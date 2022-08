Dürre legt Dinosaurierspuren in Texas frei

Fußspuren von Dinosauriern haben Parkmitarbeiter in einem ausgetrockneten Flussbett in Texas entdeckt. Die extreme Dürre in diesem Sommer brachte die Spuren zutage – allzu lange werden die Fußabdrücke der Urzeitechsen aber nicht sichtbar bleiben.