Mindestens vier Tote bei Erdbeben in Ecuador

Menschen liefen in Panik auf die Straße: In Ecuador ist es zu einem schweren Erdbeben gekommen. Mindestens vier Personen starben.

18.03.2023, Ecuador, Cuenca: Polizisten stehen um ein Gebäude, das nach einem Erdbeben am Samstag, 18. März 2023, beschädigt wurde. Der U.S. Geological Survey meldete ein Erdbeben der Stärke 6,7 etwa 50 Meilen südlich von Guayaquil.

Ein starkes Erdbeben hat am Samstag in Ecuador mindestens vier Menschen das Leben gekostet. Menschen liefen in Panik auf die Straße, als der Erdstoß Gebäude in der Millionenstadt Guayaquil am Pazifik schwanken ließ. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke des Bebens mit 6,7 an. Es hatte sein Zentrum rund 80 Kilometer südlich von Guayaquil. Präsident Guillermo Lasso forderte die Menschen auf, Ruhe zu bewahren.

Die Katastrophenschutzbehörde des südamerikanischen Landes meldete ein Todesopfer in der Andengemeinde Cuenca. Das Opfer saß in einem Fahrzeug, das unter den Trümmern eines Hauses begraben wurde. Drei weitere Menschen kamen im Küstenstaat El Oro ums Leben. In Guayaquil, 270 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Quito, registrierten die Behörden Risse an Gebäuden und Häusern sowie einige eingestürzte Mauern. Die Behörden ordneten die Sperrung von drei Verkehrstunneln an.

Videos zeigen Auswirkungen des Bebens

Videos in den sozialen Medien zeigten Menschen auf den Straßen von Guayaquil und der umliegenden Gemeinden. In einem Video wurden drei Fernsehmoderatoren gezeigt, die von ihrem Tisch aufspringen, als plötzlich der Boden schwankt. Sie sprechen zunächst von einem kleinen Beben, flüchten dann aber aus dem Blickfeld der Kamera. Ein Moderator erklärt, dass die Sendung in die Werbung gehen werde, während ein anderer wiederholt: „Mein Gott, mein Gott“.

RND/AP