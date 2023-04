Drogenprozess gegen „Goodbye Deutschland”-Darsteller: 14 Jahre Haft gefordert

Aachen. Im Prozess gegen den mutmaßlichen Kopf einer Drogenbande vor dem Landgericht Aachen hat die Anklage eine Freiheitsstrafe von 14 Jahren beantragt. In dem Ende August 2022 begonnenen Verfahren geht es um den Schmuggel von 1,4 Tonnen Kokain, die in Luxusautos durch halb Europa transportiert worden sein sollen. Der Vorwurf lautet bandenmäßiges unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Darauf stehen bis zu 15 Jahre Haft.

Wegen der angegriffenen Gesundheit des Ex-Reality-Darstellers war das Verfahren gegen vier Mitangeklagte abgetrennt worden. Die beiden Männer und zwei Frauen wurden vor mehreren Monaten zu Freiheitsstrafen zwischen zwei Jahren auf Bewährung und acht Jahren verurteilt.

Prozess wird am Montag fortgesetzt

Der Prozess gegen den einstigen Darsteller in der Fernsehsendung „Goodbye Deutschland“, Jürgen Albers, geht am Montag, 24. April, weiter. Der an Diabetes leidende, herzkranke Angeklagte wurde auch am Donnerstag im Rollstuhl in den Gerichtssaal geschoben. Er trug einen dunklen Anzug, weißes Hemd und weiße Sportschuhe. Er blieb an der Anklagebank im Rollstuhl sitzen. Von Beginn an war die schlechte Gesundheit des Mannes ein Thema im Prozess und ein Grund für verkürzte Verhandlungstage.

Albers wanderte vor zehn Jahren samt Familie aus. Auf Mallorca wollte er neu beginnen, die Vox-Auswanderersendung “Goodbye Deutschland” dokumentierte den Neustart in der Ferne. Doch nicht nur die geplante Wiederbelebung einer Disco ging schief, sondern auch die Ehe des Reality-Darstellers. Zurück in Deutschland schien es nicht schlecht zu laufen, Albers gründete ein Ingenieurbüro für Kfz-Technik. Doch dann wurde er im November 2021 einer Razzia in seinem Haus festgenommen. Seitdem sitzt Albers in Untersuchungshaft.

Vorwürfe abgestritten, aber zur Kooperation bereit

Zu Beginn des Verfahrens hatte sein Anwalt erklärt, Albers bestreite die in der Anklageschrift erhobenen Vorwürfe. Er sei aber zur Kooperation mit dem Gericht bereit.

Die Staatsanwaltschaft ging in ihrem Plädoyer von 65 Fällen von Drogenschmuggel aus und beantragte auch die Einziehung von mehr als 300.000 Euro. Für den Beschuldigten gilt bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens die Unschuldsvermutung.

RND/dpa