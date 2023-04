Tote und Verletzte nach Wohnungsbrand in Dubai

In einer Gegend von Dubai, in der vor allem Wanderarbeiter und Händler leben, ist am Samstag ein fünfstöckiges Wohnhaus in Brand geraten. Behörden zufolge starben mindestens 16 Menschen.

Ein Brand in einem Altstadtviertel von Dubai hat nach Behördenangaben mindestens 16 Menschen das Leben gekostet. Weitere neun Menschen seien verletzt worden. Das Feuer brach in einem fünfgeschossigen Wohnhaus in Deira aus, einem von verwinkelten Gassen geprägten Viertel am Dubai Creek. Dort liegen auch die bei Touristen beliebten Märkte für Gold und Gewürze.

Die staatsnahe Zeitung „The National“ berief sich bei der Zahl der Toten am Sonntag auf eine Erklärung des Zivilschutzes, die vom Pressebüro Dubais veröffentlicht wurde. Das Feuer brach demnach am Samstag im vierten Stock aus. Brandspuren waren im fünften Stockwerk des Gebäudes zu erkennen.

Ersten Ermittlungen zufolge seien Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten worden, hieß es in der zitierten Erklärung des Zivilschutzes. Es wird vermutet, dass in der betroffenen Wohnung zahlreiche örtliche Arbeitskräfte wohnten. Viele Arbeiter aus Afrika und Asien können sich die in Dubai üblichen hohen Mietpreise für eine eigene Wohnung nicht leisten.

Ein Augenzeuge sagte der Nachrichtenagentur AP, es habe am Samstag kurz nach Mittag eine Explosion gegeben, wie etwa von einer in Brand geratenen Gasflasche. Anschließend sei dichter schwarzer Rauch aufgestiegen. Nachbarn vermuteten, dass die Menschen in der Wohnung zu dieser Zeit schliefen – nicht unüblich während des muslimischen Fastenmonats Ramadan.

