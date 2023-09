﻿Das Du, der Teamplayer

Hannover. „Vielen Dank für Deine Bestellung. Dein Paket ist unterwegs, und Du kannst es unter dem folgenden Link verfolgen.“ Wer kennt es nicht? Inzwischen ist es ganz normal, in Online-Shops und den Mails der Händler geduzt zu werden. Nur eines wundert mich manchmal daran: Unterschrieben sind diese Mails oft mit einem ganz unpersönlichen „Dein Kundenservice“. Gerade auch dann, wenn es mal Rückfragen oder gar Reklamationen gibt. Oft kein Name des Mitarbeiters, keine personalisierte Mailadresse für Rückfragen, eine Rufnummer zu „meinem“ Kundenberater schon gar nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hier ist es – so scheint es mir – kein Duzen auf Augenhöhe. Hier gibt man sich modern. Hier versucht ein Riesenkonzern, kumpelhaft zu sein. Das ist nicht weiter schlimm, aber auch nicht wirklich bedeutungsvoll.

Es gibt jedoch viele Situationen im Leben, wo ein Du genau das ist. Wo ein Du das Eis brechen kann. Wo ein Du alles einfacher macht. Wo ein Du die bessere Wahl ist als ein förmliches Sie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Du? Noch lange nicht unverschämt!

Das ist zum Beispiel an der Wurstbude der Fall. „Machste mir ‘ne Currywurst?“ „Willste Mayo auf die Pommes?“ – auch der gelegentliche Kunde spricht am Imbisstand mit der Verkäuferin gerne wie ein Stammgast, und genauso vertraut gibt‘s meist die Antwort. So bodenständig die Küche, so niedrig ist hier die sprachliche Hierarchie. Und auch beim Italiener mit Stofftischdecke und echten Kerzen ist ein „Macht Ihr uns noch zwei Cappuccini?“ nach dem Mahl sicher noch nicht unverschämt. Es zeigt doch eher, dass man sich hier wohlfühlt.

Ein Du lenkt den Blick dann auf das Wesentliche.

Ein Du und ein „Ihr und Euch“ macht uns alle etwas gleicher. Ich bin mir sicher, das Du hebt alle Hierarchien, die es in dieser Welt gibt, nicht vollends auf. Um im Gastro-Bild zu bleiben: Es ist immer klar, wer Koch, wer Kellner und wer Gast ist. Es hilft aber, zugespitzt gesagt, nicht vor so einer Hierarchie in Ehrfurcht zu erstarren.

Und das lenkt den Blick dann auf das Wesentliche. Auf das, was jemand kann. Und darauf, ob man fair miteinander umgeht.

Bitte siez mich! Heute wird inflationär geduzt - und damit eine Nähe und Gleichheit vorgegaukelt, die nicht unbedingt existiert. Ein distanziertes Sie sorgt für klare Verhältnisse und bietet sprachlichen Schutz. Duzen kann man sich später ja immer noch. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer duzt, versteht sich als Teil des Teams

Und das sind Punkte, um die es in vielen Aspekten unseres täglichen Lebens noch viel stärker gehen sollte. Gerade im beruflichen Kontext, in unserem Berufsalltag. Um es ganz plakativ zu sagen: Ein Chef wird dann als Chef akzeptiert, wenn er seinen Job gut macht – und nicht, weil er immer der feine Herr Generaldirektor ist. Er punktet, wenn er sich einbringt für seine Mannschaft – letztlich, wenn er glaubhaft machen kann, dass er Teil des Teams ist.

Hier kann ihm das Du helfen. Das „Versprechen“, als Spielmacher auch ein Teamplayer zu sein, muss er dann ohnehin durch sein Handeln beweisen.

ILLUSTRATION - Zum Themendienst-Bericht vom 12. März 2021: Streck dich! Orthopäden empfehlen, bei der Büroarbeit ruhig zwei- bis drei Mal pro Stunde aufzustehen und sich lang zu machen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++ © Quelle: Christin Klose/dpa-tmn

Und auch ganz ohne Machtgefälle ist es „per Du“ viel entspannter im Büro. Auch in der schönen neuen Arbeitswelt, nach der es mit dem hemdsärmeligen Duz-Chefs klingt, muss geschuftet werden. In vielen Branchen gehört der Schicht- und der Wochenenddienst nun einmal dazu. Gerade dann, wenn die Rahmenbedingungen den Kolleginnen und Kollegen schon viel abverlangen, sollte man es sich als Team doch so angenehm und auch so einfach wie möglich machen.

So wie anderen Sprachen kann man auch im Deutschen distanziert duzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Per Du zu sein – damit bricht sich niemand einen Zacken aus der Krone. Das heißt noch lange nicht, dass man automatisch „best friends“ werden muss, sich gegenseitig auf Gartenpartys besucht und einander Urlaubsfotos schickt. So wie anderen Sprachen kann man auch im Deutschen distanziert duzen.

Man kennt sich, man vertraut sich

Vielleicht sogar haben wir mit dem sprichwörtlichen „Kassiererinnen-Du“ sogar eine besonders liebevolle Variante, vertraut und förmlich zugleich. Und eine Prise Ironie hat auch noch! „Du, Frau Müller, was kosten die Tomaten?“ Man kennt sich, man schätzt sich, man vertraut sich. Man setzt auf die Stärken von den Kolleginnen und Kollegen, und weiß man in der Regel auch um ihre Schwächen. „Wir sitzen hier alle in einem Boot“ – das ist die unausgesprochene Botschaft von solch einem Umgang miteinander.

Das Du macht nahbarer und stellt uns als Mensch in den Fokus.

Natürlich ist das Duzen im Alltag hier und da noch immer überraschend. Neulich wurde ich von einer Sprechstundenhilfe am Empfang einer Facharztpraxis geduzt: „Wann passt es dir denn?“, fragte sie, als sie in ihrem Computer nach einem Termin für mich suchte. Ein paar Stockwerke tiefer im selben Gebäude, wo eine große Kaffeehauskette eine Filiale betreibt, hätte mich das Du weitaus weniger überrascht. Da sind wir es längst gewohnt, nach unserem Vornamen gefragt zu werden.

Das Du macht uns nahbar

Vermutlich ist es eine Frage der Gewöhnung, und dann ist ein Du beim Arzt genauso normal. Das könnte manch einem dann sogar helfen, heftige Diagnosen leichter wegzustecken. Kein anonymer, klinischer und kalter Ton – stattdessen eine warme, vertraute Atmosphäre? Duzen oder Siezen entscheiden darüber sicher nicht allein, doch das kann schon viel bewirken. Es macht nahbarer und stellt uns als Mensch in den Fokus. Mit allem was sind und was wir haben.