﻿Drohnen-Boom im Osten: Hobby-Piloten legen mitteldeutsche Airports lahm

Illegale Flüge stören in Ostdeutschland immer häufiger den Flugbetrieb. Dabei bringen die Freizeit-Flugkapitäne mitunter Menschen in Gefahr – oft fehlt ihnen dafür offenbar das Bewusstsein. Wie die Polizei gegen sie vorgeht und welche Regeln für Drohnenpiloten gelten.

Leipzig/Halle. Von Weitem ist es nur ein Punkt am Himmel, doch seine Wirkung ist enorm: Als an einem späten Abend Ende März eine Drohne in der Nähe des Flughafens Leipzig/Halle gesichtet wird, fährt die sächsische Polizei schweres Gerät auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit einem Hubschrauber verfolgt sie das kleine Luftfahrzeug bis zu einem Waldrand. Weil die Drohne vor den dunklen Baumschatten verschwindet, setzen die Beamten die Suche nach dem Piloten schließlich am Boden fort. Doch aufspüren können sie ihn nicht.

Immer mehr Störungen des Flugbetriebs durch Drohnen

Die Spritztour am Himmel bleibt jedoch nicht ohne Folgen: Eine Stunde lang müssen Frachtmaschinen am Boden bleiben, vier Flugzeuge verspäten sich, ein weiteres muss umgeleitet werden. Es ist zu diesem Zeitpunkt bereits die zweite Drohnenstörung in zwei Tagen am Airport. Die Polizei ermittelt nun wegen „eines gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr“. Kein Einzelfall.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Drohnen gefährden immer häufiger den Luftverkehr: Die Deutsche Flugsicherung (DFS) zählte allein an den mitteldeutschen Airports Leipzig/Halle und Dresden sowie in Berlin im vergangenen Jahr 27 Störungen durch Drohnen – zehn davon in Leipzig/Halle. Insgesamt wurden laut DFS 152 Störungen durch Drohnen in Deutschland registriert und damit mehr als doppelt so viele wie noch 2016.

90 Prozent der Sichtungen entfallen auf das Umfeld von Flughäfen. Die meisten Aufstiege melden die Fluglotsen beim Blick aus dem Tower – denn für die Radarerfassung sind die Fluggeräte zu klein. Dabei sind Flüge mit Drohnen ohne Genehmigung im Bereich von Flughäfen verboten – aus gutem Grund.

Drohnen-Boom am Himmel: Große Gefahr für kleines Geld

Schon bei einer Sichtung müssen die Flugzeuge auf dem Rollfeld am Boden bleiben, anfliegende Maschinen dürfen nicht landen. „Wir sehen die Gefahr schon alleine in der Ablenkung. Im Cockpit ist eine konzentrierte Arbeitsatmosphäre notwendig“, sagte DFS-Sprecherin Ute Otterbein. Die Leipziger Polizei ergänzt, „dass bei Störungen des Luftraums um Flughäfen eine hohe Wahrscheinlichkeit für große personelle und materielle Schäden in nicht abschätzbaren Maße gegeben ist.“ Kurz: Selbst ein Flugzeugabsturz ist nicht auszuschließen.

„Wer prügelt sich denn da, Deutsche oder Ausländer?“ – ein verstörendes Gespräch mit der 110 Journalistin Linde Gläser von den „Dresdner Neuesten Nachrichten“ wird Zeugin einer Prügelei, die zu eskalieren droht. Sie ruft die Polizei – und wird mit einer irritierenden Frage konfrontiert, die sie noch lange danach beschäftigt. Abonnieren

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch die Mitteldeutsche Flughafen AG, die die Airports bei Schkeuditz und Dresden betreibt, sind die illegalen Drohnenflüge ein Dorn im Auge. „Das ist kein Kavaliersdelikt“, betonte Airportsprecher Uwe Schuhart. Die Flieger störten den Flugbetrieb. „Wir haben ein zeitlich eng getaktetes System.“

Grund für den Drohnen-Boom am Himmel ist offenbar die immer ausgefeiltere und erschwinglichere Technik. Bereits für unter hundert Euro sind Einsteigermodelle der vierrotorigen Flieger mit Fernbedienung inzwischen zu haben. Dank Kameras, die angehängt werden können, machen sie spektakuläre Luftaufnahmen zum Kinderspiel. Vor einigen Jahren war dafür noch ein kostspieliger Helikopterflug nötig. Vor allem bei Fotografen und Filmemachern stehen Drohnen daher hoch im Kurs.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Es gelten strenge Regeln – aber viele kennen sie offenbar nicht

Also einfach auspacken und losfliegen? Das ist in vielen Fällen nicht erlaubt: Wiegt eine Drohne etwa mehr als 250 Gramm oder ist mit einer Kamera ausgestattet, braucht der Pilot einen Führerschein. Und über Wohngebieten, an Flughäfen, Naturschutzgebieten und anderen sensiblen Bereichen ist eine Genehmigung nötig. Je nach Gelände gelten zudem besondere Regeln – je nach Art der Drohne und des Führerscheins.

Die Leipziger Polizei vermutet daher, dass viele Drohnenpiloten „aus Leichtsinn oder Unkenntnis“ diese Regeln brechen. Das kann unangenehm werden: Wird ein unerlaubter Aufstieg gesichtet, versuchen die Beamten, anhand der Flugbahn den Piloten ausfindig zu machen. Wird er gefasst, droht ihm mindestens ein Ordnungsgeld. „Käme es allerdings zu einer konkreten Gefährdung oder gar einer Schädigung von Leib und Leben, könnte eine Strafanzeige die Folge sein“, sagte Therese Leverenz, Sprecherin der Polizeiinspektion Leipzig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was also tun gegen die fliegenden Störenfriede? Polizei und Flugsicherung setzen auf Aufklärung. Die DFS verweist etwa auf die Plattform „dipul“. Sie bietet eine Online-Karte, auf der sich Piloten erkundigen können, wo sie ihre Drohnen ganz legal starten dürfen. „Das ist wichtig, denn häufig sehen sich Drohnenpiloten nicht als Teilnehmer am Luftverkehr“, sagte DFS-Sprecherin Otterbein. Sachsen-Anhalts Innenministerium hat zudem bereits im vergangenen Jahr angekündigt, in Technik zur Aufklärung und Abwehr von Drohnen investieren zu wollen.

Dieser Artikel ist zuerst in der „Leipziger Volkszeitung“ erschienen.