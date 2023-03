„Einsamster Orca der Welt“ gestorben: das tragische Leben von Killerwal Kiska

Sie war der letzte Killerwal in Kanada, der in Gefangenschaft lebte: Das Orcaweibchen Kiska lebte über Jahrzehnte in einem Pool des Freizeitparks Marineland in Niagara Falls, Ontario. In den Medien war sie als „einsamster Orca der Welt“ bekannt. Am vergangenen Donnerstag ist sie nun gestorben. Ihr Alter war auf 47 Jahre geschätzt worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kiska: mit drei Jahren gefangen

Etwa drei Jahre alt muss Kiska folglich gewesen sein, als sie 1979 in isländischen Gewässern gefangen wurde. Mit ihr wurde auch Keiko geschnappt, der später mit dem Spielfilm „Free Willy“ bekannt wurde. Die beiden haben einige Jahre zusammengelebt, wie der kanadische Fernseh­sender CBC berichtet. Kiska musste viele Jahre in Vorführshows das Publikum bespaßen. Fünf Kälber hat sie zur Welt gebracht. Doch alle starben bereits in jungen Jahren. Seit 2011 hat sie allein gelebt.

Das veranlasste auch Tierrechtsgruppen wie Peta, Kiska als „einsamsten Orca der Welt“ zu beschreiben. Laut Whale and Dolphin Conservation (WDC) leben Orcas in freier Wildbahn in Familien von bis zu 50 Individuen. Schon vor zwei Jahren tauchten Videos auf, die Kiska mit abnormalem Verhalten zeigen sollen. Darin schlägt sie mit ihrem Kopf immer wieder gegen die Glasscheibe ihres Pools.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Nach ihrem Tod hat die Organisation Animal Justice eine Obduktion gefordert. Der Parkbetreiber hat diese angekündigt und gleichzeitig betont, alles für das Wohlergehen des Tieres getan zu haben. Die Tierschutz­aufsicht sei seit Januar 2020 160-mal vorbeikommen, um sicherzustellen, dass die gesetzlichen Pflegestandards eingehalten würden, sagte ein Sprecher der Nachrichten­agentur Reuters. Kanada hat inzwischen Gesetze, die es verbieten, Orcas gefangen zu halten.

55 Orcas leben in Gefangenschaft

Laut Whale and Dolphin Conservation gibt es weltweit etwa 50.000 Orcas – davon 55 in Gefangenschaft. Sie leben in allen Weltmeeren, also in der Antarktis wie in tropischen Regionen. Ihre durchschnittliche Lebens­erwartung beträgt 43 Jahre. Orcas sind äußerst soziale Tiere, deren Familien­gruppe vom ältesten Weibchen angeführt wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/sf