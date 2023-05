Drei niederländische Bergsteiger tot in Schweizer Alpen gefunden

Lauterbrunnen. In der Schweiz sind drei vermisste Alpinisten aus den Niederlanden tot in der Nähe eines Gletschers gefunden worden. Wie die Polizei des Kantons Bern am Montag mitteilte, wollten die zwei Männer und eine Frau am vergangenen Freitag von einer Berghütte bei Lauterbrunnen aufbrechen, um das 3754 Meter hohe Grosshorn zu besteigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nachdem der Kontakt zu der Gruppe abbrach, lief am Samstag eine Suchaktion mit Bergrettern, Polizisten und Helikoptern an. Am Sonntag wurden die Leichen der Niederländer unterhalb eines Gletschers entdeckt. Die Ermittler halten es nach ersten Erkenntnissen für möglich, dass die drei Alpinisten von einer Lawine getötet wurden, hieß es von der Polizei.

Die beiden Männer waren 32 und 40 Jahre alt. Die 30-jährige Frau wohnte im Kanton Bern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/dpa