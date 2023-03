﻿Wie Rechtsextreme mit einem Metalldetektor eine Flüchtlingsunterkunft verhindern wollten

Seit Monaten demonstrieren die „Freien Sachsen“ in Dresden gegen eine Containerunterkunft für Geflüchtete, bislang erfolglos. Wenige Tage vor dem Bezug durch die ersten Bewohnerinnen und Bewohner wollten Rechtsextreme die Inbetriebnahme jetzt doch noch verhindern – mithilfe eines Metalldetektors.

Dresden. Am vergangenen Mittwoch ließ Max Schreiber „die Bombe platzen“ – so formulierte es der Versammlungsleiter einer Demonstration der rechtsextremen „Freien Sachsen“ gegen eine neu gebaute Asylunterkunft im Dresdner Stadtteil Sporbitz. Mit großer Geste übergab er zwei Patronen, die er auf dem Gelände gefunden haben will, an die Polizei – dort läge noch mehr Munition, die seiner Meinung nach den Bezug des Containerstandorts unmöglich machen würde.