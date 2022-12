In der Dresdner Innenstadt gibt es eine Geiselnahme. Sie finde in der Altmarkt-Galerie statt und laufe aktuell noch, sagte ein Polizeisprecher am Samstagvormittag. Das Einkaufszentrum und angrenzende Bereiche wurden evakuiert und gesperrt. Auch der Striezelmarkt soll geschlossen bleiben.

Geiselnahme in der Dresdner Innenstadt: Bewaffneter verschanzt sich in Altmarkt-Galerie

Dresden. In der Dresdner Innenstadt gibt es eine Geiselnahme. Sie finde in der Altmarkt-Galerie statt und laufe aktuell noch, sagte ein Polizeisprecher am Samstagvormittag. Details – etwa wie viele Menschen betroffen sind – könnten derzeit wegen der unübersichtlichen Lage noch nicht genannt werden, so die Polizei.

Betroffen sei der Bereich rund um das Einkaufszentrum Altmarkt-Galerie. In diesem Zusammenhang würden derzeit das Einkaufszentrum und angrenzende Bereiche evakuiert und gesperrt. Auch der Striezelmarkt bleibe geschlossen.

Medienberichte, wonach ein Mensch in dem Einkaufszentrum erschossen wurde, wollte die Polizei zunächst nicht bestätigen. Die Lage sei noch sehr unübersichtlich, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Bericht: Geiselnehmer versuchte in Radiostudio einzudringen

Die Polizei bittet wegen der Geiselnahme, die Dresdner Innenstadt zu meiden. Aufgrund des Polizeieinsatzes kommt es zu Verkehrseinschränkungen. Auch der Öffentliche Personennahverkehr der Dresdner Verkehrsbetriebe sei betroffen.

Laut „Bild“ soll der mutmaßliche Täter am Samstagmorgen zunächst vor den Räumen des Radiosenders „Radio Dresden“ um sich geschossen haben. Es sei ihm nicht gelungen, in den Sender einzudringen. Anschließend sei er in das Einkaufszentrum gestürmt und habe sich in einer Drogerie verschanzt. Dem Bericht zufolge soll der Mann am Morgen eine Frau getötet haben.

