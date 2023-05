„Es war eine Lawine von Fans“: Mindestens zwölf Menschen bei Massenpanik in El Salvador getötet

San Salvador. Eine Massenpanik in einem Fußballstadion in El Salvador hat mindestens zwölf Menschen das Leben gekostet. Zudem seien rund 100 Menschen in ernstem Zustand in verschiedene Krankenhäuser gebracht worden, sagte der Direktor des Zivilschutzes des mittelamerikanischen Landes, Luis Alonso Amaya, am Samstag (Ortszeit). Bei einem Spiel der salvadorianischen Liga ist es zu einem Gedränge an einem Eingangstor zum Stadion gekommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es war eine Lawine von Fans, die das Tor überrannt haben“, sagte ein freiwilliger Helfer. Auch die Zeitung „La Prensa Gráfica“ aus El Salvador beschrieb das panische Gedränge am Rande der Erstliga-Partie als „menschliche Lawine“.

Fans strömen auf das Spielfeld des Cuscatlán-Stadions in San Salvador, El Salvador. © Quelle: Milton Flores/AP/dpa

Die Polizei bestätigte neun Todesopfer bei dem Spiel zwischen Alianza und FAS im Stadion von Cuscatlán, rund 40 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt San Salvador. Mindestens zwei der Verletzten waren den Angaben zufolge in kritischem Zustand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr als 100 Menschen kommen nach Massenpanik in Krankenhäuser

Auch Carlos Fuentes, der Sprecher der Rettungsorganisation Rescue Commandos, bestätigte die Todesfälle. Sieben Männer und zwei Frauen seien ums Leben gekommen. Zudem seien mehr als 100 Menschen in Krankenhäuser gebracht worden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Die Partie wurde nach etwa 16 Minuten abgebrochen, als die Fans auf der Tribüne auf Probleme aufmerksam machten. Erste Verletzte wurden aus einem Tunnel auf das Spielfeld getragen. Mehrere verletzte Fans wurden in Krankenhäuser nahe dem Stadion gebracht, wie die Polizei des mittelamerikanischen Landes am Samstag (Ortszeit) über Twitter mitteilte.

Der Präsident des Fußballverbands von El Salvador, Pedro Hernández, sagte, nach seinen Informationen sei es zu der Massenpanik gekommen, weil es den Fans gelungen sei, durch ein Tor ins Stadion zu gelangen. Der Verband drückte sein Bedauern aus und kündigte Unterstützung für die Opfer an. Zivilschutzdirektor Amaya sagte: „Alles hat im Sektor ‚Sol General‘ angefangen, wo es wegen des Überverkaufs an Eintrittskarten zu einer Massenpanik kam, von der 500 Menschen betroffen waren.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/AP/dpa