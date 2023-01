Es sind dramatische Szenen, die sich am vergangenen Freitag auf der B 96 Richtung Stralsund abspielen. Ein Säugling hatte sich verschluckt und aufgehört zu atmen. Drei Polizisten der Autobahnpolizei Grimmen konnten dem kleinen Jungen das Leben retten.

Stralsund. Diesen Einsatz werden die Polizisten der Autobahnpolizei sicher nicht so schnell vergessen. Was für sie am vergangenen Freitagmittag auf der B 96 Richtung Stralsund mit einer normalen Streifenfahrt begann, entwickelte sich am Straßenrand zu einer dramatischen Rettungsaktion.