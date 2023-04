Flitzer stürmt kurz vor „DSDS“-Finale auf die Bühne - Eisinger neuer „Superstar“

Waffenverbotszone am Hauptbahnhof

Polizei stellt zahlreiche Waffen bei Kontrollen in Hamburg sicher

Die Bundespolizei hat bei Kontrollen am Hamburger Hauptbahnhof am Wochenende zahlreiche Waffen sichergestellt. Insgesamt 35 Mal mussten die Einsatzkräfte Messer, Schlagstöcke oder Pfefferspray beschlagnahmen. Am Hamburger Hauptbahnhof gilt an Wochenenden ein temporäres Waffenverbot.