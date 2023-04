Ed Sheeran vor Gericht: Habe mich nicht bei Marvin Gaye bedient

New York. Popstar Ed Sheeran hat in einem Zivilverfahren seinen Hit „Thinking out Loud“ gegen Plagiatsvorwürfe verteidigt. Er habe sich nicht bei „Let’s Get It On“ von Marvin Gaye bedient, als er seinen Song geschrieben habe, betonte der 32-Jährige am Dienstag im Zeugenstand in New York.

Aufgerufen wurde der Sänger von den Anwälten der Erben von Ed Townsend, der den Soulklassiker von 1973 gemeinsam mit Gaye geschrieben hatte. Townsends Familie wirft Sheeran vor, mit „Thinking out Loud“ gegen das Urheberrecht verstoßen zu haben. Denn der Song aus dem Jahr 2014 weise „frappierende Ähnlichkeiten“ mit dem legendären Song von Gaye und „offenkundige gemeinsame Elemente“ auf, argumentieren die Kläger.

„Ich wäre ein Idiot, wenn ich auf einer Bühne vor 20.000 Menschen stehen und so etwas machen würde“

Sheeran wies das vehement zurück. Sein Lied habe er selbst erdacht, sagte er. Mitunter lieferte sich der englische Songwriter, der zum Gerichtstermin in schwarzem Anzug und Krawatte erschien, scharfe Wortgefechte im Kreuzverhör mit Keisha Rice, der Anwältin der Kläger.

Während der Verhandlung wurde ein Videoausschnitt von einem Auftritt Sheerans abgespielt, bei dem er die beiden fraglichen Songs in einer Art Medley darbot. Damit konfrontiert erklärte er, es sei „ziemlich einfach, Songs ein- und auszuflechten“, die in der gleichen Tonart seien. „Ich wäre ein Idiot, wenn ich auf einer Bühne vor 20.000 Menschen stehen und so etwas machen würde“, sagte Sheeran zudem zum Vorwurf, dass er bei anderen Songs abkupfere.

Hat Ed Sheeran bei Marvin Gaye abgekupfert?

Der renommierte Anwalt Ben Crump, der die Erben Townsends ebenfalls vertrat, versuchte die Jury zuvor davon zu überzeugen, dass eine Verschmelzung der zwei Songs einem „Geständnis“ gleichkomme. Für ihn sei der Videoclip, der zeige, wie Sheeran zwischen den beiden Songs wechsele, ein „schlagender Beweis“.

Familienmitglieder des Musikers Marvin Gaye verklagen Popstar Ed Sheeran wegen einer angeblichen Urheberrechtsverletzung. © Quelle: IMAGO/ZUMA Wire

Sheerans Anwältin Ilene Farkas hielt dagegen. Die Akkordfolgen und der grundlegende Aufbau in dem Lied, das ihr Mandant gemeinsam mit Co-Songwriterin Amdy Wadge schrieb, würden häufig genutzt und seien nicht zuerst in „Let’s Get It On“ aufgetaucht, argumentierte sie.

„Thinking out Loud“ brachte Sheeran einen Grammy ein

Gayes Hit ist schon in unzähligen Filmen und Werbespots erklungen, millionenfach gestreamt, im Radio gespielt und gecovert worden. Für „Thinking out Loud“ gewann Sheeran 2016 einen Grammy für den Song des Jahres.

Im Jahr darauf wurde die Urheberrechtsklage gegen den Songwriter eingereicht. Ed Townsends Tochter Kathryn Townsend Griffin ist die Hauptklägerin. Sie halte Sheeran für einen großartigen Künstler mit einer großartigen Zukunft, sagte sie im Zeugenstand. Dass es nun zu einem Prozess gekommen sei, habe sie nicht gewollt. „Aber ich muss das Vermächtnis meines Vaters schützen.“

