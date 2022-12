Drei Jahre nach Raub im Grünen Gewölbe: Ermittler finden Großteil des gestohlenen Schatzes

Die Aufnahmen zeigen (oben, v. l. nach r.) einen Hutverschluss des Diamantrosen-Sets, einen Bruststern des Polnischen Weißadlerordens, eine große Brustschleife, eine Aigrette für das Haar in Form einer Sonne sowie (unten, von l. nach r.) ein paillettenförmiges Juwel, ein Juwel des Polnischen Weißadlerordens, eine Kette aus 177 sächsischen Perlen, einen Degen des Diamantrose-Sets, eine Epaulette des Diamantrosen-Sets und eine Aigrette für die Haare in Form eines Halbmonds. Die Schmuckstücke wurden beim Kunstdiebstahl im Grünen Gewölbe 2019 entwendet. Zumindest ein Teil davon wurde jetzt wiedergefunden.

Drei Jahre nach dem spektakulären Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden ist ein erheblicher Teil der Beute sichergestellt worden. Die Staatsanwaltschaft Dresden berichtete am Samstag von 31 sichergestellten Einzelteilen. Darunter seien auch mehrere vollständig erscheinende Stücke wie der Hutschmuck (Reiherstutz) und der Bruststern des polnischen Weißen Adler-Ordens aus der Brillantgarnitur.

Den Angaben zufolge wurden die Stücke in der Nacht von Freitag auf Samstag in Berlin sichergestellt. Die von Staatsanwaltschaft, der Soko Epaulette und dem Landeskriminalamt Sachsen (LKA Sachsen) sichergestellten Stücke seien begleitet von Spezialkräften der Polizei nach Dresden überführt worden. Dort würden sie zunächst kriminaltechnisch untersucht und im Anschluss durch Spezialisten der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden auf ihre Echtheit und Vollständigkeit hin überprüft.

Vorausgegangen seien Sondierungsgespräche zwischen Verteidigung und Staatsanwaltschaft unter Einbeziehung des Gerichts. Vor dem Landgericht Dresden müssen sich seit Januar sechs Männer wegen schwerem Bandendiebstahl verantworten. Sie sollen am 25. November 2019 innerhalb weniger Minuten aus der sächsischen Schatzkammer im Dresdner Residenzschloss 21 einzigartige Schmuckstücke gestohlen haben, die bisher nicht wieder aufgetaucht waren. Die Beute wurde auf einen Wert von 113 Millionen Euro taxiert.

In den Sondierungsgesprächen zwischen Verteidigung, Staatsanwaltschaft und Gericht ging es den Angaben zufolge um eine mögliche Verfahrensverständigung und Rückführung noch vorhandener Beutestücke. Alles Weitere müsse nun dem weiteren Gang der Hauptverhandlung vorbehalten bleiben, hieß es. Diese soll am Dienstag (20. Dezember) fortgesetzt werden.

Wie die Staatsanwaltschaft Dresden weiter mitteilte, fehlen indes auch noch Teile aus der Beute. Dazu zählten die bei dem Diebstahl beschädigte Epaulette mit dem „Sächsischen Weißen“ und die Große Brustschleife der Königin Amalie Auguste.

Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) zeigte sich am Samstag in Dresden erleichtert und erfreut über die Sicherstellung eines erheblichen Teils der Beute. Es lohne sich, an der Rückführung der geraubten Schätze zu arbeiten. „Nun bleibt abzuwarten, was die Gutachter bei der Sichtung der Stücke feststellen und in welchem Zustand diese sich befinden“, sagte Klepsch und fügte hinzu: „Ich bin weiter hoffnungsvoll, dass sich die beim Einbruch 2019 entstandene Wunde im Historischen Grünen Gewölbe nun bald schließen wird.“

In das Dresdner Residenzschloss war am 25. November 2019 eingebrochen worden. Die Täter schlugen mit einer Axt Löcher in eine Vitrine und rissen die Juwelen heraus.

