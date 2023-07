﻿Schüler berichten von ihrem Drogenkonsum: „Drei meiner Bekannten sind gestorben“

Potsdam. Die 18 Jahre alte Leonie und der 19 Jahre alte David leben in Potsdam. In der brandenburgischen Hauptstadt gehen sie auf zwei verschiedene Gesamtschulen. Über Jahre haben sie Erfahrungen mit chemischen Drogen gemacht. Hier berichten die beiden – die eigentlich anders heißen – über ihren persönlichen Konsum und die Folgen, aber auch über tragische Todesfälle in ihrem Bekanntenkreis.

Welche Erfahrungen habt ihr mit illegalen Drogen?

Leonie: Ich habe mit 13 zum ersten Mal am Joint eines Bekannten gezogen, danach ab und zu gekifft. Als ich 15 war, habe ich chemische Drogen ausprobiert. Damals war ich in einer Beziehung, durch meinen Freund nahm ich dann Ecstasy, Koks, Ketamin, Mephedron. Vor vier oder fünf Monaten habe ich damit aufgehört.

David: Ich hab in der achten Klasse zum ersten Mal gekifft, aber nur einmal probiert. Chemische Drogen waren erst einmal gar kein Thema. In der Corona-Zeit habe ich mit dem täglichen Kiffen angefangen, als wir plötzlich nicht mehr draußen sein durften. Nach einem Jahr merkte ich, dass das in der Schule nicht mehr läuft. Chemische Drogen hab ich mit 18 genommen. Das wollte ich eigentlich nie, aber auf einem Rave habe ich dann Ecstasy genommen, später Speed, Koks, Ketamin und Mephedron. Ich kriege das beim Feiern aber mittlerweile auch ohne hin.

Was wissen eure Eltern über euren Konsum?

Leonie: Ich hab das vor einiger Zeit meinen Eltern erzählt. Sie hatten schon Vorahnungen und die erste Reaktion war sehr schlecht, aber danach haben sie mich beim Entzug unterstützt.

David: Die wussten, dass ich kiffe, hatten aber nichts dagegen. Sie hatten sich damit abgefunden, aber auch nie meinen gesamten Konsum mitbekommen. Als mein Vater das merkte, hat er erklärt, dass er selber versagt hat.

Leonie: Es gibt Anzeichen, auf die Eltern achten können. Normal feiern gehen heißt, dass die Kids sich vielleicht betrinken und dann am Morgen müde sind. Aber ein 15-Jähriger, der bis 12 Uhr mittags im Club ist, immer bis zum Ende bleibt und noch zu Freunden geht, um zu aftern, weil die Motivation noch nicht vorüber ist – das ist ein deutliches Zeichen.

Was ist aftern?

Leonie: Aftern heißt: Man geht zu Freunden, nimmt weiter Drogen. Manche pennen, andere hören Musik, quatschen.

Wie verbreitet sind chemische Drogen in eurem Freundeskreis?

David: In meinem Umfeld ist es teils verbreitet. Viele haben es schon mal ausprobiert, nehmen es aber nicht regelmäßig. An meiner Schule gab es mehrere Vorfälle. Einer ist ohnmächtig im Unterricht geworden, da musste ein Krankenwagen gerufen werden. Der war vorher zwei Tage wach und ging dann in die Schule. Ich habe auch mal gesehen, dass jüngere Kids auf den Fluren was verkauft haben. Da geht es um Benzos, also Antidepressiva und Schmerztabletten. Ich glaube, das ist bei den Jüngeren eher verbreitet. Viele von denen nehmen später dann auch Teile wie Ecstasy oder Speed.

Leonie: Ich glaube, es ist nicht so sehr verbreitet, aber weil man ständig Leute kennenlernt, die es auch tun, fühlt es sich so an. Ich sehe auf Tiktok viele Kids, die erst 13 oder 14 sind und die sich dabei filmen, wie sie Teile nehmen und große Pupillen bekommen.

Habt ihr die gefährliche Ecstasy-Pille Blue Punisher schon gesehen oder genommen?

David: Das ist die häufigste Pille, die man in Potsdam bekommt, würde ich sagen. Wenn man was haben will, kriegt man meistens die. Die Blue Punisher ist Dreck. Das ist einfach die billigste Droge, gestreckt mit irgendwas. Da kostet ein Teil 5 bis 10 Euro. Es gibt diese App „KnowDrugs“, wo man jede Pille findet und man Erfahrungen nachlesen kann. Wie stark die ist, welche Wirkung die hat. Das habe ich gemacht, wenn ich mir unsicher war.

Könnt ihr die Wirkung dieser Drogen beschreiben?

David: Man kann auch so feiern gehen, nur mit Alkohol. Aber mit Ecstasy hat man viel mehr Ausdauer. Man vergisst die Müdigkeit, hat Glücksgefühle beim Tanzen. Man nimmt nicht mehr viel wahr. Nur die Musik und die Leute, mit denen man da ist. Wenn ich irgendwo allein bin, nehme ich das auch nicht. Da bringt mir das nichts. Es geht um die Verbundenheit mit Freunden, den Moment noch besser zu machen.

Leonie: Ich hab es genommen, um glücklich zu sein. Ohne kamen die Probleme in meiner Beziehung zurück. Nachdem ich Schluss gemacht habe, ging es dann eher darum, Spaß zu haben. Aber das hat sich zu einer Sucht entwickelt. Ich bin nur feiern gegangen, damit ich Drogen nehmen kann. Jedes Wochenende. Aber ich bin auch zweimal im Krankenhaus gelandet.

Wie habt ihr euch anschließend gefühlt?

David: Am Morgen danach ist das Dopamin des Körpers aufgebraucht. Dann fühlt man sich echt scheiße. Ein ganz schlimmer Kater. Wir sagen auch E-Kater. Ich hab dann grundlos angefangen zu heulen, konnte die einfachsten Sachen nicht machen. Rausgehen, in den Park fahren. Ich war emotionstot und tagelang motivationslos.

Leonie: Man ist total erschöpft. Die Glücksgefühle sind raus, man ist leer und lustlos, geht nicht mal mehr duschen. Und wenn man das regelmäßig macht, ist auf einmal alles langweilig. Eine Zeit lang lag ich nur im Bett und bin erst nachts wieder rausgekommen. Am Wochenende ging es mir gut, unter der Woche war ich depressiv.

Habt ihr über den Tod der zwei jungen Mädchen in Rathenow und Neubrandenburg in eurem Kreis diskutiert?

David: Wir haben davon gehört. Es wird jetzt auf die Droge geschoben, aber es liegt vielleicht gar nicht an der Pille allein, sondern auch am Alkohol. Wir wissen, dass chemische Drogen mit Alkohol keiner aushält. Das wird ein „Bad Trip“, wo der Körper den Alkoholeffekt verstärkt. Man zittert, kotzt bis zur Galle, fühlt sich scheiße. Zusammen mit dem Alkohol passiert viel mehr.

Mussten Menschen, die ihr kennt, deshalb schon ins Krankenhaus?

Leonie: Drei meiner Bekannten sind gestorben. Die hatten alle so mit 14 Jahren angefangen und haben jetzt alle überdosiert. Einer war 19 Jahre alt. Er hat sich mit Xanax (ein Mittel gegen Angststörungen und Panikattacken, Anm. d. Red) überdosiert und ist in seinem Zimmer an Atemstillstand gestorben. Da haben ihn seine Eltern gefunden. Das ist erst zwei Monate her. Dann gab es einen flüchtigen Bekannten, der war auf ‘ner Home, also einer Privatparty. Er nahm K.-o.-Tropfen, hat sich überdosiert und wurde bewusstlos auf der Toilette gefunden. Der ist in einem Berliner Krankenhaus gestorben. Das war vor vier Monaten. Dann war da noch ein Mädchen aus Potsdam, die zu viele Xanax genommen hat. Laut ihren Freunden ist sie friedlich eingeschlafen und dann nicht mehr aufgewacht. Sie hat aufgehört zu atmen und als das bemerkt wurde, war es zu spät. Das war schon Anfang 2022. Ihre Freunde haben aber einfach weitergemacht in den nächsten Tagen.

David: Es gab einen Jungen, der in Potsdam im Krankenhaus gestorben ist, den ich kannte. Der war auf meiner Schule. Er hatte eine Flasche eines Beruhigungsmittels getrunken und fiel danach auf den Hinterkopf. Ein anderer hatte Downer genommen und ist ins Wasser gegangen. Er bekam einen Schock, als er mit niedrigem Puls ins kalte Wasser ging. Ich glaube, der hatte so etwas wie einen Herzinfarkt. Seine Freunde dachten, er macht einen Witz, und haben ihm erst nicht geholfen. Das hat mich sehr beeinflusst. Man muss aufpassen, mit wem man Drogen nimmt. Man muss aufeinander achtgeben.

Die Kids nehmen absichtlich K.-o.-Tropfen?

Leonie: Ja, ich hab das acht Monate lang mit Absicht gemacht. Das gilt als das neue Heroin. Ich wusste nichts darüber, aber als es eine Freundin nahm, wurde das interessant für mich. Es kommt auf die Dosierung an. Wenn man zu viel nimmt, fällt man in Ohnmacht. Wir nennen das schmieren. Nach ein paar Stunden wacht man auf und denkt, es sei nur eine Sekunde vergangen. Wenn man es richtig dosiert, kriegt man diese Energie, ist wach und glücklich.

Bist du schon mal geschmiert?

Leonie: Ja, deshalb war ich im Krankenhaus. Ein Freund verwechselte seine Dosis mit meiner. Ich fiel in Ohnmacht, nach sechs Stunden wurde ich wieder wach. Aber alle waren mal im Krankenhaus, es gibt so viele Fasttode. Das Schmieren gehört dazu. Man nimmt in Kauf, stundenlang bewusstlos zu sein und morgen womöglich nicht mehr zu leben. Ich hab das auch in Kauf genommen. Manchmal interessiert es auch keinen, wenn einer geschmiert ist. Da wurde dann alle fünf Minuten der Puls kontrolliert, ob derjenige noch lebt.

David: Das ist das Gefährliche an den Downern wie Xanax und K.-o.-Tropfen. Du spürst nicht, dass du stirbst. Bei Speed oder Ketamin merke ich, dass es mir nicht gut geht.

Leonie: Als ich das zweite Mal im Krankenhaus war, machte es Klick. Das Verhältnis zu meinen Eltern, meine schlechten Schulleistungen ... ich verlor meine Freundinnen, die keine Drogen nahmen. Das war der Moment, wo ich wusste, dass es ohne besser ist. Dass ich sonst mein Leben wegwerfe.

Dieser Text ist zunächst in der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ erschienen.