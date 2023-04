Autorin bekräftigt vor Gericht: „Donald Trump hat mich vergewaltigt“

New York. Die Klägerin in einem Zivilprozess gegen Donald Trump hat vor Gericht ihre Vergewaltigungsvorwürfe gegen den ehemaligen US-Präsidenten bekräftigt. „Ich bin hier, weil Donald Trump mich vergewaltigt hat. Und als ich darüber schrieb, sagte er, es sei nicht passiert. Er hat gelogen und meinen Ruf zerstört und ich bin hier, um zu versuchen, mein Leben wieder zurückzubekommen“, sagte die frühere „Elle“-Kolumnistin E. Jean Carroll am Mittwoch. Trump bestreitet die Vorwürfe.

Nach Darstellung der heute 79-Jährigen traf sie den damaligen Immobilienmagnaten Trump im Frühling 1996 zufällig im Kaufhaus Bergdorf Goodman in Manhattan. Trump habe die Autorin einer bekannten Ratgeberkolumne gefragt, ob sie ihm helfen könne, ein Geschenk für eine Frau auszusuchen und sie habe eingewilligt. In einer Umkleidekabine in der Unterwäsche-Abteilung habe sie Trump dann gegen die Wand gedrückt und vergewaltigt, sagte Carroll.

Carroll fordert von Trump Schadenersatz

Trump bezeichnete die Vorwürfe am Mittwoch auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social als Schwindel. „Das ist eine verlogene und falsche Geschichte - Hexenjagd!“, schrieb er.

Carroll fordert vom Ex-Präsidenten Schadenersatz. Eine Haftstrafe droht Trump in dem Prozess nicht. Dennoch könnte dieser ihm bei seiner aktuellen Präsidentschaftsbewerbung politisch schaden.

RND/AP