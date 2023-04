Einsatz in der Reichsbürger-Szene: Polizist schwer verletzt

Candenberge. Bei der Verhaftung eines Mannes aus der sogenannten Reichsbürger-Szene im Landkreis Cuxhaven ist ein Polizist schwer verletzt worden. Der 42-jährige Beamte sei vorerst nicht mehr dienstfähig, teilte die Polizei am Freitag mit. Warum der 60 Jahre alte Mann aus Candenberge am Donnerstag verhaftet werden sollte, dazu machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die 58-jährige Ehefrau, die ebenfalls der Reichsbürger-Szene zugeordnet wird, leistete laut Polizei erheblichen Widerstand. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, die Frau nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus einer Dienststelle entlassen.

Nicht die ersten Schüsse auf Polizisten

Bei Einsätzen in der sogenannten Reichsbürger-Szene wurden bereits mehrmals Polizisten verletzt. Erst Ende März ist im Zuge einer Reichsbürger-Razzia in acht Bundesländern und der Schweiz ein Beamter in Reutlingen angeschossen worden. Ein Mann hatte bei der Hausdurchsuchung durch die Beamten zur Waffe gegriffen. Es folgte ein Schusswechsel, bei dem ein SEK-Beamter in den Arm getroffen wurde. Er wurde leicht verletzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits 2016 erschoss ein „Reichsbürger“ im bayerischen Georgensgmünd einen SEK-Beamten, als die Polizei ihm seine Waffen abnehmen wollte. Im vergangenen Jahr feuerte ein Manns aus der Szene in Boxberg (Baden-Württemberg) auf Polizisten, als diese ihn kontrollieren wollten. Zwei Beamte wurden verletzt. Im Februar 2022 steuerte ein „Reichsbürger“ bei einer Verkehrskontrolle auf einen Polizisten zu und erfasste einen der Beamten mit seinem Wagen. Der Polizist leidet bis heute unter den Folgen.

RND/dpa/ar