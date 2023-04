﻿„Wer prügelt sich denn da, Deutsche oder Ausländer?“ – ein verstörendes Gespräch mit der 110

40-Jähriger stellt sich der Polizei

Ulm: Mann tötet siebenjährige Tochter seiner Lebensgefährtin mit Messer

In Ulm tötet ein Mann die kleine Tochter seiner Lebensgefährtin mit einem Messer. Über das Motiv des Mannes ist noch nichts bekannt. Es ist nicht der einzige schreckliche Fall in Baden-Württemberg am Osterwochenende.