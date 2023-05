Doyle Brunson stirbt mit 89 Jahren

Las Vegas. Die amerikanische Poker-Größe Doyle Brunson ist tot. Der „Pate des Pokers“ starb am Sonntag in Las Vegas im Alter von 89 Jahren, wie seine Familie und die World Poker Tour mitteilten. „Er war ein geliebter Christ, Ehemann, Vater und Großvater. Wir werden in den kommenden Tagen mehr zu sagen haben, während wir sein Vermächtnis ehren“, hieß es in einer Stellungnahme der Familie, die von Brunsons Manager bei Twitter geteilt wurde.

Die World Poker Tour teilte mit: „Die Pokerwelt trauert um eine Legende.“ Brunson, dessen Markenzeichen der Cowboyhut war, gewann Medienberichten zufolge zehn Turniere der World Series of Poker, bevor er 2018 in den Ruhestand ging. 1988 wurde er in die Poker Hall of Fame aufgenommen. Bis heute wird sein Strategiebuch „Super System“ von vielen gelesen, die das beliebte Kartenspiel meistern wollen.

Auch deutsche TV-Zuschauerinnen und Zuschauer kannten Brunson, wenn sie Übertragungen von Pokerturnieren im Fernsehen verfolgten.

RND/dpa