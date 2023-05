Gedränge an Eingangstor zu Fußballstadion

„Es war eine Lawine von Fans“: Mindestens neun Menschen bei Massenpanik in El Salvador getötet

Fußballfans und -spieler tragen einen verletzten Fan vom Spielfeld des Cuscatlan-Stadion in San Salvador, der Hauptstadt von El Salvador. Bei einer Massenpanik sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Zudem wurden mehrere verletzte Fans in Krankenhäuser nahe dem Stadion Cuscatlán in der Hauptstadt San Salvador gebracht. Randalierende Fans hatten bei einem Spiel der salvadorianischen Fußballliga zwischen Alianza und FAS eines der Zugangstore durchbrochen.

Vor dem Eingangstor zu einem Fußballstadion in El Salvador ist es am Samstag zu einem Gedränge gekommen. Infolgedessen wurde eine Massenpanik in der Arena ausgelöst. Beobachter sprechen von einer „menschlichen Lawine“, in der mindestens neun Personen ums Leben kamen.