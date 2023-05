Schiedsrichter bei Kreisliga-Spiel von Zuschauer gewürgt

Dortmund/Gütersloh. Neue Fälle von Gewalt gegen Schiedsrichter im Amateur-Fußball: Ein 19 Jahre alter Linienrichter ist in Dortmund von einem Zuschauer gewürgt worden. Die gewalttätige Attacke bei einem Spiel der Kreisliga A habe mehrere Sekunden gedauert, teilte die Polizei am Montag mit. Der mutmaßliche Täter sei nach aktuellem Ermittlungsstand dem Gastverein zuzuordnen und flüchtig. Mehrere Zuschauer der Gäste hatten am Sonntag nach Polizeiangaben den Platz gestürmt. Nach der Würge-Attacke wurde das Spiel abgebrochen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Gütersloh soll am gleichen Tag ein 36-jähriger Zuschauer einem Schiedsrichter in der Halbzeitpause ins Gesicht geschlagen haben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der verletzte Schiedsrichter kam vom Spiel der Kreisliga C aus zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter floh laut Polizei mit einem Fahrrad.

Jungem Schiedsrichter wird mit dem Tod gedroht

Erst in der vergangenen Woche war ein 15 Jahre alter Schiedsrichter laut Polizei nach einem Spiel in Frankfurt am Main mit dem Tod bedroht worden. Tatverdächtiger sei ein männlicher Zuschauer. Die Schiedsrichtervereinigung Frankfurt hatte bei Instagram und Facebook den Fall öffentlich gemacht. Der Mann solle dem Jugendlichen gedroht haben, ihn zu köpfen. Weiter hieß es dazu von der Vereinigung: „Wir sind völlig sprachlos und fragen uns, wie kaputt ein erwachsener Mensch sein muss, um Jugendlichen mit dem Tode zu drohen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/dpa