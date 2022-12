Bedrohungslage: Düsseldorfer Weihnachtsmärkte und Rathaus geräumt

Einbruch in Kita: Adventsstrümpfe mit Süßigkeiten gestohlen

In Bonn sind einem Bericht der Polizei zufolge Einbrecher in einen Kindergarten eingestiegen und haben unter anderem 20 Adventsstrümpfe mit Süßigkeiten gestohlen. Die Kinder seien betroffen, heißt es. In den Strümpfen seien Schokoladenweihnachtsmänner oder Mandarinen gewesen.