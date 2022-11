﻿Mutter sperrte jahrelang eigenes Kind ein: „Ein Mädchen habe ich hier noch nicht gesehen“

Noch immer stehen Kamerateams vor einem Wohnhaus in Attendorn im Sauerland. Hier soll ein heute achtjähriges Mädchen gefangen gehalten worden sein. Über viele Jahre hinweg, von der eigenen Mutter. Anwohnerinnen und Anwohner sind entsetzt.

In dieser Straße wohnte die Mutter mit ihrer Tochter – und nicht, wie von der Familie behauptet, in Italien.

Attendorn. Das sauerländische Attendorn steht unter Schock. Autos, die am Montag über den Grafweg fahren, werden vor dem Haus mit den verschlossenen Vorhängen sichtbar langsamer. Hier hat eine Mutter ihre achtjährige Tochter offenbar fast deren gesamtes Leben lang eingesperrt. Einige Passantinnen und Passanten bleiben kurz stehen, schauen fassungslos zum Gebäude, aus dem das Kind bereits im September befreit worden ist. „Wir leben doch nicht in einer Großstadt. Wie kann sich hier so etwas ereignen?“, fragt sich Nelly Knodel. Sie betreibt unweit ein Modegeschäft. Ihre Kundinnen sprechen über nichts anderes. Sie hat selbst drei Kinder. „Das Thema bewegt mich sehr.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eingesperrtes Kind in Attendorn: „Das ist wirklich unfassbar“

Vor dem Laden parkt Dennis Funke. Er kommt nicht aus der Kernstadt, lebt wenige Kilometer entfernt. „Das ist eine ganz, ganz schlimme Geschichte.“ Seine Schwester und sein Schwager seien als Sozialpädagogen in Aachen tätig. Er könne irgendwie noch nachvollziehen, wenn sich die beiden mit derartigen Schicksalen auseinandersetzen müssten. „Um es mal salopp auszudrücken – aber hier in diesem Kuhkaff? Mein Sohn ist 18 Jahre alt und studiert. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was einen Menschen dazu antreibt, sein Kind gefangen zu halten.“

Wir leben doch nicht in einer Großstadt. Wie kann sich hier so etwas ereignen? Nelly Knodel, Inhaberin eines Modegeschäfts

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hinter dem Grafweg ist ein Mann mit Renovierungsarbeiten beschäftigt. „Ich komme nicht aus Attendorn. Von dem Mädchen habe ich natürlich gehört. Das ist furchtbar.“

Ein Fußgänger kreuzt die Straße. Er lebt in der Nähe. Die Mutter, die mit dem Kind im Haus der Großeltern gelebt hat, kennt er nicht. „Ein Mädchen habe ich hier auch noch nicht gesehen.“ Er schüttelt mit dem Kopf. „Das ist wirklich unfassbar.“

„Ich kenne den Großvater, er grüßt immer ganz freundlich.“

Fast in direkter Nachbarschaft hat Fotograf David Hövelmann sein Ladenlokal. Der Medienauflauf gefällt ihm nicht. „Die Kamerateams stehen den ganzen Tag vor dem Haus, die kommen aus ganz Deutschland. Das Wohlergehen des Kindes muss jetzt im Mittelpunkt stehen.“ Dass sich das Mädchen in einem stabilen gesundheitlichen Zustand befinden soll, sei zumindest eine positive Nachricht, so der fünffache Vater. Schräg gegenüber befindet sich ein Orthopädiegeschäft. „Wir arbeiten nur hier, uns ist nichts aufgefallen“, sagt ein Mitarbeiter.

„Ich bin erschüttert“, sagt Regine Hoberg. Sie geht fast täglich am besagten Haus vorbei. „Ich kenne den Großvater, er grüßt immer ganz freundlich.“ Ein Kind hat auch sie niemals gesehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Regina Hoberg kommt gerade von der Arbeit. „Im Büro ist über nichts anderes gesprochen worden. Es herrscht tiefe Betroffenheit.“ Eine Enkeltochter sei sieben Jahre alt, also fast im gleichen Altern wie das eingesperrte Mädchen, das die Behörden in Italien glaubten. „Für seine Kinder macht man doch eigentlich alles.“

Hoberg denkt auch an die Pflegefamilie, in der das Mädchen derzeit untergebracht ist. „Das ist bestimmt nicht einfach.“ Schließlich sei das Kind von heute auf morgen aus seiner engen Welt in eine völlig fremde Welt gekommen. „Man kann nur hoffen, dass es das Trauma irgendwann verkraftet.“

In einem Wohnhaus am Grafweg in Attendorn hat eine Mutter ihre heute achtjährige Tochter offenbar fast deren gesamtes Leben eingesperrt. © Quelle: Yvonne Clemens

Mutter sagte dem Kindsvater: Ich bin dann mal in Italien

Die Schwester des leiblichen Vaters, Daniela Höffer, hat zu den tragischen Ereignissen bereits am Sonntag Stellung bezogen. Es ist einem anonymen Hinweis und späteren Recherchen im familiären Umfeld zu verdanken, dass das Mädchen mit einem Durchsuchungsbeschluss aus dem Haus am Grafweg geholt werden konnte.

Nach der Geburt des Kindes hätten sich ihr Bruder und die Mutter das Sorgerecht teilen wollen. Doch an einem Morgen habe ihr Bruder einen Zettel hinter dem Scheibenwischer seines Autos gefunden. Auf diesem habe die Mutter mitgeteilt, dass sie mit ihrem Kind nach Italien verzogen sei. „Ich bin mit meinem Bruder dann zum Jugendamt gegangen. Wir haben uns beraten lassen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich vermute, das ist eine Mischung aus Boshaftigkeit und psychischer Erkrankung. Anders kann ich mir das nicht erklären. Daniela Höffer, Tante des gefangen gehaltenen Mädchens

Doch es sei nicht möglich gewesen, Kontakt zu dem Kind aufzunehmen. Richtig daran geglaubt, dass sich ihre Nichte im Ausland befinde, habe sie nie. „Die Mutter ist in Attendorn auch gesehen worden“, sagt Daniela Höffer. „Das sei auch dem Jugendamt gemeldet worden.“

Wie kann eine Mutter ihr eigenes Kind über Jahre versteckt halten? Was sind die Gründe? „Ich vermute, das ist eine Mischung aus Boshaftigkeit und psychischer Erkrankung. Anders kann ich mir das nicht erklären.“

Die Attendornerin begreift nicht, warum die Eltern der Mutter sich nicht eingeschaltet haben. „Die haben das gedeckt, niemanden ins Haus gelassen und immer gesagt, dass Tochter und Enkelin in Italien lebten.“

Inwieweit mittlerweile die Ermittlungen fortgeschritten sind, ist noch unklar. Der zuständige Staatsanwalt war am Montag zunächst nicht zu erreichen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Siegener Zeitung“.