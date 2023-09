﻿Bitte siez mich!

Bald ein Jahr lang waren die beiden schon allein im arktischen Eis unterwegs. Mehr als einmal waren sie auf ihrer vergeblichen Jagd nach dem Nordpol knapp dem Tod entronnen. Im Winter 1895/96 hatten sie sich bei ihrem Rückzug auf die menschenleere Insel Franz-Joseph-Land gerettet. Sie hausten in einer jämmerlichen Steinhütte, schliefen auf einem schimmelnden Eisbärenfell und wärmten sich mit ihren Körpern gegenseitig, so gut es eben ging bei minus 40 Grad Celsius.

In einsamer Silvesternacht schließlich wandte sich der Polarforscher Fridtjof Nansen an seinen besten Mann und Lebensretter Hjalmar Johansen: „Was meinen Sie, Johansen, sollten wir nicht damit beginnen, ‚du‘ zueinander zu sagen?“

Schwer vorstellbar ist diese Szene heute in einer Zeit, in der einen jeder Barmann und jede PR-Agentin wie selbstverständlich duzt. Sogar vom Computerprogramm wird man per Du angequatscht und auch in der Endlos-Beschwerdeschleife von Unternehmen, denen man wutentbrannt nicht einmal ein Sie antragen würde.

Duzen ist inflationär geworden

Glücklicherweise gibt es kaum mehr so ein Hierarchiegefälle wie zwischen dem weltberühmten norwegischen Entdecker Nansen und Johansen, dem Sohn eines Hausmeisters, der sich als Kohlenschaufler Respekt an Bord der legendären Fram-Expedition erarbeitet hatte und dann mit Nansen zu Fuß zum Pol aufbrach. Und doch schlummert in dieser kuriosen Anekdote aus dem ewigen Eis der Kern dessen, was das Duzen ausmacht: Es schadet nicht, erst einmal ein wenig Vertrauen aufzubauen, bevor man sich sprachlich um den Hals fällt - auch wenn man sich nicht unbedingt von Eisbären verfolgen lassen muss.

Das Duzen ist inflationär geworden und wird gerade dadurch entwertet. Es gaukelt eine Nähe vor, die nicht unbedingt existiert. Mag einen die Kellnerin noch so freundlich anduzen, am Ende muss man doch die Rechnung bezahlen.

Respekt und Höflichkeit lassen sich nicht nur durch rücksichtsvolles Benehmen, sondern auch durch sprachliche Distanz ausdrücken. Nichts gegen ein Du unter den Teilnehmerinnen im regelmäßigen Yoga-Kursus Da, wo es die Situation nahelegt, wirkt ein Sie leicht gestelzt - schützt allerdings im Konfliktfall auch vor einem schnell herausgeschleuderten „Du Depp!“. „Sie Depp“ ist seltener zu hören.

Ikea ist Pionier beim Duzen

Mit den Achtundsechzigern hielt das Duzen Einzug in der alten Bundesrepublik und verbreitete sich schneller als jede Grippe-Epedemie. Plötzlich duzten sich nicht mehr nur Gewerkschaftsmitglieder und SPDler, die Solidarität untereinander bekunden wollten. Wobei auch da feine Unterschiede bestanden. Herbert Wehner soll einem Genossen auf die Frage, ob dieser ihn jetzt duzen solle, geantwortet haben: „Das können Sie halten, wie du willst.“

In manchen Unternehmen gehört das Du heute gar zur Pflicht für Angestellte - Zwangsduzen für alle vom Chef bis zur Praktikantin. Ikea hat auf diesem Feld Pionierarbeit geleistet. Heute wollen selbst Banker hip wirken und vielleicht auch angloamerikanischen Umgangsformen nacheifern. Sie verstauen nicht nur die Krawatte, sondern auch das Sie in der Schreibtischschublade.

Steht ein Du vom CEO wirklich für flache Hierarchien?

Dabei sind gerade in der Arbeitswelt Fallstricke ausgelegt: Steht ein Du vom CEO wirklich für flache Hierarchien? Der oder die Angestellte mit Zeitvertrag mag sich noch so zugehörig zur Firma fühlen. Wenn‘s eng wird, gehört er oder sie doch zu denen, die als erstes über die Arbeitslosenklippe gestoßen werden.

Generell bietet das Sie besonders am Arbeitsplatz Schutz. Jede Kritik wirkt gleich weniger persönlich und mehr auf die Sache gemünzt. Über diese sprachliche Hürde kann der Chef sich nicht so leicht hinwegsetzen - und übertritt dann vielleicht auch darüber hinaus keine persönliche Grenzen.

Ältere duzen Jüngere hemmungslos

Ist es wirklich so, dass junge Leute sich von Haus aus duzen? Bedingen sich nicht gerade auch nachrückende Generationen mit Blick auf die vielzitierte Work-Life-Balance sprachliche Freiräume aus, weil sie sich vom Unternehmen nicht vereinnahmen lassen wollen? Es gibt Untersuchungen, wonach sich Jüngere die Anrede nicht vom Arbeitgeber vorgeben lassen wollen. Schon gar nicht beim Bewerbungsgespräch.

Andersherum wird eher ein Schuh draus: Ältere duzen Jüngere hemmungslos, weil sie sich dadurch in die Gemeinschaft der ewigen Jugendlichen aufgenommen fühlen - und die Jüngeren wissen umgekehrt nicht, ob sie den aufdringlichen Grauhaarigen nun genauso ansprechen sollen oder nicht.

Auch weit südlich vom Polarkreis ist zu empfehlen: Man sollte sich das Vertrauen des anderen erst verdienen. Nichts ist schöner, als dann mit vollem Herzen das Du anzubieten, wenn es so weit ist. Ein Zurück zum Sie gibt es nicht.

Im Fall von Nansen und Johansen war es übrigens so, dass sie im Norwegischen eine sprachliche Zwischenform benutzten - das Du in Verbindung mit dem Nachnamen. Der Standesunterschied zwischen den beiden ließ sich nicht aufheben.

Johansen fand nie wirklich den Weg zurück in die Zivilisation: Am Ende schoss er sich im heutigen Oslo eine Kugel in den Kopf. Aber das ist eine andere Geschichte.