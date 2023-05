Niedriger Stand des Colorado River: US-Staaten verpflichten sich zum Wassersparen

Unwetter über Deutschland

Extremer Regen, Sturm und Hagel: Schwere Gewitter sorgen für Hunderte Einsätze

Schwere Gewitter mit Starkregen und Hagel sind am Montag über Teile Deutschlands gezogen. Folge waren überflutete Straßen und vollgelaufene Keller, die Feuerwehr rückte zu Hunderten Einsätzen aus. Auch am Dienstag kann es in einigen Regionen noch ungemütlich werden.