Hamburg. Auf mehr als eine Milliarde US-Dollar können sich aktuell Lottospieler aus den USA Hoffnungen machen. Denn die umgerechnet rund 1,09 Milliarden Euro liegen bei der MegaMillions-Ziehung am Freitag im Jackpot. In Euro gerechnet handelt es sich hierbei um den drittgrößten Jackpot der Lotto-Geschichte und den zweitgrößten der US-amerikanischen Lotterie MegaMillions.

Am 29. Juli (30. Juli mitteleuropäischer Sommerzeit) warten demnach geschätzt 1,025 Milliarden Dollar auf denjenigen Spieler, der fünf Hauptnummern zwischen 1 und 70 sowie einen Megaball zwischen 1 und 25 richtig getippt hat. Erst zum dritten Mal in der 20-jährigen Geschichte von MegaMillions überschreitet der Jackpot damit die gigantische 1-Milliarde-Dollar-Marke. Am Dienstag lag der Hauptgewinn noch bei 830 Millionen Dollar, stieg jedoch auf diese Rekordsumme, als bei der Ziehung kein Gewinner ermittelt werden konnte. Zuletzt wurde der Jackpot am 15. April im US-Bundesstaat Tennessee geknackt - seitdem sind bereits 30 Ziehungen vergangen.

MegaMillions wird in 44 US-Bundesstaaten gespielt und auch Europäer können einen Tipp darauf abgeben. Das Besondere: Es winken immer mindestens 40 Millionen Dollar (39,4 Millionen Euro). Die MegaMillions-Lotterie hält außerdem den Weltrekord des größten Lotteriegewinns, der jemals mit einem einzigen Los erzielt wurde. Ein Glückspilz aus South Carolina gewann am 23. Oktober 2018 sagenhafte 1,537 Milliarden Dollar in dieser Lotterie.

