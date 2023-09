Bis zu 300 Gaffer behindern Polizeieinsatz bei Schlägerei

Dortmund. Bis zu 300 Schaulustige sollen am Sonntagabend in Dortmund einen Polizeieinsatz wegen einer größeren Schlägerei behindert haben. Einige der Umstehenden hätten die Einsatzkräfte aggressiv belästigt, teilte die Polizei am Montag mit. Ein 15-Jähriger beleidigte demnach Polizisten und wurde kurzzeitig festgenommen. In der Mitteilung ist von einer „teils agressiven Grundstimmung“ unter den Schaulustigen die Rede. Einem Platzverweis seien die meisten aber dann nachgekommen.

Eine Streifenwagenbesatzung hatte am Abend Verstärkung angefordert, um eine Schlägerei zwischen etwa 20 Personen auf einem Platz aufzulösen. Unter anderem soll ein 38-Jähriger mit einer Flasche gegen den Kopf eines 20-Jährigen geschlagen haben. Er wurde leicht verletzt. Die beiden Gruppen seien mit Hilfe von Reizgas voneinander getrennt worden, teilte die Polizei mit.

