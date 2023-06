Konzert von Louis Tomlinson: Dutzende Verletzte durch Hagelsturm

Denver. Ein kurzer, aber heftiger Sturm hat Hagelkörner in der Größe von Golfbällen auf Besucher und Besucherinnen eines Open-Air-Konzerts im US-Staat Colorado herabprasseln lassen und Dutzende von ihnen verletzt. Bis zu 90 Menschen seien behandelt und sieben in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte der Rettungsdienst mit. Einige seien durch den Hagel verletzt worden, andere hätten sich Knochenbrüche, Prellungen und Schnittwunden zugezogen, als sie in Deckung zu gehen versuchten.

Die Besucherinnen und Besucher des Konzerts im malerischen Red Rocks Amphitheater, das aus einer Felsformation am Fuße der Rocky Mountains gehauen wurde, seien vom Hagelsturm überrascht worden, hieß es.

Zunächst ließen die Organisatoren die Show wegen des Wetters mit Verzögerung beginnen und riefen Besucher und Besucherinnen via Twitter auf, in ihren Fahrzeugen Schutz zu suchen. Schließlich fiel das Konzert ganz ins Wasser – und damit auch ein Auftritt des britischen Popsängers Louis Tomlinson, der als Headliner den Abend krönen sollte.

Das frühere Mitglied der Boyband One Direction zeigte sich in einem Tweet „niedergeschmettert“ über den Ausfall seines Konzerts und versprach den Fans eine Rückkehr. „Obwohl wir die Show nicht gespielt haben, spürte ich all eure Leidenschaft“!“, schrieb er.

RND/AP