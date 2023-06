Warum die weltberühmten Kreidefelsen von Dover bunt beleuchtet waren

Die berühmten weißen Kreidefelsen von Dover haben am Dienstagabend in verschiedenen Farben geleuchtet. Dahinter steckte eine eindringliche Botschaft: Die sogenannten „Warming Stripes“, senkrechte Farbstreifen in Rot- und Blautönen, visualisieren die Klimaerwärmung in Großbritannien von 1844 bis 2022.

Der Erfinder dieser Klimaerwärmungsstreifen, Ed Hawkins, veröffentlichte ein Foto der illuminierten Kreidefelsen bei Twitter. Er wolle mit der Aktion die Diskussion über den Klimawandel und seine Folgen anregen, sagte Hawkins, der Professor an der Universität von Reading ist, der BBC.

Die „Warming Stripes“ sollen laut Hawkins auch Nicht-Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler die globale Erwärmung veranschaulichen. Die Kreidefelsen waren zudem mit dem Aufruf „Beginne ein Gespräch über Klimawandel“ beleuchtet.

„Wir sehen einen schnellen Temperaturanstieg, der hauptsächlich auf die Verbrennung fossiler Brennstoffe zurückzuführen ist, und das bedeutet bereits, dass wir intensivere Extremwetterereignisse mit schwerwiegenden Folgen für uns alle erleben“, sagte Hawkins der BBC. „Jede zukünftige Erwärmung wird diese Folgen verschlimmern.

Hawkins hatte die „Warming Stripes“ erstmals 2018 veröffentlicht. Es gibt eine Website, die die Visualisierung für jede Region erstellt.

In Leipzig wurde in 2022 die Sachsenbrücke mit den Warming Stripes bemalt. © Quelle: Silvio Bürger/Visualisierung: Leipzig fürs Klima

In 2022 bemalte ein Bündnis die Fahrbahn der Sachsenbrücke in Leipzig mit den Farbstreifen. Anfang des Jahres waren diese jedoch bereits verblichen.

RND/lhen