallion, eine Stimme gegeben hat, hat es der anderen, E. Jean Carroll, die Plattform genommen. Beide Frauen in einer prominenten Stellung haben einem berühmten Mann Gewalt vorgeworfen. Die eine schreibt in dem Magazin: „Immer wieder werden Frauen mit Gegenschlägen bedrängt, weil sie sich gegen ihre Angreifer aussprechen, insbesondere wenn sie jemanden beschuldigen, der berühmt und wohlhabend ist.“ Es ist aber nicht die langjährige Kolumnistin des Magazins, die die Möglichkeit hatte dies zu schreiben. Sei es auch aus wirtschaftlichen Gründen.