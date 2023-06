﻿Wo Herzschrittmacher explodieren: Ein Besuch im Krematorium

Göttingen. Es dauert nur 15 Sekunden. Die Ofenklappe geht auf, das Laufband fährt den Sarg in eine rot glühende Kammer. Dann schließt sich die Klappe wieder. Wenig später gibt es einen Menschen nicht mehr, der vorher vielleicht jahrzehntelang einen Platz auf der Erde hatte.

Drei Stunden dauert es, bis ein Körper im Ofen des Krematoriums am Junkerberg in Göttingen (Niedersachsen) zu Asche geworden ist. Tote werden eingeäschert, nicht verbrannt – auf diesen Unterschied legt Friedhofsleiter Wolfgang Gieße Wert. Gieße (61) ist ein großer Mann mit Glatze und festem Händedruck, er trägt Jeans und ein kariertes Hemd. Den Fachdienst Friedhöfe der Stadt Göttingen leitet er seit 2009.

Das Krematorium liegt im Keller der Friedhofsverwaltung. Boden und Wände der langen Flure sind gefliest, an der Decke verlaufen Metallrohre neben Neonröhren. Wenn er sich eine Sache wünschen dürfte, sagt Gieße, dann sei das „ein vorzeigbares Krematorium“, mit Farbe und mehr Licht. Aber den ganzen Keller umzubauen, das sei zu teuer.

Im Göttinger Krematorium werden pro Stunde zwei Körper eingeäschert

In dem Raum mit dem Kremationsofen ist es warm und laut. Ein Geräusch wie von einem riesigen Föhn geht vom Ofen aus. Es riecht nach verkohltem Holz und auch ein bisschen so, wie wenn Insekten in eine Lampe fliegen. Das sei der heiße Schamott, sagt Dirk Glakemeier, der den technischen Betrieb des Krematoriums leitet. Schamott ist feuerfest. Die Körper verbrennen im Ofen nicht, sie vergehen vor Hitze, die der Stein an sie abgibt. Nur Särge aus lackiertem Holz fingen manchmal Feuer, sagt Gieße.

„Dauert noch fünf Minuten“, ruft Glakemeier um 10.15 Uhr. Eigentlich sollen zwei Särge um Viertel nach in den Ofen befördert werden. Seit 5 Uhr morgens fahren jede Stunde zwei Särge in die beiden Brennkammern des Ofens. 20 Körper werden im Krematorium jeden Tag eingeäschert, etwa 4500 im Jahr.

Zwei Särge stehen vor dem Kremationsofen. Wenn es soweit ist, werden sie von eine © Quelle: Peter Heller

Den Mechanismus der Einäscherung setzt Glakemeier in Gang. Er sitzt in einem Kabuff, durch dessen Glasfront er den Ofen sehen kann, und betätigt die Knöpfe, die dafür sorgen, dass sich das Stahlschott der Kammern öffnet und die Förderbänder die Särge bewegen. Im Krematorium geht es um Technik und Chemie. Angehörige haben hier nichts zu suchen. Nur Buddhisten dürften den Knopf für ihre Angehörigen drücken, sagt Gieße, aus religiösen Gründen. „Sonst kommt hier keiner rein.“

Wer will, kann trotzdem dabei sein, wenn der Sarg eines geliebten Menschen hinter dem Schott der Ofenklappe verschwindet. Im Urnenandachtsraum der Friedhofsverwaltung hängt ein Flachbildschirm an der Wand. Per Video-Liveschalte können Angehörige von hier aus verfolgen, wie der Sarg in den Ofen einfährt. Oft werde dieser Service aber nicht gebucht, so Gieße.

Krematorium garantiert Einäscherung binnen drei Tagen, manche Leichen friert es monatelang ein

10.20 Uhr, die beiden Ofenklappen gehen auf, Hitze strömt in den Raum. Die Laufbänder schieben an, und zwei Särge verschwinden gleichzeitig im Ofen.

Vom Ofen selbst ist im Krematorium nicht viel zu sehen. Alles außer der Brennkammer liegt unter dem Boden. Wie der Ofen funktioniert, erklärt Gieße mit der behutsamen Sachlichkeit eines Menschen, der sich seit 14 Jahren hauptberuflich mit dem Tod beschäftigt. Nach einer Stunde in der 750 Grad heißen Brennkammer falle der Körper nach unten, 850 Grad herrschten hier, das restliche Wasser vergehe nun aus dem Gewebe. Was nach wiederum einer Stunde vom Körper übrig bleibe, kühle dann aus. Zum Schluss mahle eine sogenannte Aschemühle die Überreste zu feinem Staub.

Ein dumpfer Knall hallt durch den Raum mit dem Ofen. „Das war ein Herzschrittmacher“, sagt Gieße. Implantate würden vor der Aschemühle per Magnet aus den Überresten geholt und in der Regel weiterverkauft, sofern die Angehörigen nichts dagegen hätten. „Wenn einer kommt und sagt, ich möchte das Kniegelenk vom Opa, dann kriegt er das.“

Das Krematorium garantiert eine Einäscherung binnen drei Tagen – wenn Totenschein, Sterbeurkunde und der Antrag auf Feuerbestattung vorliegen. Bis dahin stehen die Särge bis zu zwei Wochen in den Kühlräumen des Krematoriums. Einen davon steuert Gieße nun an, er liegt ein Stück den Gang hinunter hinter einer azurblauen Doppeltür. Weiße Fliesen an Boden und Wänden, Neonlicht, fünf Grad Celsius.

30 Särge stehen hier, die Toten darin hat der Amtsarzt schon beschaut. Anders als bei einer Erdbestattung sei eine Leichenschau vor jeder Einäscherung Pflicht, sagt Gieße. Einen im Sarg beerdigten Körper könne man jederzeit wieder aus der Erde holen, bei Asche gehe das eben nicht.

Gieße geht weiter, zu einem zweiten Kühlraum mit sechs Kühlzellen. Hier werden die Körper „tiefgefroren“, sagt er. Zum Beispiel dann, wenn jemand seinen Körper der Wissenschaft zur Verfügung gestellt habe, das nächste Medizinsemester aber erst in zwei Monaten beginne.

Feuerbestattung: Chemie und Technik spielen die Hauptrolle, Gefühle blenden die Mitarbeiter aus

Bei einer Feuerbestattung kommt es auf chemisches Know-How an. Denn nicht jeder Körper vergeht gleich schnell. Besonders schwere Körper würden meist am Ende des Tages eingeäschert, erklärt Glakemeier, weil der Ofen dann heißer sei. Wenn ein Mensch kurz vor seinem Tod eine Chemotherapie mitgemacht habe, dauere das Zersetzen ebenfalls länger, wegen der Chemikalien, die noch im Gewebe seien.

Wie schafft man es, dass dieser Beruf einem nicht nahegeht? „Das darf man gar nicht an sich ranlassen“, sagt Glakemeier. „Sonst wäre ich gar nicht mehr hier.“ Und: „Das ist hier auch ein Geschäft, es wird hier auch mal gelacht.“ Er möge seinen Job, vor allem weil er geregelte Arbeitszeiten habe. Vorher habe er jahrelang als Heizungslüftungsbauer auf Montage gearbeitet. Für seine Arbeit im Göttinger Krematorium hat er eine Zusatzausbildung zum Krematoriumstechniker gemacht.

Einen Handwerksberuf hätten die meisten Angestellten des Krematoriums gelernt, sagt er, sie seien Maurer, Elektriker und Metallbauer. Bezahlt würden sie nach TVöD plus Zulage, „wegen des Themas“, sagt Gieße.

Friedhofschef Wolfgang Gieße (links) und Krematoriumsmitarbeiter Dirk Glakemeier im Göttinger Krematorium am Parkfriedhof Junkerberg. © Quelle: Peter Heller

Zu Beginn fand Glakemeier es komisch, im Keller zu arbeiten. Aber man gewöhne sich an alles. Das Krematorium hat keine Fenster. Ob es 5 Uhr oder 17 Uhr ist, macht für die, die drinnen den Betrieb am Laufen halten, keinen Unterschied. Winter wie Sommer ist es kalt in den Kühlräumen und warm beim Krematoriumsofen. Dass draußen Bilderbuch-Frühsommer herrscht, merkt Glakemeier nur, wenn er vor die Tür tritt.

Er und Gieße stehen vor dem Krematoriumsausgang in der Sonne und erzählen, wie sich ihre Branche in den letzten Jahren gewandelt hat. Zum einen werde mehr Zeitdruck ausgeübt, sagt Gieße. Viele Angehörige vereinbarten noch vor der Einäscherung einen Beerdigungstermin, bis dahin müsse alles ganz schnell gehen. „Und wenn nicht, fahren wir in ein anderes Krematorium“, sagten viele.

Der Teddy kommt mit in den Sarg: Abschiednehmen ist individueller geworden

Zum anderen sei das Abschiednehmen individueller geworden. „Früher kriegtest Du ein Totenhemd an und aus die Maus“, sagt Glakemeier. Heute wünschten sich viele, nach dem Tod ihren Lieblingsanzug zu tragen oder persönliche Gegenstände mit in den Sarg zu nehmen. Vom Teddy bis zur Zigarettenschachtel habe er schon alles erlebt. Dass Bestatter und Krematorium sich nach diesen Wünschen richten, ist für ihn „Kundenfreundlichkeit“. Von anderen Gewerben unterscheidet sich die Bestattungsbranche in dieser Hinsicht kaum.

Für eine Feuerbestattung im städtischen Krematorium müssen Angehörige 383,56 Euro zahlen – brutto. „Hier ist Mehrwertsteuerpflicht“, sagt Gieße. Einäscherungen hätten nicht immer so viel gekostet, aber die hohen Gaspreise hätten auch die Einäscherungskosten steigen lassen.

Gieße sagt, er habe in 14 Jahren als Friedhofs-Fachdienstleiter gelernt, wie wichtig es sei, Menschen beim Abschiednehmen zu begleiten. „Und ich habe gelernt, wie wichtig Rituale sind.“ Auf dem Krematoriumsflur kommt Gieße und Glakemeier ein Bestatter entgegen. Sie grüßen sich eilig, der Bestatter sagt, er wolle nur schnell einen Akkuschrauber holen: Die Lieblingsdecke einer Verstorbenen müsse noch mit in den Sarg.

Dieser Artikel erschien zuerst beim „Göttinger Tageblatt“.