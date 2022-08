Waldbrände weltweit: Feuerwehrmann stirbt in Kroatien, riesiges Feuer in US-Nationalforst

In vielen Ländern Europas und der Welt wüten weiterhin heftige Waldbrände: Nahe der kroatischen Touristen-Hochburg Dubrovnik ist am Sonntag ein Feuerwehrmann bei der Brandbekämpfung ums Leben gekommen. In Portugal sind indes noch acht Waldbrände aktiv. In Mafra, 35 Kilometer von Lissabon entfernt, wurde ein Seniorenheim evakuiert. Auch in den USA spitzt sich die Lage vielerorts zu.