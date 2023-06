Ehepaar stirbt bei Motorradunfall: Freund sammelt über 60.000 Euro für Kinder

Stuttgart. Bei einem tragischen Motorradunfall sind in Baden-Württemberg am Pfingstmontag ein Feuerwehrmann und eine Rettungssanitäterin ums Leben gekommen. Das Paar hinterlässt zwei Kinder im Alter von acht und neun Jahren. Nun soll eine Online-Spendensammlung den Kindern helfen – innerhalb kürzester Zeit kamen über 60.000 Euro zusammen.

Wie das Nachrichtenportal „bild.de“ berichtet, waren der 33-jährige Feuerwehrmann und seine 32-jährige Frau in ihrer Freizeit häufig gemeinsam mit dem Motorrad unterwegs. Auch am Pfingstmontag gönnte sich das Paar eine gemeinsame Ausfahrt, als es in Gutlach im Schwarzwald zu dem schweren Unfall kam. Nach Angaben der Polizei scherte ein Autofahrer in einer langgezogenen Rechtskurve zum Überholen aus. Der Wagen und das Motorrad des Ehepaares stießen frontal zusammen. „Für den 33-jährigen Zweiradfahrer sowie seine 32-jährige Frau kam jede Hilfe zu spät, beide verstarben noch an der Unfallstelle“, heißt es.

Die Betroffenheit im Umfeld der beiden Ersthelfer ist groß. Jonas Neumann, ein Arbeitskollege des 33-jährigen Feuerwehrmannes, rief kurz nach dem Unglück eine Spendenaktion auf der Internetplattform „GoFundMe.com“ ins Leben. „Völlig fassungslos über den tragischen Tod unseres geschätzten Kameraden ist es für mich selbstverständlich die Hinterbliebenen so gut wie möglich zu unterstützen“, schreibt dieser unter den Spendenaufruf. Und die Hilfsbereitschaft ist groß – innerhalb weniger Tage kommen rund 60.000 Euro zusammen.

Große Anteilnahme

Viele der Spenderinnen und Spender äußern sich in den Kommentaren fassungslos über den tragischen Unfall. „Herzliches Beileid, ganz ganz viel Kraft denn beiden Kindern“, schreibt ein User. Ein andere Nutzerin schreibt: „Weil niemand vor einen Schicksalsschlag befreit ist und die Hinterbliebenen ohnehin schon den größten Schmerz erleiden. Auch wenn alles Geld dieser Welt den Kindern ihre Eltern nicht zurück bringen kann, ist es dennoch eine Hilfe, dass sie ihren Weg weiter gehen dürfen.“

„Ich bin überwältigt und kann es nicht in Worte fassen was in den vergangen Stunden hier entstanden ist“, schreibt unterdessen Jonas Neumann in einem Update. Das gespendete Geld solle den beiden Söhnen des verstorbenen Ehepaars zu Gute kommen und auf ein Sparbuch der Kinder eingezahlt werden.

RND/ag