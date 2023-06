Jugendliche sterben durch Ecstasypille: Hätte das verhindert werden können?

Sie waren erst 13 und 15 Jahre alt. Ein Alter, in dem junge Menschen zu Erwachsenen werden, Erlebnisse zu Erfahrungen. Die beiden Mädchen werden das nicht mehr erleben. Sie starben an der Einnahme einer hoch dosierten Ecstasypille. Kann Prävention solche Vorfälle in Zukunft verhindern? Und wo setzt man an? Eine Präventionsbeauftragte und ein Soziologe geben Antworten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Jugendliche kommen in der Regel nicht zuerst mit potenziell tödlichen Substanzen in Kontakt“, sagt Michaela Goecke. Sie ist Referatsleiterin für den Bereich Suchtprävention der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Um Jugendlichen klarzumachen, was Drogen und vor allem harte Drogen für Folgen haben, sei es wichtig früh anzusetzen. Denn bevor sie mit Ecstasy oder anderen Mitteln in Kontakt kommen, hätten sie da bereits Erfahrungen mit den Alltagsdrogen Alkohol und Tabak gemacht.

Wenn die Pubertät in die Krise stürzt

Daneben spiele das soziale Umfeld, der Freundeskreis mit einer gewissen Drogenaffinität, eine Rolle. „Aber auch, wie sie sich fühlen“, sagt Geocke. Gerade in der Pubertät machten Jugendliche große Veränderungen durch – das sei für manche sehr belastend. Ähnliches beobachtet auch Robert Feustel: „Viele junge Menschen haben mit Depressionen zu tun und leiden unter sozialer und wirtschaftlicher Armut, seit Corona hat sich das noch einmal verstärkt. Möglicherweise führt das dazu, dass sie eher auf Drogen zurückgreifen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Bei einigen Kindern weiß ich: Sobald sie mit dem Zeugnis zu Hause ankommen, wird es krachen“ Noten eintragen, Gespräche führen, Tränen trocken: Die letzten Tage vor den Sommerferien sind auch für Lehrkräfte eine emotionale Achterbahnfahrt. Manche machen sich große Sorgen um die Kinder, andere schieben Frust über faule Schüler. Vier Lehrerinnen über ihre Gefühle vor den Ferien. Abonnieren

Der Leipziger Soziologe und Politikwissenschaftler sieht vor allem beim Erwachsenwerden einen „Peak im Drogenkonsum“. Das sei vor allem beim Alkohol, aber eben auch bei anderen Drogen zu sehen. Die Jugendlichen würden mit ihrem Konsum zeigen wollen, dass sie dazugehören. „Zum anderen ist es für sie einfach schön, mit Drogen aus der Normalität auszubrechen“, sagt Feustel. Da spiele vor allem eine gewisse Risikobereitschaft und der Jugendliche Leichtsinn mit rein, erklärt Michaela Goecke. Die jungen Erwachsenen wollen sich ausprobieren, ihre Grenzen austesten. Das Risiko dabei zu Schaden zu kommen, sei vielen dabei einfach nicht klar. „Gerade bei den Pillen weiß man ja oft nicht, was sie alles enthalten und wie hoch die Dosierung ist“, sagt Goecke.

Drogen komplett zu verbieten, wird nicht funktionieren

Also einfach alle Drogen für illegal erklären und stärker bestrafen? Das wird nicht funktionieren, meint Goecke: „Drogen, der Wunsch nach Rauscherfahrungen, gehören zur Menschheit dazu.“ Deshalb sei es wichtig, gerade Jugendliche zu schützen, weil Drogen für sie besonders gefährlich sein können – wie man in den aktuellen Fällen in Altentreptow und Rathenow gesehen habe. Das sieht Soziologe Feustel genau so: „Mit 25 ist das unproblematischer, dann sollen sie doch bis dahin warten und können es dann immer noch ausprobieren.“

Eine Ecstasy-Pille des Typs „Blue Punisher“, die die Mädchen genommen haben sollen. © Quelle: Ennio Leanza/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Helfen könnten beispielsweise Drug Checkings, beispielsweise in einem Bus vor Clubs Test anzubieten, ob die Drogen gefährlich sind. Denn Prävention bedeute immer ein Stück weit Legalisierung. Die Menschen vom Konsum fernzuhalten, schaffe man ohnehin nicht. Ein Verbot führe nicht automatisch dazu, dass weniger Drogen konsumiert würden. Irgendwer komme immer an Drogen. Eine Illegalisierung des Marktes führe laut Feustel eher dazu, dass keiner genau wisse, was am Ende in den Mitteln stecke.

Für Referatsleiterin Goecke ist und bleibt die Prävention deshalb ein wichtiger Beitrag. Vor allem in der Schule, wo Jugendliche zusammenkommen und sich austauschen können, was es für Substanzen gibt und wie ihre Einstellung dazu ist. „Speziell geschulte Lehrkräfte und Personal aus Suchtberatungsstellen könnten dann gezielter ansetzen und eben aufklären“, sagt Goecke. Helfen sollen auch Plakate, Kinospots, Klassenwettbewerbe und Broschüren. Das habe alles Effekte, aber nicht alle könnten damit erreicht werden. „Manche denken, ‚es ist doch nur eine kleine Pille, was soll die mir schon tun?‘“, sagt Goecke. „Die Dosierung kann aber extrem hoch sein und der Körper eines Jugendlichen kann diese Dosis dann überhaupt nicht verarbeiten“