Dürre bedroht Flüsse und Seen in Italien

Als er ein Kind war, hat Kapitän Giuliano Landini im größten Fluss Italiens das Schwimmen gelernt, er kennt den Po wie sein Wohnzimmer. „Ich bin am Fluss geboren“, sagt Landini auf dem Kommandodeck der „Stradivari“, eines 60 Meter langen Kreuzfahrtschiffs. Früher sei der Po Lebensgrundlage für viele Fischer und Fischerinnen gewesen. Jetzt aber trockne er immer weiter aus. „Wir riskieren, in ein paar Jahren nur noch eine Sandautobahn zu haben“, warnt er, während er auf die staubigen Ufer blickt, die seinem Schiff immer näher kommen. „Mir wird schlecht, wenn ich den Fluss in einem solchen Zustand sehe.“

Der Wasserstand des Po ist bereits jetzt so niedrig wie im vergangenen Sommer, der zu den heißesten und trockensten seit 70 Jahren gehörte. Anfang April war der Pegel Behördenangaben zufolge sogar so gering wie seit 30 Jahren nicht mehr. Denn die Alpen, deren Schneefelder den Po in den wärmeren Monaten vor dem Austrocknen bewahren, haben einen ungewöhnlich trockenen und warmen Winter erlebt. Die Schneereserven, die den Po sowie seine Nebenflüsse im späten Frühjahr und Sommer normalerweise speisen, seien um 75 Prozent zurückgegangen, teilt die Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz in Bozen mit. Das veranlasst Männer wie Giuliano Landini, die auf den Po angewiesen sind, bereits zu einer Kurskorrektur.

„In wenigen Tagen werde ich alle Buchungen für unsere Po-Kreuzfahrten stornieren müssen, weil das Wasser zu niedrig ist“, prophezeit der Kapitän. Sein Schiff ist unter der Brücke von Boretto angedockt und von langgestreckten Sandflächen umgeben. Früher konnte die „Stradivari“ bis zu 400 Personen transportieren – doch momentan reicht der Wasserstand kaum noch aus. Die Schifffahrt auf dem Po wird in Kürze unmöglich werden, sollte es nicht bald kräftig regnen.

Der 652 Kilometer lange Fluss verbindet die nordwestliche Stadt Turin und Venedig an der Ostküste, er durchquert auf seinem Weg den am dichtesten besiedelten, am stärksten industrialisierten und am intensivsten landwirtschaftlich genutzten Landstrich Italiens. Er ist Arbeitsplatz von Fischern und Fischerinnen, treibt Turbinen an, bewässert Felder, versorgt die Menschen an seinen Ufern mit Wasser und fördert den Fremdenverkehr. Denn weltberühmte Seen wie der Gardasee und der Comer See locken jedes Jahr Millionen internationale Urlauber und Urlauberinnen an, die das frische, klare Wasser genauso schätzen wie das Kunstangebot und das gute Essen in den Seeorten.

Trockenheit in Italien: Gardasee nur noch zu 38 Prozent gefüllt Die Pegelstände vieler Seen und Flüsse im Norden des Landes sind bereits im Frühling bedenklich niedrig, auch am Gardasee. © Quelle: Reuters

An vielen Seen in Norditalien wird die momentane Wasserkrise besonders deutlich. Die Alpenseen in der Provinz Bozen etwa speichern im Durchschnitt etwa 100 Millionen Liter Wasser, nach dem trockenen Winter aber sind es momentan kaum 42 Millionen Liter. Die Binnengewässer sind so ausgetrocknet, dass ein alter Turm auf dem Grund des Vernagt-Stausees wieder aufgetaucht ist, während der stets sichtbare alte Glockenturm des versunkenen Dorfes Curon Venosta im Reschensee höher aus dem Wasser ragt als gewöhnlich. Auch die Etsch im Norden von Trient ist vom Austrocknen bedroht. Die geringen Wassermengen lassen das Salzwasser der Adria über Dutzende von Kilometern in die Flussläufe von Po und Etsch eindringen und gefährden so die Ernten, die Muschelzucht und sogar das Trinkwasser einiger Dörfer.

Dafür ist teilweise der vom Menschen verursachte Klimawandel verantwortlich: Die wärmeren Temperaturen lassen den Schnee schmelzen, und es verdunstet mehr Wasser in der Luft. Dadurch können die Dürreperioden länger, intensiver und häufiger werden.

Wenn nicht bald Regen fällt, werden lokale und nationale Behörden drakonische Entscheidungen über mögliche Wasserrationierungen treffen müssen, um drohende Konflikte ums Wasser zwischen den Städten zu vermeiden. „Italien ist sehr gut im Umgang mit Notfällen, aber ziemlich schlecht in der Planung“, kritisiert Alessandro Bratti, Generalsekretär der Po-Flussbehörde. „Im jüngsten Dürredekret der Regierung findet sich nichts, es gibt keine Mehrjahresplanung, es gibt keine ausführenden Infrastrukturprojekte.“ Die italienische Regierung hat auch noch keinen außerordentlichen Kommissar ernannt, der zwischen den am Fluss gelegenen Regionen sowie zwischen den Bürgern und Bürgerinnen vermitteln soll.

Antisalzbarrieren könnten verhindern, dass Meerwasser in den ausgetrockneten Flusslauf eindringt. Doch bis der Grundstein dafür gelegt wird, dauert es voraussichtlich Jahre oder sogar Jahrzehnte.

„Es hat etwas von Doha“: Wie England, Spanien und Italien mit der Hitzewelle kämpfen Zugausfälle, Rekordtemperaturen, Wasserknappheit: Die aktuell hohen Temperaturen treffen derzeit unter anderem England, Spanien und Italien. © Quelle: RND

So lange wollen die italienischen Landwirte und Landwirtinnen nicht warten. Viele investieren in Präzisionsbewässerungssysteme, um in den heißesten Monaten des Jahres Wasser zu sparen. Sonden, die direkt in den Baumstämmen den Saft messen, Drohnen, die die Wassermenge in den Blättern aufzeichnen, sowie fliegende und unterirdische Tropfbewässerungsanlagen bringen in manchen Fällen Wassereinsparungen von bis zu 70 Prozent im Vergleich zur verschwenderischen Sprinklerbewässerung.

„Die Bäume gehen auf Standby, wenn es zu heiß ist. Egal wie viel Wasser man auf sie schüttet“, sagt die Landwirtin Monica Gilli. Sie erinnert sich an den letztjährigen Kampf ums Überleben eines Birnenfeldes auf einem Hof in der Nähe von Bologna, als die Temperatur häufig 40 Grad Celsius überstieg und die Bäume selbst nachts nicht abkühlten.

Der Landwirtschaftsbetrieb Pascolone setzt jetzt Tropfbewässerungsmethoden ein, bei denen das Wasser in geringeren Mengen geträufelt wird. Außerdem nutzt er die Hilfe von Irriframe, eines öffentlichen Internetportals, das etwa Wetterdaten und Grundwasserstände analysiert und genaue Angaben darüber macht, wo, wann und wie viel Wasser auf die Felder gegossen werden muss.

„Mithilfe der Technologie und des Internets haben wir unseren Wasserbedarf halbiert“, sagt Simone Cocchi, Eigentümer des Betriebs. Das einzige Problem sei, „dass diese Geräte sehr teuer sind“. Die teuersten Teile, die Cocchi verwendet, sind die Sensoren, die den Saftfluss messen und etwa 50 Euro pro Sonde kosten. Die Tropfbewässerung spart zwar Wasser, aber die Installation entlang einer Reihe von 250 Bäumen kann bis zu 1000 Euro kosten. Die Arbeitskosten sind da nicht einmal eingerechnet.

Gesetzespaket gegen Klimawandel von EU-Parlament verabschiedet Es gilt als wichtiges Instrument gegen die Erderwärmung, manche sprechen gar vom „größten Klimaschutzgesetz aller Zeiten“. © Quelle: dpa

Dennoch schätzt das Forschungszentrum Acqua Campus, dass 72 Prozent der Landwirte und Landwirtinnen in der Emilia Romagna das Portal Irriframe abonniert haben, was bedeutet, dass 185.000 Hektar von insgesamt 257.000 bewässerten Hektar in der Region mit Hilfe von Präzisionsbewässerungsdaten gegossen werden. Trotz aller wassersparender Verbesserungen der Landwirte und Landwirtinnen: Die Region wird weiter zu kämpfen haben, wenn der Regen ausbleibt. Das weiß nicht nur Kapitän Giuliano Landini.

RND/AP