﻿Fast 40 Jahre im Rausch: Vom Süchtigen zum Suchthelfer

Lüneburg. Fragt man Heiko Keller nach den Gründen für seine Drogensucht, zuckt er mit den Schultern. Es gibt in seinem Leben keinen Auslöser. Er will nichts verdrängen. Der 55-Jährige streicht sich übers Kinn, lehnt sich zurück, blickt nach oben und schweigt. Dort sitzt einer, der fast 40 Jahre gekämpft hat. Mit sich und vor allem mit den Drogen. Ist das Aufhören schwerer, wenn man nicht weiß, warum man Drogen nimmt? Vielleicht.

Mit 17 Jahren regelmäßig in der Stammkneipe

Heikos Kampf startet im Alter von 14 Jahren. Er wächst in Merseburg in der DDR auf, dort wird noch die Jugendweihe gefeiert. Häufig dürfen Jugendliche dann zum ersten Mal Alkohol trinken und so auch Heiko. Er besäuft sich zum ersten Mal in seinem Leben.

Was folgt, ist ein langsamer Abstieg in die Drogensucht. Nur drei Jahre später sitzt er unter der Woche regelmäßig in seiner Stammkneipe, dem Südeck. Gerade so schafft er mit 24 noch eine Ausbildung zum Schweißer, dann wird es schlimm. Ab etwa 1993 beherrscht der Alkohol sein Leben komplett. Er wohnt in Leipzig und neben seinem Bett steht immer eine Flasche Schnaps. „Zwei bis drei Flaschen Weinbrand habe ich am Tag getrunken“, sagt Heiko.

Mitte der 90er landet Heiko zum ersten Mal im Gefängnis und dann in einem sogenannten Maßregelvollzug. Denn nach Paragraph 64 des Strafgesetzbuches können Suchtkranke Therapie statt Strafe wählen. In einem Maßregelvollzug sollen sie clean werden.

Als Heiko 1999 entlassen wird, trinkt er tatsächlich nicht mehr. „Dafür habe ich mich gefeiert“, sagt er. Das Problem ist nur: Ganz ohne Drogen feiert es sich für ihn nicht so gut. „Ich habe zwar keinen Alkohol mehr getrunken, dafür aber eine Line Koks auf dem Klo gezogen“, sagt Heiko.

Wenn sich die Sucht verlagert

Was er damals macht, hat einen Namen. Wenn Menschen das ursprüngliche Suchtverhalten beenden und sich einem neuen Suchtmittel zuwenden, findet eine sogenannte Suchtverlagerung statt. Bei Heiko ist es Ende der 90 nicht nur ein Suchtmittel. „Marihuana, Speed, Heroin, Koks. Ich habe alles mal genommen“, erzählt er.

Nach 20 Jahren findet der Drogenrausch vorübergehend in Hannover sein Ende. „2014 bin ich dort abgestürzt“, erzählt Heiko. Er will nicht erzählen, was passiert ist. Aber am Ende landet er vor Gericht, das ihn als Gewaltstraftäter einstuft. Wieder beruft er sich auf Paragraph 64 des Strafgesetzbuches und beginnt damit eine Reise durch mehrere Maßregelvollzüge in Norddeutschland.

Dieses Mal geht es für ihn aber nicht darum aufzuhören. „In diesen Vollzügen bekommst du so viele Drogen wie sonst nirgendwo“, sagt er. Wie sie reinkommen? Heiko schüttelt den Kopf und sagt: „Das zu erzählen, ist nicht meine Aufgabe.“ Anfangs kann er ihnen noch widerstehen. Doch dann bietet ihm in einem schwachen Moment ein Insasse Speed an. Einen Tag später wird er in einem zufälligen Drogentest positiv getestet und in einen anderen Maßregelvollzug verlegt.

Entweder Gefängnis oder Psychiatrische Klinik

Nach zwei Jahren und ständigen Umzügen wegen Drogenmissbrauchs stellt man ihn vor die Wahl. Entweder geht er ins Gefängnis oder geht in die Psychiatrische Klinik Lüneburg, kurz PKL. Das wäre ein letzter Versuch. Denn: „Lüneburg hat den härtesten Maßregelvollzug in Norddeutschland“, sagt Heiko.

Für ihn ist klar: Er will in den Knast. Die PKL ist ihm zu heftig. Doch dann telefoniert er mit seinem Sohn. Der lebt schon lange nicht mehr bei ihm, trotzdem halten sie Kontakt und im Gegensatz zu Heiko versteht der Sohn sofort: Wenn Heiko nicht nach Lüneburg geht, ist es mit ihm vorbei. „Für meinen Sohn war völlig klar, dass ich in die PKL muss“, sagt er. „Damit hat er mich gerettet. Ohne ihn würde ich nicht hier auf dem Stuhl sitzen.“

Also zieht Heiko 2016 für seinen Sohn nach Lüneburg – und das ändert alles. Nach fast 40 Jahren Drogenmissbrauch rettet ihn dort eine einfache Erkenntnis. „In der Therapie meinten sie zu mir: ‚Heiko, du kannst dir viel vornehmen. Aber du musst dich auch mal entscheiden‘.“ Denn all die Jahre hatte Heiko sich immer wieder vorgenommen, nicht zu trinken. Hatte sich vorgenommen, keine Drogen mehr zu nehmen. Aber: „Sich etwas vorzunehmen ist für den Arsch“, sagt Heiko. „Man muss sich entscheiden.“

Also entscheidet er sich im Herbst 2016 zum ersten Mal in seinem Leben gegen die Drogen – und schafft es. 2018 bekommt er eine Arbeit als Schweißer und wird 2019 aus der PKL entlassen. Nur einmal wird er fast schwach, hat schon eine Dose Wodka Lemon in der Hand. Doch die Dose bleibt zu und Heiko schmeißt sie über die Straße in den Wald.

Sich selbst helfen - und anderen

Ob er jetzt immer noch die Lust nach dem Rausch verspürt? Heiko nickt. „Das nennt sich Suchtdruck. Wenn ich den habe, muss ich Wasser trinken und warten. Nach 15 Minuten geht es dann wieder.“ Was ihm auf seinem Weg hilft, ist die Selbsthilfegruppe der Anonymen Alkoholiker. Hier kann er alles erzählen. Niemand verurteilt oder unterbricht ihn. Er öffnet sich und erzählt seine Geschichte.

Und er hört anderen zu. Dabei merkt er, wie sehr es ihm hilft, anderen zu helfen. Er will andere in ihrer Entscheidung gegen die Drogen unterstützen. Es kommt also wie gerufen, als seine Therapeutin ihm die Ausbildung zum ehrenamtlichen Suchthelfer vorschlägt. „Die Ausbildung war das Beste, was ich machen konnte“, sagt er.

Als Suchthelfer besucht er die Tagesklinik und die Entgiftungsstation in Lüneburg. Außerdem steht er regelmäßig vor Schulklassen und gibt Präventionskurse. Er vergleicht diese Arbeit mit der eines Gärtners. „Ich säe meine Saat und bei manchen fängt sie an zu keimen. Wenn ich davon ein Prozent der Menschen erreiche, reicht mir das schon.“ Mittlerweile leitet er auch eine eigene Selbsthilfegruppe.

